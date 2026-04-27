छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उष्णतेचा हाहाकार! पारा ४३.४ अंशांवर, मागील ३ वर्षांतील एप्रिलचा सर्व विक्रम मोडीत

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रविवारी ४३.४ अंश तापमानासह विक्रमी उष्णतेची नोंद झाली. मागील ३ वर्षांतील एप्रिलचा हा उच्चांक आहे. वाचा सविस्तर हवामान अंदाज.

Updated On: Apr 27, 2026 | 02:17 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उष्णतेचा हाहाकार! पारा ४३.४ अंशांवर (Photo Credit- AI)

Chhatrapati Sambhajinagar Temperature: राज्यभरात सुरू असलेली उष्णतेची लाट आता छत्रपती संभाजीनगर शहरात अधिकच तीव्र झाली आहे. रविवारी शहराचा कमाल पारा ४३.४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला असून, मागील तीन वर्षांतील एप्रिल महिन्यातील हे सर्वाधिक तापमान ठरले आहे. चिकलठाणा वेधशाळेच्या नोंदीनुसार, या हंगामातील हा ‘हॉट संडे’ सर्वाधिक तापदायक ठरला असून सूर्याचा प्रकोप सायंकाळी उशिरापर्यंत जाणवत होता.

मागील ३ वर्षांचे मोडले रेकॉर्ड

या हंगामात २५ एप्रिल रोजी ४१.८ अंशांची नोंद झाली होती, परंतु अवघ्या २४ तासांत हा विक्रम मोडीत निघाला. रविवारी सकाळपासूनच सूर्य आग ओकत असल्याने शहरातील मुख्य रस्ते दुपारच्या वेळी ओस पडले होते. लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनाच या उष्णतेचा मोठा फटका बसला आहे.

एप्रिल महिन्यातील तापमानाची तुलना (२०२३-२०२६):

वर्ष तारीख कमाल तापमान
२०२३ १९ एप्रिल ४०.६ अंश
२०२४ १८ एप्रिल ४२.२ अंश
२०२५ २९ एप्रिल ४२.६ अंश
२०२६ २६ एप्रिल ४३.४ अंश (विक्रमी)

का वाढतेय उष्णता? ‘अँटी सायक्लोनिक सर्क्युलेशन’चे सावट

हवामान अभ्यासक श्रीनिवास औंधकर (एमजीएम वेधशाळा) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या दरम्यान हवेच्या ३.१ ते ५.८ किमी उंचीवर ‘अँटी सायक्लोनिक सर्क्युलेशन’ तयार झाले आहे. यामुळे हवा वर जाण्याऐवजी खाली दाबली जात आहे, परिणामी ढग तयार होत नाहीत आणि तापमान वेगाने वाढत आहे. सध्या अकोला, अमरावती या शहरांप्रमाणेच संभाजीनगरमध्येही हिट वेव्हचा (Heat Wave) प्रभाव दिसून येत आहे.

पुढील दोन दिवस ढगाळ वातावरण, पण दिलासा तात्पुरता

सोमवार आणि मंगळवारी शहरात ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून कमाल तापमानात काहीशी घट अपेक्षित आहे. मात्र, हा दिलासा तात्पुरता असून बुधवारपासून पुन्हा एकदा तापमानाचा पारा चढतीकडे जाईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांचा सल्ला: खबरदारी घ्या!

वाढत्या उन्हामुळे श्रीनिवास औंधकर यांनी नागरिकांना महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे:

  • सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे.
  • उन्हात बाहेर पडताना भरपूर पाणी प्यावे आणि सुती कपड्यांचा वापर करावा.
  • डोके आणि शरीर झाकूनच बाहेर पडावे.

