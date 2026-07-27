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अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी स्वीकृती शुल्क “जैसे थे”; महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षेचा निर्णय

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:03 PM IST
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सारांश

Maharashtra CET Engineering Seat Acceptance Fee: महाराष्ट्र सीईटी कक्षाने अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेतील जागा स्वीकृती शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेतला असून, यंदाही विद्यार्थ्यांना पूर्वीचेच शुल्क भरावे लागणार आहे.

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी स्वीकृती शुल्क “जैसे थे”; महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षेचा निर्णय
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विस्तार

सोनाजी गाढवे नवराष्ट्र

  • अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीस्वीकृती शुल्काम “जैसे थे”
  • शुल्कामध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय
  • महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षेचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत जागा स्वीकृती शुल्कामध्ये सुधारणा करून यात वाढ करण्यात आलेली होती. परंतु विविध संघटनांकडून आलेले निवेदने व शासनाकडून आलेल्या सूचनेच्या आधारावर सदरची शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय सीईटी कक्षाने घेतला आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशामध्ये “जैसे थे” स्वीकृती शुल्क राहणार आहे.

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मागील सात ते आठ वर्षापासून सीईटी कक्षाने जागा स्वीकृती शुल्कामध्ये कोणतीही वाढ केली नव्हती. तसेच अनावश्यकपणे जागा रोखून धरण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि खऱ्या अर्थाने इच्छुक विद्यार्थ्याला प्रवेशाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे हा उद्देश होता. मागील वर्षी विद्यार्थ्यांनी जवळपास अशा ३५ हजार जागा रोखून धरल्या होत्या असे दिसून आले होते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत जागा स्वीकृती शुल्कामध्ये सुधारणा करण्यात येणार होती. यानुसार विद्यार्थ्याला केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया मधील एकूण चार फेऱ्यांमध्ये कितव्यांदा जागा वाटप झाल्यानंतर जागा स्वीकृती शुल्क आकारण्यात येणार होते.

यानुसारजागा स्वीकृती शुल्क प्रथमच जागा वाटप झाल्यास रुपये १०००/- , सुधारणा प्रक्रियेद्वारे (Betterment)दुसऱ्यांदा नवीन जागा वाटप होऊन ती स्वीकारल्यास रुपये २०००/- व सुधारणा प्रक्रियेद्वारे (Betterment) तिसऱ्यांदा नवीन जागा वाटप होऊन ती स्वीकारल्यास रुपये३०००/- आकारण्यात येणार होते. हि शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय सीईटी कक्षाने घेतला आहे.यामुळेआता विद्यार्थ्याला जागा स्वीकृती शुल्क पूर्वीप्रमाणेच रुपये १०००/- राहणार आहे.या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

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Web Title: Mht cet 2026 engineering seat acceptance fee hike cancelled

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:02 PM

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