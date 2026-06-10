LIC चे शेअर्स धडाधड कोसळले, तब्बल 300 कोटी पाण्यात? Rajesh Exports च्या कथित घोटाळ्यामुळे मोठा फटका

Rajesh Exports Scam: सोने आणि दागिने व्यवसायात कार्यरत असलेल्या Rajesh Exports च्या शेअर्सची घसरण सुरूच आहे. आज बुधवार, १० जून रोजी व्यवहारादरम्यान या शेअरने सलग पाचव्या सत्रात ५ टक्क्यांचा ‘लोअर सर्किट’ गाठला. त्याचा परिणाम LIC च्या शेअर्सवर पण दिसून आला. तब्बल 300 कोटींचा झटका लागला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? समजून घेऊयात.
भारतासह चीनी कंपन्या अडचणीत, Russia सोबत संबंधांमुळे तणावात? युरोपियन युनियनची काय घोषणा?
मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या विक्रीच्या दबावामुळे शेअरची किंमत घसरून ८४.६६ रुपयांच्या पातळीवर आली आहे. बाजार नियामक SEBI ने केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर या शेअरमध्ये सतत घसरण होत आहे. याचा परिणाम म्हणून गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
गेल्या आठवड्यात Rajesh Exports च्या शेअर्समध्ये सुमारे २२.६% ची घसरण झाली आहे. या शेअरच्या मूल्यात एका महिन्यात ३०% हून अधिक, सहा महिन्यांत ५५% आणि गेल्या वर्षभरात जवळपास ५८% घट झाली आहे. ‘ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल’ ACC बॅटरी स्टोरेजसाठीच्या ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ PLI योजनेतून केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने या कंपनीला वगळल्याच्या वृत्तानंतर शेअरच्या किमतीतील ही घसरण अधिकच तीव्र झाली. ACC बॅटरी व्यवसाय हा कंपनीच्या भविष्यातील प्रकल्पांचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याने, कंपनीला या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय हा एक मोठा धक्का ठरेल.
अलीकडील १०९ पानांच्या एका अंतरिम आदेशात, SEBI ने असा आरोप केला आहे की, कंपनीने २०२०-२१ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांदरम्यान आपला महसूल फुगवून १५.१५ लाख कोटी रुपये इतका दर्शविला; हा आकडा प्रत्यक्षात कंपनीच्या उपकंपन्यांच्या एकूण महसुलाच्या सुमारे ९९.८% इतका होता. सेबीने कंपनीवर निधीची अफरातफर केल्याचा आणि संबंधित पक्षांशी संशयास्पद व्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला. परिणामी, नियामक संस्थेने कंपनीचे प्रवर्तक आणि अध्यक्ष राजेश मेहता यांना शेअर बाजारातील व्यवहारांपासून त्वरित प्रभावाने रोखले आणि कंपनीच्या खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले.
गेल्या तीन वर्षांत या कंपनीच्या शेअर्समधील ‘फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स’चा FIIs हिस्सा सातत्याने कमी होत आहे; मार्च २०२३ मधील १७.६% वरून तो मार्च २०२६ पर्यंत अंदाजे १४.२६% पर्यंत खाली आला आहे. ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’चे market capitalization ३,०९० कोटी रुपये असून LIC कडे कंपनीचा १०.८०% हिस्सा आहे, याचा अर्थ ‘लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची ३०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक या कंपनीत गुंतलेली आहे.
EPF मेंबर्ससाठी महत्त्वाची बातमी! कोणताही प्रीमियम न भरता तुम्हाला मिळेल 7 लाख रुपयांचा Life Insurance, जाणून घ्या सविस्तर