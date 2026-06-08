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India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा पहिला टप्पा जुलैमध्ये पूर्ण होणार; पीयूष गोयल यांची महत्त्वपूर्ण विधान

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:50 PM IST
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सारांश

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या  पहिल्या टप्प्यावर जुलैपर्यंत स्वाक्षरी होऊ शकते, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सोमवारी केली.एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना गोयल यांनी सूचित केले की, अलीकडील शुल्क-संबंधित समस्या असूनही, चर्चा अंतिम टप्प्यावर पोहोचली.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या  पहिल्या टप्प्यावर जुलैपर्यंत स्वाक्षरी होऊ शकते, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सोमवारी केली.एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना गोयल यांनी सूचित केले की, अलीकडील शुल्क-संबंधित समस्या असूनही, दोन्ही देशांमधील चर्चा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे.

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व्यापार वाटाघाटींमध्ये लवकर प्रगती

मंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे, अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये लवकर प्रगती होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश आर्थिक संबंध मजबूत करण्यावर आणि व्यवसायांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देत आहेत.प्रस्तावित करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.

भारतीय – अमेरिकी अधिकाऱ्यांमधील चर्चेत लक्षणीय प्रगती

चर्चेच्या प्रगतीवर बोलताना गोयल म्हणाले की, गेल्या काही आठवड्यांत भारतीय आणि अमेरिकी अधिकाऱ्यांमधील चर्चेत लक्षणीय प्रगती झाली आहे आणि आता उर्वरित मुद्दे सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्र्यांची ही ताजी टिप्पणी, त्यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या वक्तव्याला पुष्टी देणारी आहे. ५ जून रोजी गोयल यांनी सांगितले की, वाटाघाटींना पुढे नेण्यासाठी अमेरिकेच्या विविध व्यापार विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या एका संपूर्ण पथकाने नवी दिल्लीला भेट दिली होती आणि भारतीय अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली होती.

दोन्ही देशांना समान फायदा

गोयल म्हणाले, “अमेरिकेच्या विविध व्यापार विभागांतील अधिकाऱ्यांचे एक संपूर्ण पथक दिल्लीत उपस्थित होते.” मंत्र्यांच्या मते, करारातील उर्वरित त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांना समान फायदा होईल असा तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजू प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, व्यापार कराराचा पहिला टप्पा जुलैच्या मध्यापर्यंत अंतिम होऊ शकतो. त्यांनी याचे वर्णन “एक अत्यंत मजबूत आणि चैतन्यपूर्ण पहिला टप्पा” असे केले, जो भविष्यात दोन्ही देशांमधील अधिक सखोल आर्थिक सहकार्याचा पाया घालेल.

जेव्हा भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश पुरवठा साखळीत विविधता आणणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, अशा वेळी हा प्रस्तावित व्यापार करार महत्त्वपूर्ण मानला जातो. जर हा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला, तर तो भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अधिक व्यापक आणि मोठ्या व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा करू शकतो.

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Web Title: India us bilateral trade agreement first phase by july piyush goyal marathi news

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Published On: Jun 08, 2026 | 07:50 PM

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