Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Mothers Financial Journey From Gullak To Investment Portfolio Marathi See More Details

गुल्लकपासून गुंतवणूक पोर्टफोलिओपर्यंत : मातांच्या बचत आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या प्रवासाची कहाणी

Updated On: Jun 10, 2026 | 06:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

आईच्या हातात एक वेगळीच शहाणपणाची ताकद असते. एकेकाळी स्वयंपाकघरातील कपाटाच्या मागे लपवून ठेवलेल्या स्टीलच्या डब्यात नाणी साठवणारे हेच हात आज आत्मविश्वासाने स्मार्टफोनवर म्युच्युअल फंड अॅप वापरत आहेत. हा बदल केवळ आर्थिक नाही, तर तो पिढ्यानपिढ्यांचा, सांस्कृतिक आणि अत्यंत वैयक्तिक असा प्रवास आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आईच्या हातात एक वेगळीच शहाणपणाची ताकद असते. एकेकाळी स्वयंपाकघरातील कपाटाच्या मागे लपवून ठेवलेल्या स्टीलच्या डब्यात नाणी साठवणारे हेच हात आज आत्मविश्वासाने स्मार्टफोनवर म्युच्युअल फंड अॅप वापरत आहेत. हा बदल केवळ आर्थिक नाही, तर तो पिढ्यानपिढ्यांचा, सांस्कृतिक आणि अत्यंत वैयक्तिक असा प्रवास आहे. याबाबत  स्नेहा जैन, स्मॉलकेस मॅनेजर, संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, WealthTrust Capital Services यांनी मार्गदर्शन केलं.

Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?

अनेक दशकांपासून भारतीय आई ही घराची निःशब्द आर्थिक व्यवस्थापक होती. घरातील प्रत्येक रुपयाचा हिशोब ठेवणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा आकस्मिक गरजांसाठी पैसे बाजूला ठेवणे ही जबाबदारी ती अनेकदा एकाच उत्पन्नावर पार पाडत असे.

बदलाची सुरुवात आधीच

आज हे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. अलीकडेच भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योगाने व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचा (Assets Under Management – AUM) ₹50 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. या वाढीमध्ये प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांचा मोठा वाटा आहे. गेल्या पाच वर्षांत महिलांकडून सुरू होणाऱ्या एसआयपी (Systematic Investment Plan) मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. आर्थिक साक्षरतेविषयीच्या मोहिमा आता टियर-2 आणि टियर-3 शहरांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे अनेक माता आपल्या मुलांसोबतच गुंतवणूक आणि चक्रवाढीच्या शक्तीविषयी माहिती घेत आहेत.

स्मार्टफोनने या परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यूपीआय, शून्य कमिशन असलेले डायरेक्ट म्युच्युअल फंड आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असलेले सोपे गुंतवणूक अॅप्स यांमुळे महिलांना भांडवली बाजारापासून दूर ठेवणारे अडथळे हळूहळू दूर झाले आहेत. आज नाशिकमधील एखादी महिला ज्या सहजतेने विविधीकृत इक्विटी फंडामध्ये गुंतवणूक करू शकते, त्याच सहजतेने दक्षिण मुंबईतील महिला देखील गुंतवणूक करू शकते.

जोखमीची भीती मागे पडतेय

या प्रवासातील सर्वात मोठ्या मानसिक बदलांपैकी एक म्हणजे गुंतवणुकीतील जोखमीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. मागील पिढीतील अनेक बचतदारांना शेअर बाजारातील गुंतवणूक म्हणजे जुगार वाटत असे. “बाजारात पैसे गुंतवू नका” हा सल्ला अनेक घरांमध्ये सामान्य होता. मात्र आजच्या माता हे समजू लागल्या आहेत की गुंतवणूक न करणे हेदेखील एक प्रकारची जोखीम आहे. महागाईमुळे बचतीचे मूल्य कमी होणे, वृद्धापकाळात आर्थिकदृष्ट्या इतरांवर अवलंबून राहणे किंवा मुलांच्या भविष्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद न होणे या सर्व जोखमी आहेत.

