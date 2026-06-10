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Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?

Updated On: Jun 10, 2026 | 05:33 PM IST
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सारांश

आजच्या व्यवहाराच्या दिवशी देशांतर्गत शेअर बाजारात बहुतांश वेळ तेजी दिसून आली. दिवसाभरात BSE Sensex जवळपास ७०० अंकांनी वाढला, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा Nifty 50 निर्देशांक २३,३५० पर्यंत पुढे गेला. मात्र, व्यवहाराच्या अंतिम क्षणांत बाजाराचा कल चांगलाच बदलला. नेमकी काय कारण राहिलीत?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Share Market Closing: आजच्या व्यवहाराच्या दिवशी देशांतर्गत शेअर बाजारात बहुतांश वेळ तेजी दिसून आली. दिवसाभरात BSE Sensex जवळपास ७०० अंकांनी वाढला, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा Nifty 50 निर्देशांक २३,३५० पर्यंत पुढे गेला. मात्र, व्यवहाराच्या अंतिम क्षणांत बाजाराचा कल चांगलाच बदलला. शेवटी, सेन्सेक्स ६४.४२ अंकांच्या (०.०९%) किरकोळ वाढीसह ७३,९८३.१८ अंकांवर बंद झाला. त्याच वेळी, निफ्टी २७.१५ अंकांच्या म्हणजेच ०.१२% घसरणीसह २३,२१४.९५ अंकांवर बंद झाला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ०.१% ने वधारून ९५.२६५० वर बंद झाला; मागील सत्रात तो ९५.३५ वर बंद झाला होता. नेमक्या कोणत्या स्टॉकचा बोलबाला राहिला?

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सेन्सेक्समधील ३० शेअर्सपैकी २० शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. सर्वाधिक घसरण Stock Name/Ticker मध्ये दिसून आली, जो २.२२% ने खाली आला. टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व्ह, टायटन, एचसीएल टेक, महिंद्रा अँड महिंद्रा, भारती एअरटेल आणि एनटीपीसी यामध्येही बरीच घसरण नोंदवली गेली. दुसरीकडे, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, ॲक्सिस बँक, कोटक बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक आणि आयटीसी यांमध्येही घसरण झालेली पाहायला मिळाली.

कच्च्या तेलाचे दर

निफ्टीवर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया आणि ONGC यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली. व्यापक बाजाराचा विचार करता, Nifty मिडकॅप निर्देशांक १.४९ टक्क्यांनी आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक १.३३ टक्क्यांनी घसरला. सेक्टरवाइज पाहिलं तर, निफ्टी मीडिया, निफ्टी PSU बँक आणि निफ्टी रिअल्टी निर्देशांकांमध्ये घसरण झाली. याउलट, निफ्टी FMCG, निफ्टी प्रायव्हेट बँक आणि निफ्टी केमिकल निर्देशांकांमध्ये वाढ झाली.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये गस्त

दरम्यान, अमेरिकेने इराणमधील अनेक ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये गस्त घालत असताना अमेरिकन लष्कराचे ‘अपाचे’ हेलिकॉप्टर कोसळले; या विमानावर इराणने हल्ला केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इराणने अमेरिकेविरुद्ध लष्करी कारवाईची धमकीही दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये किंचित घट झाली आहे. ‘ब्रेंट क्रूड’चा दर ०.२० टक्क्यांच्या घसरणीसह प्रति बॅरल ९१.२७ डॉलर्सवर व्यवहार करत आहे. तसेच, ‘इंडियन बास्केट’च्या दरात ४.७७ टक्क्यांची घट होऊन तो ९२.५५ डॉलर्सवर आला आहे.

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Web Title: Share market closing today sensex nifty last hour trading updates marathi news

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Published On: Jun 10, 2026 | 05:33 PM

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