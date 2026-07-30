दक्षिण कोरियात पुण्याचा डंका! जागतिक तायक्वांदो स्पर्धेत भारताची ३ सुवर्णांसह २० पदकांची कमाई

मुजू येथे झालेल्या वर्ल्ड तायक्वांदो कल्चर एक्सपो चॅम्पियनशिपमध्ये पूमसे आणि क्योरोगी प्रकारात खेळाडूंनी उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. मंथन देवी आणि कृती दवे यांनी प्रत्येकी १ सुवर्ण व १ रौप्य पदकाची कमाई केली. आरवी गवारे हिने २ कांस्य पदके जिंकली, तर कल्याणी डफळ हिने १ सुवर्ण व १ कांस्य पदक पटकाविले. प्रांजल पानसे हिने १ रौप्य व १ कांस्य पदक मिळवत संघाच्या यशात मोलाची भर घातली. या स्पर्धेत संघाने एकूण ३ सुवर्ण, ३ रौप्य आणि ३ कांस्य पदके जिंकली.
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स्पर्धेत ६ रौप्य आणि ५ कांस्य पटकावले
यानंतर इंचॉन येथे झालेल्या वर्ल्ड ऑलिम्पिक तायक्वांदो फेडरेशनच्या स्पर्धेतही खेळाडूंनी उल्लेखनीय कामगिरी कायम राखली. पूमसे आणि क्योरोगी प्रकारात मंथन देवी याने २ रौप्य पदके जिंकली. कृती दवे, आरवी गवारे, कल्याणी डफळ आणि प्रांजल पानसे यांनी प्रत्येकी १ रौप्य व १ कांस्य पदक मिळवत संघाच्या पदकसंख्येत भर घातली. या स्पर्धेत संघाने ६ रौप्य आणि ५ कांस्य पदके पटकाविली.
सर्व यशस्वी खेळाडूंचा सत्कार
या उल्लेखनीय यशाबद्दल सेंट फेलिक्स स्कूलतर्फे सर्व यशस्वी खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रोव्हिन्शियल सुपीरियर सिस्टर उर्सुला पिंटो, सिस्टर जेनिफर परेरा, स्कूल मॅनेजर सिस्टर रोझमेरी अल्मेडा, मुख्याध्यापिका लीना पॉल, सिस्टर एल्सा, पर्यवेक्षिका बेला डिसिल्व्हा, पीटी शिक्षिका सोनाली राजेभोसले तसेच रूपाली बनसोडे उपस्थित होत्या. उपस्थित मान्यवरांनी खेळाडूंचे अभिनंदन करत त्यांच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
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सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट
यू स्मॉल फायनान्स बँक प्रस्तुत १६ व्या आंतर आयटी फुटबॉल चॅम्पियनशिप कप २०२६ या प्रतिष्ठित स्पर्धेत साखळी फेरीत सायबेज संघाने आपला दबदबा कायम ठेवत डिलॉइट संघाचा ११-० असा धुव्वा उडवला. खराडी येथील टॉपप्ले फुटबॉल ग्राउंडवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत सायबेजच्या खेळाडूंनी चौफेर फटकेबाजी करत प्रतिस्पर्ध्यांना सावरण्याची एकही संधी दिली नाही.