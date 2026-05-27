Raigad Crime: रायगड हादरला! खालापूरमध्ये वृद्ध दाम्पत्याची गळा चिरून निर्घृण हत्या

Updated On: May 27, 2026 | 08:37 AM IST
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील निगडोली गावात वृद्ध दाम्पत्याची गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. रघुनाथ आणि सुरेखा फराट यांचे मृतदेह घरात रक्ताच्या थारोळ्यात आढळले. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

  • खालापूरमधील निगडोली गावात वृद्ध दाम्पत्याची हत्या.
  • मृतदेह घरात रक्ताच्या थारोळ्यात आणि राखेखाली आढळले.
  • पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथकाकडून तपास सुरू.
रायगड: रायगड जिल्ह्यातून एक दुहेरी हत्या कांडाची घटना समोर आली आहे. एका वृद्ध जोडप्याचा गळा चिरून निर्गुणपणे हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. घडलेली घटना रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुका येथील निकडोली गावात मंगळवारी घडली. या घटनेने गावात एकच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं ?

या प्रकरणात हत्या झालेल्या वृद्ध दांपत्याचे नाव रघुनाथ फराट (75 वर्ष) आणि त्यांची पत्नी सुरेखा फराट (72वर्ष) असे आहे. या दोघांचेही मृतदेह त्यांच्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आले. ह्या दोघांच्याही मत देहावर राग आणि पालापाचोळा टाकण्यात आला होता. रघुनाथ थोरात आणि सुरेखा फराट हे दोघेही फोन उचलत नव्हते. त्यामुळे त्यांचा नातू निकडोली येथील त्यांच्या घरी पोहोचला. तेव्हा घरात त्याला आपले आजी आजोबा मृत अवस्थेत आढळून आले.

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि फॉरेन्सिक पथक यांच्याकडून मागचा तपास सुरू केला. हत्या केली कोणी आणि का केली? याचा तपास पोलीस करत आहेत. पोलिसांनी अज्ञात आरोपी विरुद्ध खालापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

आंबेनळी घाटात झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या साताऱ्यातील आठ तरुणांवर सोमवारी मध्यरात्री उशिरा अत्यंत दुःखद वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दुर्घटनेनंतर आसगाव, मर्ढे आणि खटाव परिसरात शोककळा पसरली असून गावागावांत हळहळ व्यक्त होत आहे.

हे सर्व युवक कर्दे समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी गेले होते. परतीच्या प्रवासादरम्यान पोलादपूरजवळील धोकादायक आंबेनळी घाटात त्यांची स्कॉर्पिओ कार नियंत्रण सुटून खोल दरीत कोसळली. या अपघातात सर्व आठ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच महाबळेश्वर आणि प्रतापगड ट्रेकर्सच्या बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत कठीण परिस्थितीत मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम केले.

मृतांपैकी पाच युवक आसगाव येथील असल्याने संपूर्ण गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मध्यरात्री उशिरा मृतदेह गावात पोहोचताच नातेवाईकांनी एकच आक्रोश केला. गावातील वातावरण अत्यंत भावनिक झाले होते. त्यानंतर दोन ट्रॅक्टर ट्रॉलींमधून मृतदेह स्मशानभूमीत नेण्यात आले आणि एकाचवेळी पाच जणांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

मर्ढे येथील दोन तरुणांवर तसेच खटाव येथील एका युवकावर पहाटेच्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अश्रुपूर्ण निरोप दिला. या दुर्दैवी घटनेने सातारा जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत असून सर्वत्र शोक व्यक्त केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या झालेल्या वृद्ध दाम्पत्याची नावे काय आहेत?

    Ans: रघुनाथ फराट आणि सुरेखा फराट अशी त्यांची नावे आहेत.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील निगडोली गावात ही घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

