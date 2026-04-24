RJ Sumit : एका संत्र्यामुळे दोन्ही किडन्या निकाम्या, मरणाच्या दारातून परतला आरजे सुमित; सांगितला आजारपणाचा धक्कादायक प्रसंग

आरजे सुमितने दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, त्यावेळी पेशंटचा मृत्यू होऊ शकतो, किंवा हार्ट अटॅक येऊ शकतो किंवा जास्त काळासाठी पेशंट कोमात जाऊ शकतो. असं डॉक्टरांनी सांगितले.
पूर्ण आजारामागे एक ‘संत्रं’ कारणीभूत ठरले
सुमितने पुढे सांगितले की, त्याचे रक्तदाब कोणत्याही प्रकारे नियंत्रणात येत नव्हते आणि आणि शरीरातील पाणी खूप कमी झाले होते.डॉक्टरांनी त्याला दारू किंवा स्टिरॉइड्स घेतात का, असे विचारले होते, पण त्याला अशी कोणतीही सवय नसल्याचे स्पष्ट केले. नंतरबायोप्सी केल्यानंतर धक्कादायक कारण समोर आले. सुमितला एका संत्र्यामुळे झालेल्या फूड पॉयझनिंगमुळे त्याला तीव्र डिहायड्रेशन झाले. त्यामुळे किडनीच्या नलिकांना (ट्यूब्सना) इजा झाली आणि दोन्ही किडन्या काम करणे थांबवले.डॉक्टरांनी तातडीने डायलिसिस करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते, अन्यथा मृत्यू किंवा तो कोमात जाऊ शकतो.या कठीण काळात आरजे सुमिवर चार वेळा डायलिसिस आणि एक बायोप्सी करण्यात आली. उपचारांदरम्यान त्याने मोठा मानसिक आणि शारीरिक संघर्ष सहन केला.
Sai Tamhankar: ”प्रेमासाठी तयार..”, सई ताम्हणकर लग्नबंधनात अडकणार? वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा; म्हणाली, ”एकटेपण कधी कधी..”
आरजे सुमितने चाहत्यांचे मानले आभार
नंतर त्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांचे आभार मानले. तसेच त्याने एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे—“जेव्हा शरीरात काही त्रास जाणवतो, तेव्हा फक्त ब्लड टेस्टवर न थांबता किडनीची तपासणीही करून घ्यावी.”सुमितने भावनिक होत सांगितले की, आई-वडिलांचे आशीर्वाद आणि प्रेक्षकांचे प्रेम यामुळेच ते पुन्हा मायक्रोफोनसमोर परत येऊ शकले.
Rakhi Sawant : मराठी मुद्द्यात राखीची Entry! मराठीविरोधी रिक्षाचालकांना सुनावले खडेबोल “मराठी बोलावीच लागेल!”