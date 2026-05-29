Migraine: कडाक्याच्या उन्हात मायग्रेनचा त्रास वाढतोय? ‘हे’ प्रभावी उपाय देतील आराम

Updated On: May 29, 2026 | 07:44 PM IST
Tips To Control Migraine Headache: जर तुम्हालाही उन्हाळ्यात डोकेदुखी किंवा मायग्रेनचा त्रास होत असेल तर काही प्रभावी उपाय यावर आराम देतील, जाणून घ्या.

उन्हाळ्यातील कडाक्याच्या उन्हामुळे अनेकांना डोकेदुखी आणि मायग्रेनचा त्रास होतो. विशेषतः तापमानात झपाट्याने वाढ झाल्यानंतर मायग्रेनचा असलेल्या लोकांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. डॉक्टरांच्या मते, उष्ण हवामान, शरीरातील पाण्याची कमतरता, अपुरी झोप आणि अनियमित आहार हे मायग्रेन ट्रिगर होण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी आहेत. उष्ण हवामानामुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडते आणि त्याचा थेट परिणाम मेंदूवर होतो. त्यामुळे मायग्रेन असलेल्या लोकांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, काही प्रभावी उपाय करुन उष्णतेमुळे वाढणारी डोकेदुखी आणि मायग्रेनचा त्रास मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात ठेवता येऊ शकतो. हे उपाय कोणते, जाणून घ्या.

उष्णतेमुळे मायग्रेन का वाढतो?

तापमान वाढल्यावर शरीरात डिहायड्रेशन होण्याचा धोका वाढतो. पुरेसे पाणी न पिणे, उन्हात जास्त वेळ राहणे आणि झोपेची कमतरता यामुळे मायग्रेनचा अटॅक ट्रिगर होऊ शकतो. तज्ज्ञांनी सांगितले की, नियमित दिनचर्या बिघडल्यास डोकेदुखी अधिक तीव्र होऊ शकते.

मायग्रेन कंट्रोल करण्यासाठी प्रभावी उपाय

  • वेळेवर नाश्ता करा– सकाळचा नाश्ता टाळल्याने मायग्रेन ट्रिगर होऊ शकतो. रिकाम्या पोटी घराबाहेर पडू नये, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.
  • पुरेसे पाणी प्या – दररोज किमान २ ते ३ लिटर पाणी पिणे आवश्यक आहे. शरीर हायड्रेट राहिल्यास मायग्रेनचा धोका कमी होतो.
  • नियमित जेवणाची वेळ पाळा– अनियमित आहारामुळे रक्तातील साखरेची पातळी बदलते आणि त्यामुळे डोकेदुखी वाढू शकते.
  • झोपेची वेळ – दररोज ७ ते ८ तास झोप घेणे आवश्यक आहे. उशिरापर्यंत जागरण टाळावे आणि झोपेची वेळ नियमित ठेवावी.
  • स्क्रीन टाइम कमी करा – झोपण्याच्या किमान दोन तास आधी मोबाईल, टीव्ही किंवा लॅपटॉपचा वापर बंद करावा. जास्त स्क्रीन टाइम मायग्रेन वाढवू शकतो.
  • अल्कोहोल आणि धूम्रपान टाळा – अल्कोहोल आणि निकोटीन हे मायग्रेन ट्रिगर करू शकतात.
  • वजन नियंत्रणात ठेवा – जास्त वजनामुळे मायग्रेनचा त्रास वाढू शकतो, त्यामुळे नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहार महत्त्वाचा आहे.
  • उन्हात बाहेर पडताना काळजी घ्या – डोक्यावर टोपी किंवा छत्री वापरा आणि थेट उन्हात जास्त वेळ राहणे टाळा.
  • तणाव कमी करा – योगा, मेडिटेशन आणि श्वसनाचे व्यायाम केल्याने मायग्रेनचा त्रास कमी होऊ शकतो.
  • डॉक्टरांचा सल्ला घ्या – जर डोकेदुखी अचानक वाढत असेल, उलट्या होत असतील किंवा दृष्टी धूसर होत असेल तर त्वरित न्यूरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्यावा.

मायग्रेनकडे दुर्लक्ष करू नका

तज्ज्ञांच्या मते, सतत होणारी किंवा अचानक बदललेली डोकेदुखी ही गंभीर आजाराचे संकेत असू शकतात. त्यामुळे स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. योग्य जीवनशैली आणि नियमित सवयींमुळे मायग्रेनचा त्रास मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात ठेवता येऊ शकतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

