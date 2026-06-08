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सगळ्यात स्वस्त Home Loan देतेय ‘ही’ बँक, नवीन घरासाठी फटाफट चेक करा Interest Rate

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:50 PM IST
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सारांश

प्रत्येकाचं स्वतःच घर असावं असं स्वप्न असतं. ते स्वप्नातलं घर जिथं आपल्या कुटुंबासोबत शांततेने राहू शकतील. सुखाचे चार क्षण व्यतित करु शकतील. मात्र, या महागाईच्या काळात हे प्रत्येकाच्या आवाक्यातले नाही. मालमत्तेच्या किमती झपाट्याने वाढत असल्याने, सर्वसामान्य लोकांना घर घेणे अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे.

(फोटो सौजन्य: pinterest)

(फोटो सौजन्य: pinterest)

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विस्तार

Home Loan Interest Rates: प्रत्येकाचं स्वतःच घर असावं असं स्वप्न असतं. ते स्वप्नातलं घर जिथं आपल्या कुटुंबासोबत शांततेने राहू शकतील. सुखाचे चार क्षण व्यतित करु शकतील. मात्र, या महागाईच्या काळात हे प्रत्येकाच्या आवाक्यातले नाही. मालमत्तेच्या किमती झपाट्याने वाढत असल्याने, सर्वसामान्य लोकांना घर घेणे अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे.

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गृहकर्जासाठी कोणती बँक ?

या सगळ्यात सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, गृहकर्जासाठी कोणती बँक निवडावी, जिथे ही सुविधा कमी व्याजदरात उपलब्ध आहे. अनेक बँका चांगल्या व्याजदरात गृहकर्ज देत आहेत. यामध्ये बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. दरम्यान, आरबीआयनेही व्याजदरांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

RBI कडून रेपो दरात कपात नाही

गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा हा आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवला आहे. रेपो दर म्हणजे तो दर ज्यावर आरबीआय देशातील इतर बँकांना कर्ज देते. जर हा दर वाढला, तर बँका सामान्यतः त्यांच्या कर्जाचे दर वाढवतात.
एमपीसीच्या बैठकीनंतर, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, सध्याचा जागतिक तणाव आणि महागाईचा धोका लक्षात घेता धोरणात्मक भूमिका “तटस्थ” ठेवण्यात आली आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, जूनमध्ये तुमच्या गृहकर्जाचा ईएमआय वाढणार नाही आणि तुम्हाला सध्याच्या दराने कर्ज मिळत राहील.

विविध बँकांद्वारे दिले जाणारे गृहकर्जाचे व्याजदर

SBI – देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ७.२५% ते ९.०५% वार्षिक व्याजदराने गृहकर्ज देते.
बँक ऑफ बडोदा – येथील गृहकर्जाचे दर ७.२०% पासून सुरू होतात आणि कमाल ९.२५% पर्यंत जातात.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील गृहकर्जाचे व्याजदर ७.१०% ते ९.१५% पर्यंत आहेत.
बँक ऑफ इंडिया – बँक ऑफ इंडियामधील गृहकर्जाचे दर ७.१०% ते १०.२५% पर्यंत आहेत.
युनियन बँक ऑफ इंडिया – येथे तुम्हाला ७.१५% ते ९.६% पर्यंतचे व्याजदर मिळू शकतात.
कॅनरा बँक – कॅनरा बँकेमधील गृहकर्जाचे दर ७.२५% ते १०% पर्यंत आहेत.
इंडियन ओव्हरसीज बँक – पगारदार व्यक्तींसाठी दर ७.१०% पासून सुरू होतात, तर बिगर-पगारदार व्यक्तींसाठी ते ८.२०% पासून सुरू होतात.
ICICI बँक – या मोठ्या खाजगी बँकेत गृहकर्जासाठी सुरुवातीचा व्याजदर वार्षिक ७.५% आहे.
कोटक महिंद्रा बँक – कोटक बँकेत गृहकर्ज ७.६०% पासून सुरू होते.
HDFC बँक – देशातील अग्रगण्य खाजगी कर्जदाता ७.७५% दराने गृहकर्ज देते.
ॲक्सिस बँक – ॲक्सिस बँकेत गृहकर्जाचे दर अर्जदाराच्या प्रोफाइलनुसार ८% पासून सुरू होतात आणि ११.९% पर्यंत जातात.

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Web Title: This bank is offering the cheapest home loan check the interest rate quickly for your new home see more details

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Published On: Jun 08, 2026 | 05:50 PM

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