हा बदल कुटुंबांमध्येही दिसून येत आहे. मुली आपल्या मातांना आर्थिक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करत आहेत, तर मुलगे आपल्या पालकांसाठी एसआयपी सुरू करत आहेत. जे आर्थिक विषय एकेकाळी जेवणाच्या टेबलावर बोलले जात नव्हते, ते आज कुटुंबातील सशक्त करणाऱ्या चर्चेचा भाग बनले आहेत.

LIC चे शेअर्स धडाधड कोसळले, तब्बल 300 कोटी पाण्यात? Rajesh Exports च्या कथित घोटाळ्यामुळे मोठा फटका

Web Title: Mothers financial journey from gullak to investment portfolio marathi see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 06:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?
1

Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?

LIC चे शेअर्स धडाधड कोसळले, तब्बल 300 कोटी पाण्यात? Rajesh Exports च्या कथित घोटाळ्यामुळे मोठा फटका
2

LIC चे शेअर्स धडाधड कोसळले, तब्बल 300 कोटी पाण्यात? Rajesh Exports च्या कथित घोटाळ्यामुळे मोठा फटका

इतकी संपत्ती कोणाकडेच नसेल… Elon Musk लवकरच बनणार जगातील पहिले खरबपती; SpaceX ठरणार गेम चेंजर
3

इतकी संपत्ती कोणाकडेच नसेल… Elon Musk लवकरच बनणार जगातील पहिले खरबपती; SpaceX ठरणार गेम चेंजर

Mukesh Ambani Net Worth Drop: रिलायन्सचे शेअर्स घसरल्याने मुकेश अंबानींना किती कोटींचा फटका बसला? पहा एका क्लिकवर.
4

Mukesh Ambani Net Worth Drop: रिलायन्सचे शेअर्स घसरल्याने मुकेश अंबानींना किती कोटींचा फटका बसला? पहा एका क्लिकवर.

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुल्लकपासून गुंतवणूक पोर्टफोलिओपर्यंत : मातांच्या बचत आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या प्रवासाची कहाणी

गुल्लकपासून गुंतवणूक पोर्टफोलिओपर्यंत : मातांच्या बचत आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या प्रवासाची कहाणी

Jun 10, 2026 | 06:15 PM
Personality Development: केवळ बाह्य रूप की आंतरिक गुण? तरुण वयात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी ‘हे’ ७ पैलू आहेत आवश्यक!

Personality Development: केवळ बाह्य रूप की आंतरिक गुण? तरुण वयात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी ‘हे’ ७ पैलू आहेत आवश्यक!

Jun 10, 2026 | 06:02 PM
Talathi office computerization: तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्यांना पूर्णविराम; सातबारावरील ११ कामे आता ऑनलाइन

Talathi office computerization: तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्यांना पूर्णविराम; सातबारावरील ११ कामे आता ऑनलाइन

Jun 10, 2026 | 06:00 PM
Khed News: उन्हाळी सुट्टी ठरली शेवटची! जगबुडी नदीत ३ तरुणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Khed News: उन्हाळी सुट्टी ठरली शेवटची! जगबुडी नदीत ३ तरुणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Jun 10, 2026 | 05:45 PM
Parenting Tips: पालकांनो! फक्त मुलींनाच नाही मुलांनाही शिकवा ‘या’ गोष्टी; होईल सर्वांगीण विकास

Parenting Tips: पालकांनो! फक्त मुलींनाच नाही मुलांनाही शिकवा ‘या’ गोष्टी; होईल सर्वांगीण विकास

Jun 10, 2026 | 05:38 PM
टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामचे उद्घाटन!ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नवी संधी!

टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामचे उद्घाटन!ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नवी संधी!

Jun 10, 2026 | 05:34 PM
PMRDA गृहयोजनेतील प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांची चांदी! ३३० जणांना सदनिकांची लॉटरी; १८ जूनपर्यंत मुदत

PMRDA गृहयोजनेतील प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांची चांदी! ३३० जणांना सदनिकांची लॉटरी; १८ जूनपर्यंत मुदत

Jun 10, 2026 | 05:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें