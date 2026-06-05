Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Rbi Governor Sanjay Malhotra On Plastic Notes Polymer Currency India 2012 Failed Trial Marathi News

फेल ठरलेला प्रयोग पुन्हा? भारतात प्लॅस्टिक नोटा आणण्याबाबत RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचं मोठं विधान

Updated On: Jun 05, 2026 | 03:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशात पॉलिमर चलनी नोटा आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे. त्यात त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की यापूर्वीही प्लास्टिकच्या नोटा आणण्याचे प्रयत्न झाले होते, परंतु ते प्रयत्न यशस्वी ठरले नव्हते. नेमकं काय घडलं होतं तेव्हा?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गव्हर्नर संजय मल्होत्रांकडून महत्त्वाच्या घोषणा
  • पॉलिमर चलनी नोटा आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार
  • २०१२ मध्ये का झाला होता फेल? 
Polymer Currency: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यात रेपो दर स्थिर ठेवला असल्याबाबत महत्त्वाची बातमी दिली. या सोबतच त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची बातमी जाहीर केली. सध्या चर्चा सुरु असलेल्या प्लास्टिकच्या नोटांबाबत त्यांनी नुकताच खुलासा केला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशात पॉलिमर चलनी नोटा आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे. त्यात त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की यापूर्वीही प्लास्टिकच्या नोटा आणण्याचे प्रयत्न झाले होते, परंतु ते प्रयत्न यशस्वी ठरले नव्हते. नेमकं काय घडलं होतं तेव्हा? सविस्तर समजून घेऊयात.

Motilal Oswal Mutual Fund कडून नवीन NFO जाहीर; स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण क्षेत्रात गुंतवणुकीची मोठी संधी

२०१२ मध्ये का झाला होता फेल?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, फेब्रुवारी २०१२ मध्ये भारताने पाच शहरांमध्ये म्हणजेच कोची, म्हैसूर, जयपूर, भुवनेश्वर आणि शिमला यांसारख्या भागांमध्ये १० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांची चाचणीही केली गेली होती. मात्र, एटीएम आणि वेंडिंग मशिन्सच्या बाबतीत काही गंभीर समस्या उद्भवल्या आणि ज्यामुळे हा उपक्रम बंद करावा लागला होता.

पॉलिमर चलन म्हणजे काय?

पॉलीमर करंसी, पॉलीमर बँकनोट कापसाऐवजी पातळ आणि लवचिक प्लास्टिकच्या सबस्ट्रेटपासून बनवले जातात. या नोटांच्या निर्मितीसाठी ‘ Bi-axially Oriented Polypropylene (BOPP) चा वापर केला जातो. पॉलिमर नोटा कार्डसारख्या कडक नसतात; त्या कागदी नोटांसारख्याच दुमडल्या जाऊ शकतात.

पॉलिमर चलनाची वैशिष्ट्ये काय?

कागदी चलनापेक्षा पॉलिमर किंवा प्लास्टिकच्या नोटा अधिक टिकाऊ असतात.
पॉलिमर चलनावर धूळ आणि ओलाव्याचा परिणाम कमी होतो.
पॉलिमर चलनाचे आयुष्य अधिक असल्याने नोटा वारंवार पुन्हा छापण्याची गरज कमी होते.

कोणत्या देशात आधीपासूनच प्लास्टिकच्या नोटा?

भारतात या चलनाचा वापर सुरू करणे ही काही नवीन गोष्ट नसेल. पॉलिमर चलनाचा वापर करणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश होता. त्यानंतर कॅनडा, युनायटेड किंगडम, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया आणि रोमानिया या देशांनीही पॉलिमर चलनाचा वापर करण्यास सुरुवात केली.

RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?

Web Title: Rbi governor sanjay malhotra on plastic notes polymer currency india 2012 failed trial marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 03:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक
1

Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक

तुमच्या Home Loan आणि Car Loan चा EMI वाढणार की कमी होणार? RBI च्या निर्णयामुळे नेमका काय होणार परिणाम?
2

तुमच्या Home Loan आणि Car Loan चा EMI वाढणार की कमी होणार? RBI च्या निर्णयामुळे नेमका काय होणार परिणाम?

Motilal Oswal Mutual Fund कडून नवीन NFO जाहीर; स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण क्षेत्रात गुंतवणुकीची मोठी संधी
3

Motilal Oswal Mutual Fund कडून नवीन NFO जाहीर; स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण क्षेत्रात गुंतवणुकीची मोठी संधी

RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?
4

RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फेल ठरलेला प्रयोग पुन्हा? भारतात प्लॅस्टिक नोटा आणण्याबाबत RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचं मोठं विधान

फेल ठरलेला प्रयोग पुन्हा? भारतात प्लॅस्टिक नोटा आणण्याबाबत RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचं मोठं विधान

Jun 05, 2026 | 03:15 PM
IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल

IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल

Jun 05, 2026 | 03:08 PM
IND W Vs PAK W: कॅलेंडर काढा अन् 14 जून मार्क करा; महायुद्धाच्या ठिणग्या उडणार, भारत-पाक भिडणार

IND W Vs PAK W: कॅलेंडर काढा अन् 14 जून मार्क करा; महायुद्धाच्या ठिणग्या उडणार, भारत-पाक भिडणार

Jun 05, 2026 | 03:05 PM
34 वर्षांनंतर उघडकीस आले गाव, मंदिरांचे दर्शन होताच स्थानिक ग्रामस्थ भावूक; जुन्या आठवणींना उजाळा

34 वर्षांनंतर उघडकीस आले गाव, मंदिरांचे दर्शन होताच स्थानिक ग्रामस्थ भावूक; जुन्या आठवणींना उजाळा

Jun 05, 2026 | 03:04 PM
CBSE 12th Revaluation 2026: पोर्टल सुरू होताच १५ लाख युझर्स एकाच वेळी? सीबीएसईने पुनर्मूल्यांकनाबाबत काय दिली माहिती?

CBSE 12th Revaluation 2026: पोर्टल सुरू होताच १५ लाख युझर्स एकाच वेळी? सीबीएसईने पुनर्मूल्यांकनाबाबत काय दिली माहिती?

Jun 05, 2026 | 03:03 PM
Nagpur Vidhan Parishad: नागपूर विधान परिषदेला ‘बिनविरोध’चा फॉर्म्युला अपयशी; पोतदार विरुद्ध लोंढेंमध्ये थेट लढत

Nagpur Vidhan Parishad: नागपूर विधान परिषदेला ‘बिनविरोध’चा फॉर्म्युला अपयशी; पोतदार विरुद्ध लोंढेंमध्ये थेट लढत

Jun 05, 2026 | 02:55 PM
कार मधील पाच महत्त्वाचे सेफ्टी फीचर्स; जे अपघाताच्या वेळी तुमचा जीव वाचवू शकतात! जाणून घ्या

कार मधील पाच महत्त्वाचे सेफ्टी फीचर्स; जे अपघाताच्या वेळी तुमचा जीव वाचवू शकतात! जाणून घ्या

Jun 05, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें