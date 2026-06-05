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RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?

Updated On: Jun 05, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

झर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवला आहे. २०२६-२७ साठी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सवर आधारित महागाईचा अंदाज ४.५% वरून ५.१% पर्यंत वाढवला आहे, तर वास्तविक GDP विकास दराचा अंदाज ६.९% वरून ६.६% पर्यंत कमी केला आहे. नेमका या अंदाजाचा सामान्यांवर काय होणार परिणाम?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • RBI ने का वाढवला महागाई दर?
  • GDP विकास दराच्या अंदाजांत कपात
  • सामान्यांवर याचा काय परिणाम होईल?
GDP and Inflation: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी रेपो दराबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. यावेळी त्यांनी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवला असल्याचं स्पष्ट केलं. याव्यतिरिक्त, मध्यवर्ती बँकेने चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सवर आधारित महागाईचा अंदाज ४.५% वरून ५.१% पर्यंत वाढवला आहे, तर वास्तविक GDP विकास दराचा अंदाज ६.९% वरून ६.६% पर्यंत कमी केला आहे. नेमका या अंदाजाचा सामान्यांवर काय होणार परिणाम?

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RBI ने का वाढवला महागाई दर?

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा दबाव – पश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव चढेच राहिले आहेत; याचा परिणाम म्हणून भारतात इंधन आणि वाहतूक खर्चात वाढ होऊ शकते.
डॉलरचे बळकटीकरण – अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य अलीकडेच घसरल्यामुळे, भारतासाठी जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करणे अधिक महाग झाले आहे.
हवामान आणि कृषी उत्पादन – प्रचंड उष्णता आणि मान्सूनबाबतची अनिश्चितता यामुळे कडधान्ये आणि भाज्यांसारख्या खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

GDP विकास दराच्या अंदाजांत कपात

रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील सर्व तिमाहींसाठीच्या विकास दराच्या अंदाजांमध्ये सुधारणा केली आहे:

पहिली तिमाही (Q1 FY27): ६.८% वरून ६.६% पर्यंत कपात
दुसरी तिमाही (Q2 FY27): ६.७% वरून ६.३% पर्यंत कपात
तिसरी तिमाही (Q3 FY27): ७.०% वरून ६.५% पर्यंत कपात
चौथी तिमाही (Q4 FY27): ७.२% वरून ६.८% पर्यंत कपात

सामान्यांवर याचा काय परिणाम होईल?

वाढती महागाई आणि उच्च व्याजदर विकासाचा वेग मंदावून देशाच्या आर्थिक विकास दरावर परिणाम करतात. म्हणूनच आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी विकास दराचे अंदाज कमी केले आहेत. महागाई ४.५% वरून ५.१% पर्यंत वाढल्यामुळे अन्नपदार्थ, पेट्रोल, डिझेल आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू यांसारख्या अत्यावश्यक गोष्टी महाग होतील. सामान्य जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंवर पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागू शकतो. यामुळे बाजारातील मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम विकास दरावर होईल.

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Web Title: Rbi gdp growth rate forecast cut inflation to rise see more details

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Published On: Jun 05, 2026 | 12:50 PM

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