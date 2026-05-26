Dinvishesh : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि लोकनेते विलासराव देशमुख यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २६ मे चा इतिहास

Updated On: May 26, 2026 | 08:48 AM IST
Vilasrao Deshmukh Birth Anniversary : आज महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आणि रंगभूमीसाठी अत्यंत खास दिवस आहे. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातील उमदा चेहरा विलासराव देशमु यांचा जन्मदिवस आहे. तर महाराष्ट्राच्या रंगभूमीतील प्रसिद्ध नाटककार, विनोदी लेखक आणि कवी राम गणेश गडकरी यांचा जन्मदिवस आहे.

आज, २६ मे, आजचा हा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी देखील अत्यंत विशेष आहे. आज महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते विलासराव देशमुख यांचा जन्मदिवस आहे. १९७४ मध्ये बाभळगाव ग्रामपंचायतच्या सरपंच पादापासून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात केली होती. युवा कॉंग्रेसचे नेते, उस्मानाबाद बँकेचे संचालक, पंचायत समितीचे उपसभापती, जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून त्यांना कामकाज पाहिले आहे. यानंतर १९८० मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून आले होते. त्यांनी शिक्षण, कृषी, उद्योग, सांस्कृतिक, महसूल अशा अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार प्रभावीपणे पाहिला. त्यांची प्रशासनावर अत्यंत मजबूत पकड होती. आपल्या प्रभावी वक्तृत्त्वाने त्यांनी अनेक सभा गाजवल्या होत्या.

आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या रंगभूमीसाठीही अत्यंत खास दिवस आहे. आजच्या दिवशी महाराष्ट्राची रंगभूमी गाजवणारे प्रसिद्ध नाटककार, विनोदी लेखक आणि कवी राम गणेश गडकरी यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांना गोविंदाग्रज म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांनी या नावाने १५० कविता लिहिल्या आहेत. तर बाळकराम या टोपनावाने काही विनोदी लेख लिहिले आहेत. एकट प्याला, प्रेमसंन्यास, पुण्यप्रभाव आणि भावबंधन ही चार नाटकेही लिहिली आहेत. राम गडकरी यांना महाराष्ट्राचा शेक्सपियर असे म्हटले जायचे.

26 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1896 : निकोलस (दुसरा) रशियाचा झार झाला.
  • 1971 : बांगलादेशातील सिल्हेटमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने 71 हिंदूंची हत्या केली.
  • 1986 : युरोपियन समुदाय ने नवीन ध्वज स्वीकारला.
  • 1989 : मुंबईजवळील न्हावा-शेवा बंदराचे उद्घाटन झाले.
  • 1999 : श्रीहरिकोटा येथून पी.एस.एल.व्हि. सी2 या धृवीय उपग्रहवाहकाने भारताचा आय.एस.एस.पी. 4 (ओशनसॅट), कोरियाचा किटसॅट व जर्मनीचा डी.एल.आर.–टबसॅट या तीन उपग्रहांना त्यांच्या कक्षेत यशस्वीरीत्या पोहोचवले.
  • 2014 : नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला.
26 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1667 : ‘अब्राहम डी. मुआव्हर’ – फ्रेन्च गणिती यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 नोव्हेंबर 1754)
  • 1885 : ‘राम गणेश गडकरी’ – नाटककार, कवी व विनोदी लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 जानेवारी 1919)
  • 1902 : सदाशिव अनंत शुक्ल ऊर्फ ‘कुमुदबांधव’ – नाटककार व साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 जानेवारी 1968)
  • 1906 : ‘बेन्जामिन पिअरी पाल’ – आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भारतीय कृषी संशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 सप्टेंबर 1989)
  • 1930 : ‘करीम इमामी’ – भारतीय-ईराणी भाषेतील शब्दलेखक आणि समीक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 जुलै 2005)
  • 1937 : ‘मनोरमा’ – भारतीय अभिनेत्री आणि गायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 ऑक्टोबर 2015)
  • 1938 : ‘बी. बिक्रम सिंग’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि निर्माता यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 मे 2013)
  • 1945 : ‘विलासराव देशमुख’ – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 ऑगस्ट 2012)
  • 1951 : ‘सॅली क्रिस्टेन राइड’ – अमेरिकेची पहिली महिला अंतराळयात्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 जुलै 2012)
  • 1961 : ‘तारसेम सिंग’ – भारतीय-अमेरिकन दिग्दर्शक, निर्माता आणि पटकथालेखक यांचा जन्म.
  • 1966 : ‘झोला बड’ – दक्षिण अफ्रिकेची धावपटू यांचा जन्म.
26 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1703 : ‘सॅम्युअल पेपिस’ – विख्यात इंग्रजी रोजनिशीकार व कुशल प्रशासक यांचे निधन. (जन्म: 23 फेब्रुवारी 1633)
  • 1902 : ‘अल्मोन स्ट्राउजर’ – अमेरिकन संशोधक यांचे निधन. (जन्म: 11 फेब्रुवारी 1839)
  • 1908 : ‘मिर्झा गुलाम अहमद’ – अहमदिया पंथाचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 13 फेब्रुवारी 1835)
  • 2000 : ‘श्रीपाद वामन काळे’ – अर्थतज्ञ व लेखक, मराठी भाषेतील पहिल्या अर्थविषयक नियतकालिकाचे संपादक यांचे निधन.
  • 2000 : ‘प्रभाकर शिरुर’ – चित्रकार यांचे निधन
  • 2017 : ‘कंवर पाल सिंह गिल’ – पद्मश्री पुरस्कार सन्मानित भारतीय पोलीस सेवा अधिकारी आणि पंजाब राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक यांचे निधन.
