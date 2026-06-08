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LPG Price Hike: झटका बसणार… LPG सिलेंडर आणखी महागणार, केंद्र सरकारने कारण देत थेटच सांगितलं

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:24 PM IST
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सारांश

महागाईचा झटका पचवता ना पचवता सामान्य माणसांना आणखी झटका बसणार असल्याचं समोर येत आहे. हा महागाईचा परिणाम अजून थांबलेला नाही; भविष्यात तो आणखी वाढणार आहे. घरगुती गॅसच्या किमती भविष्यात आणखी वाढतील, असे सरकारने निश्चित केले आहे. नेमकं काय प्रकरण समजून घेऊयात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

LPG Price Hike: सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे भारतातील लोकांनाही महागाईचा फटका बसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेल आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीही वाढल्या आहेत. हा महागाईचा झटका पचवता ना पचवता सामान्य माणसांना आणखी झटका बसणार असल्याचं समोर येत आहे. हा महागाईचा परिणाम अजून थांबलेला नाही; भविष्यात तो आणखी वाढणार आहे. घरगुती गॅसच्या किमती भविष्यात आणखी वाढतील, असे सरकारने निश्चित केले आहे. नेमकं काय प्रकरण समजून घेऊयात.

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सरकारचे निवेदन

खरं तर, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की, नजीकच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होऊ शकते. ते म्हणाले, “गॅस सिलेंडरच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे आम्हालाही दुःख आणि खेद वाटतो. पण त्यावर टीका करण्यापूर्वी लोकांनी सध्याची जागतिक परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे. संपूर्ण जग सध्या अनेक गंभीर संकटांचा सामना करत आहे.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “जगभरात मालाची ने-आण आणि वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. एलपीजीदेखील आता खूप कमी ठिकाणांहून उपलब्ध होत आहे. यामुळे पुरवठा आणि किमतींवर दबाव वाढला आहे.”

सरकारला सर्वसामान्य लोकांची काळजी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी पुढे म्हणाले की, “वाहतुकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. गॅसची मूळ किंमतही जास्त आहे. शिवाय, माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी ४०-४५ दिवस लागतात, ज्यामुळे विम्याचा खर्च वाढला आहे. सर्वसामान्य लोकांना होणाऱ्या त्रासाची आम्हालाही तितकीच काळजी आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत गॅसची किंमत वाढवणे आवश्यक झाले आहे.”

अलीकडील दरवाढ

हे लक्षात घ्यावे की, रविवार, ७ जून रोजी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात नुकतीच वाढ झाली आहे. प्रति सिलिंडर ₹२९ च्या वाढीनंतर, दिल्लीत आता १४.२ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ₹९४२ झाली आहे. यापूर्वी, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरातही वाढ झाली होती, ज्यामुळे व्यापारी आणि खाद्य सेवा पुरवठादारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती.

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Web Title: Lpg domestic gas cylinder price hike government explains reasons see more details

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Published On: Jun 08, 2026 | 07:24 PM

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