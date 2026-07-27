अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी स्वीकृती शुल्क “जैसे थे”; महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षेचा निर्णय

सोनाजी गाढवे नवराष्ट्र
Education Budget Analysis: मोदी सरकारला खरोखर शिक्षणाची काळजी आहे का? यूपीए-२ च्या तुलनेत बजेट ५० टक्क्यांनी घटल्याचा दावा
मागील सात ते आठ वर्षापासून सीईटी कक्षाने जागा स्वीकृती शुल्कामध्ये कोणतीही वाढ केली नव्हती. तसेच अनावश्यकपणे जागा रोखून धरण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि खऱ्या अर्थाने इच्छुक विद्यार्थ्याला प्रवेशाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे हा उद्देश होता. मागील वर्षी विद्यार्थ्यांनी जवळपास अशा ३५ हजार जागा रोखून धरल्या होत्या असे दिसून आले होते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत जागा स्वीकृती शुल्कामध्ये सुधारणा करण्यात येणार होती. यानुसार विद्यार्थ्याला केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया मधील एकूण चार फेऱ्यांमध्ये कितव्यांदा जागा वाटप झाल्यानंतर जागा स्वीकृती शुल्क आकारण्यात येणार होते.
यानुसारजागा स्वीकृती शुल्क प्रथमच जागा वाटप झाल्यास रुपये १०००/- , सुधारणा प्रक्रियेद्वारे (Betterment)दुसऱ्यांदा नवीन जागा वाटप होऊन ती स्वीकारल्यास रुपये २०००/- व सुधारणा प्रक्रियेद्वारे (Betterment) तिसऱ्यांदा नवीन जागा वाटप होऊन ती स्वीकारल्यास रुपये३०००/- आकारण्यात येणार होते. हि शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय सीईटी कक्षाने घेतला आहे.यामुळेआता विद्यार्थ्याला जागा स्वीकृती शुल्क पूर्वीप्रमाणेच रुपये १०००/- राहणार आहे.या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
DRDO Recruitment: डीआरडीओमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! थेट मुलाखतीद्वारे होणार भरती; असा करा अर्ज…