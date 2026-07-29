Ukraine-Iran : युक्रेनचा इराणी जहाजावर हल्ला; दोन युद्धे आता एकमेकांच्या उंबरठ्यावर?

युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कॅस्पियन समुद्रात इराणशी संबंधित एका जहाजावर झालेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेमुळे युक्रेन-रशिया युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील इराणशी संबंधित संघर्ष यांच्यातील अंतर कमी होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
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मिळालेल्या माहितीनुसार, युक्रेनने रशियाला लष्करी साहित्य पुरवठा होत असल्याचा संशय असलेल्या इराणी जहाजाला लक्ष्य केले. युक्रेनकडून अधिकृत तपशील मर्यादित असले तरी या जहाजाचा वापर रशियासाठी लष्करी पुरवठा साखळीत होत असल्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे, इराणने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत ही घटना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. तसेच जहाजावरील काही कर्मचाऱ्यांना फटका बसल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
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रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात इराणने रशियाला ड्रोन आणि इतर लष्करी तंत्रज्ञान पुरवल्याचे आरोप यापूर्वीही अनेक पाश्चिमात्य देशांनी केले आहेत. इराणने मात्र हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. अशा परिस्थितीत जहाजावरील हल्ल्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेष म्हणजे, मध्यपूर्वेत आधीच इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील तणाव कायम आहे. त्यातच युक्रेनने इराणशी संबंधित जहाजावर कारवाई केल्याने दोन वेगवेगळ्या संघर्षांचे परिणाम एकमेकांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर या घटनेला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने थेट किंवा अप्रत्यक्ष कारवाई केली, तर संघर्षाचा व्याप आणखी वाढू शकतो.
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तज्ज्ञांच्या मते, ही घटना केवळ एका जहाजावरील हल्ल्यापुरती मर्यादित नसून जागतिक भू-राजकारणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. आगामी काही दिवसांत इराण, युक्रेन, रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांची भूमिका या प्रकरणात निर्णायक ठरणार आहे.
1. कॅस्पियन समुद्र सुरक्षित मानला जात होता
कॅस्पियन समुद्र (Caspian Sea) हा रशिया, इराण, कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि अझरबैजान यांनी वेढलेला आहे. युक्रेनला या समुद्राची थेट किनारपट्टी नाही. त्यामुळे या भागात इराणशी संबंधित जहाजावर हल्ल्याचा दावा समोर आल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
2. रशियाला इराणचा पाठिंबा
अमेरिका, युरोपियन देश आणि युक्रेन यांचा आरोप आहे की इराणने रशियाला शाहेद (Shahed) ड्रोन आणि काही क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान पुरवले आहे. इराणने हे आरोप वारंवार फेटाळले असले तरी हा मुद्दा दीर्घकाळ वादाचा विषय राहिला आहे.
3. पुरवठा साखळीवर थेट प्रहार
जर लक्ष्य केलेले जहाज खरोखरच रशियासाठी लष्करी साहित्य वाहतूक करत असेल, तर हा हल्ला केवळ एका जहाजावर नव्हे तर रशियाच्या लष्करी पुरवठा साखळीवर झालेला धोरणात्मक प्रहार मानला जाऊ शकतो.
4. इराणची अडचण वाढू शकते
इराण आधीच इस्रायल, अमेरिका आणि काही पाश्चिमात्य देशांसोबत तणावात आहे. अशा वेळी युक्रेनशीही संघर्ष वाढल्यास इराणवर राजनैतिक आणि लष्करी दबाव आणखी वाढू शकतो.
5. रशियाची संभाव्य प्रतिक्रिया
रशिया या घटनेचा वापर युक्रेनवर अधिक तीव्र हल्ले करण्यासाठी किंवा इराणसोबतचे लष्करी सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी करू शकतो. मात्र, याबाबत अधिकृत निर्णय किंवा घोषणा झालेली नाही.