छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उष्णतेचा हाहाकार! पारा ४३.४ अंशांवर, मागील ३ वर्षांतील एप्रिलचा सर्व विक्रम मोडीत

या हंगामात २५ एप्रिल रोजी ४१.८ अंशांची नोंद झाली होती, परंतु अवघ्या २४ तासांत हा विक्रम मोडीत निघाला. रविवारी सकाळपासूनच सूर्य आग ओकत असल्याने शहरातील मुख्य रस्ते दुपारच्या वेळी ओस पडले होते. लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनाच या उष्णतेचा मोठा फटका बसला आहे.
एप्रिल महिन्यातील तापमानाची तुलना (२०२३-२०२६):
|वर्ष
|तारीख
|कमाल तापमान
|२०२३
|१९ एप्रिल
|४०.६ अंश
|२०२४
|१८ एप्रिल
|४२.२ अंश
|२०२५
|२९ एप्रिल
|४२.६ अंश
|२०२६
|२६ एप्रिल
|४३.४ अंश (विक्रमी)
हवामान अभ्यासक श्रीनिवास औंधकर (एमजीएम वेधशाळा) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या दरम्यान हवेच्या ३.१ ते ५.८ किमी उंचीवर ‘अँटी सायक्लोनिक सर्क्युलेशन’ तयार झाले आहे. यामुळे हवा वर जाण्याऐवजी खाली दाबली जात आहे, परिणामी ढग तयार होत नाहीत आणि तापमान वेगाने वाढत आहे. सध्या अकोला, अमरावती या शहरांप्रमाणेच संभाजीनगरमध्येही हिट वेव्हचा (Heat Wave) प्रभाव दिसून येत आहे.
सोमवार आणि मंगळवारी शहरात ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून कमाल तापमानात काहीशी घट अपेक्षित आहे. मात्र, हा दिलासा तात्पुरता असून बुधवारपासून पुन्हा एकदा तापमानाचा पारा चढतीकडे जाईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
वाढत्या उन्हामुळे श्रीनिवास औंधकर यांनी नागरिकांना महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे:
