Maharashtra Breaking News Updates Today: पुण्यात आज रात्रीपासून १४ दिवस जमावबंदी

26 May 2026 09:30 AM (IST)
Rohit Sharma Padma Award: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज आणि माजी कर्णधार 'हिटमॅन' रोहित शर्मा याच्या चाहत्यांसाठी सोमवारचा दिवस थोडा आश्चर्याचा आणि चिंतेचा ठरला. नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य पद्म पुरस्कार सोहळ्यात रोहित शर्मा उपस्थित राहू शकला नाही. वर्षाच्या सुरुवातीलाच रोहितला देशातील चौथ्या सर्वोच्च नागरी सन्मानासाठी म्हणजेच 'पद्मश्री' पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आले होते. त्यामुळे तो या सोहळ्याला का आला नाही, यावरून आता क्रीडा वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
रोहित शर्मा या सोहळ्याला उपस्थित राहू शकला नसला, तरी तो या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारापासून मुकलेला नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारतर्फे पद्म पुरस्कार सोहळे सहसा एकाच वेळी न घेता अनेक टप्प्यांमध्ये आयोजित केले जातात.
26 May 2026 09:25 AM (IST)
US Iran War Update: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष थांबवण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू असतानाच, आखाती देशांमध्ये पुन्हा एकदा युद्धाचा भीषण भडका उडाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी (Ceasefire) आणि शांतता कराराबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिकेने इराणवर "सेल्फ-डिफेंस स्ट्राईक" (Self-Defense Strike) म्हणजेच आत्मरक्षेसाठी मोठा लष्करी हल्ला केला आहे. या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे दोन्ही देशांमधील शांतता प्रक्रिया आणि कराराच्या आशा पुन्हा एकदा पूर्णपणे धूसर झाल्या आहेत.
26 May 2026 09:20 AM (IST)
गेल्या काही दिवसांपासून इराण आणि अमेरिका, इस्त्रायल या देशांतील संबंध चांगलेच ताणल्याचे दिसून येत आहे. इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायल या देशांकडून हल्ले करण्यात आले होते. त्याला इराणनेही प्रत्युत्तर दिले. मात्र, या युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानकडून मध्यस्थीची भूमिका घेतल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर आता पाकिस्तान अशा पेचात सापडला आहे, जिथे सहमत होऊनही तो अडकेल आणि नकार दिल्यास आणखी मोठ्या संकटात सापडेल.
आठवड्याच्या अखेरीस, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसह अनेक देशांसोबत एक उच्चस्तरीय कॉन्फरन्स कॉल आयोजित केला होता. इराण युद्धानंतर ट्रम्प यांनी शक्य तितक्या मुस्लिम देशांना अब्राहम करारात सामील होण्याचे आवाहन केले, ज्याचा अर्थ मूलतः इस्रायलला औपचारिक मान्यता देणे असा होतो. वृत्तानुसार, या प्रस्तावानंतर कॉलमध्ये काही क्षण शांतता पसरली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसह इतर देशांना अजूनही तयार आहेत का? असा प्रश्न विचारला.
26 May 2026 09:15 AM (IST)
Fuel Crisis: राज्यामध्ये सध्या जाणवणाऱ्या तीव्र इंधन टंचाईच्या संकटामुळे शालेय वाहतूक व्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली आहे। नव्या शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू असतानाच डिझेल आणि पेट्रोलच्या वाढत्या दरांनी शाळा आणि वाहतूकदारांची डोकेदुखी वाढवली आहे। याचा थेट परिणाम आता शाळांच्या नियमित कामकाजावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। या इंधन टंचाई आणि वाढत्या खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी मुंबईतील 'स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन'ने (SBOA) सरकारकडे एक अजब आणि धक्कादायक मागणी केली आहे. वाढत्या इंधन दरांचा थेट आर्थिक भार पालकांवर पडू नये आणि दुसरीकडे बस चालकांचे होणारे नुकसान टळावे, यासाठी असोसिएशनने 'दिवसाआड शाळा' भरवण्याचे एक नवीन मॉडेल सरकारला सुचवले आहे।
26 May 2026 09:10 AM (IST)
NEET UG Scam: डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून लातूर आणि पुण्यासारख्या महाराष्ट्रातील प्रमुख शैक्षणिक शहरांमध्ये येणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील ज्या प्रसिद्ध कोचिंग संस्थांवर विश्वास ठेवून पालक आपली जमीन गहाण ठेवतात किंवा कर्ज काढतात, त्याच यंत्रणेतील काही मोठे घटक आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. वैद्यकीय प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या नीट (NEET-UG) परीक्षेतील गैरप्रकारांचा तपास आता केवळ पेपर फुटीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर या तपासामुळे राज्यातील संपूर्ण कोचिंग अर्थव्यवस्थेचे धाबे दणाणले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाला सर्वात मोठी कलाटणी मिळाली, ती लातूरमधील सुप्रसिद्ध 'आरसीसी' (RCC) क्लासेसचे मालक शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेनंतर. मोटेगावकर यांच्या अटकेने शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांचे धागेदोरे किती खोलवर पसरले आहेत, हे स्पष्ट केले आहे.
26 May 2026 09:05 AM (IST)
Fuel Crisis: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या राजकीय तणावामुळे जागतिक स्तरावर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संघर्षाचा थेट फटका भारतासह जगातील अनेक देशांना बसत असून, संपूर्ण जगावर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे ऊर्जा संकट घोंगावू लागले आहे.
दोन्ही देशांमधील वादामुळे जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी 'होर्मुजची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) बंद करण्यात आली आहे. परिणामी, आखाती (अखाती) देशांमधून होणारा कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) आणि एलपीजी (LPG) गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा आखाती देशांतून आयात करत असल्याने, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसचा तीव्र तुटवडा जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे.
26 May 2026 09:00 AM (IST)
Eknath Shinde Politics: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांपूर्वी राज्याच्या राजकीय वर्तुळात अत्यंत नाट्यमय घडामोडींना वेग आला आहे. सत्ताधारी शिंदे गटातील काही प्रमुख नेत्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता आणि नाराजी असल्याचे संकेत मिळत असून, याचाच फायदा उठवत उद्धव ठाकरे गटाकडून या नेत्यांशी थेट संपर्क साधला जात असल्याचा खळबळजनक दावा केला जात आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना पक्षातील ऐतिहासिक फुटीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले. मात्र, त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सातत्याने उपेक्षा होत असल्याचा गंभीर आरोप शिंदे गटातीलच काही नाराज नेत्यांनी केला आहे. या अंतर्गत धुसपुशीमुळे काही माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदारांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली असून, त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
26 May 2026 08:55 AM (IST)
Stock Market Update: सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराच्या (Indian Equity Benchmarks) सकाळच्या सत्रात मोठी तेजी पाहायला मिळाली. बाजारातील या सकारात्मक वातावरणामुळे मुख्य निर्देशांक असलेल्या 'निफ्टी ५०' ने (Nifty 50) १.०९ टक्क्यांची मजबुती दर्शवत २३,९७८.५० अंकांवर झेप घेतली.
या तेजीच्या सत्रात प्रामुख्याने नूतनीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स गुंतवणूकदारांच्या केंद्रस्थानी होते. 'एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी'ने आपल्या चौथ्या तिमाहीचे वित्तीय निष्कर्ष जाहीर केल्यानंतर या स्टॉकवर बाजाराचे विशेष लक्ष होते.
26 May 2026 08:50 AM (IST)
Eknath Shinde Delhi Visit : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या घडामोडींना प्रचंड वेग आला आहे. अशातच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणालाही जराही सुगावा लागू न देता थेट दिल्ली गाठून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची गुप्त भेट घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे आणि अमित शाह यांची ही महत्त्वाची भेट रविवारी (२४ मे) दिल्लीत पार पडल्याचे वृत्त दैनिक 'लोकसत्ता'ने प्रसिद्ध केले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत गोपनीयतेने ही भेट घेतल्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
26 May 2026 08:45 AM (IST)
Vidhan Parishad Election: महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी अखेर निवडणूक (Vidhan Parishad Election 2026) जाहीर झाली आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, विधान परिषदेच्या या जागांसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार असून, २२ जून रोजी मतमोजणी होऊन निकाल स्पष्ट होणार आहे.
निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम खालीलप्रमाणे:
उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख: १ जून २०२६
अर्जांची छाननी: २ जून २०२६
अर्ज मागे घेण्याची मुदत: ४ जून २०२६
मतदान: १८ जून २०२६
मतमोजणी व निकाल: २२ जून २०२६
पुणे शहरातून प्रशासकीय आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या बातम्या समोर येत आहेत. शहरात आज रात्रीपासून जमावबंदी लागू करण्यात येत असून, दुसरीकडे महापालिकेने आपल्या वाहनांच्या वाढत्या इंधन खर्चाला चाप लावण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.
पुणे शहरात आज रात्रीपासून (२६ मे) अधिकृतपणे जमावबंदीचे आदेश (Section 144) लागू करण्यात येणार आहेत. पुणे महानगरपालिकेने याबाबतचे विशेष परिपत्रक जारी केले असून, पुढील १४ दिवसांसाठी ही जमावबंदी कायम राहणार आहे. या आदेशानुसार, जमावबंदीच्या संपूर्ण कालावधीत शहरात कोणत्याही प्रकारची आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने आणि जाहीर सभा घेण्यास पूर्णपणे बंदी असणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने हा खबरदारीचा निर्णय घेतला आहे.