‘या’ Multibagger स्टॉकवर Motilal Oswal फिदा! 5 वर्षांत दिला तब्बल 690% पेक्षा जास्त रिटर्न; आता नवीन टार्गेट जाहीर

Multibagger stock Gabriel India: मंगळवार आज ९ जून रोजी, मल्टीबॅगर स्टॉक गॅब्रिएल इंडियाच्या शेअर्समध्ये ४.५% ची इतकी वाढ झाली आहे. प्रतिष्ठित देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसने या स्टॉकवर नवीन कव्हरेज सुरू केले असून, त्याला ‘बाय’ रेटिंग दिले आहे. ब्रोकरेजचा विश्वास आहे की, पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांमुळे कंपनीच्या मूल्यात लक्षणीय वाढ होईल, कारण या कंपनीने गेल्या पाच वर्षांत ६९०% पर्यंत मल्टीबॅगर परतावा दिला आहे. किती होऊ शकते वाढ? समजून घेऊयात.
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ब्रोकरेजने बाजारभावापेक्षा ३०% वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. आतापर्यंत, गॅब्रिएल इंडिया केवळ सस्पेंशन उत्पादक होती, ज्यामुळे तिच्या मोठ्या विस्ताराची क्षमता मर्यादित होती. कंपनी आता एक वैविध्यपूर्ण मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म बनण्यासाठी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनातून जात आहे, ज्यामुळे भविष्यात जलद वाढीचा मार्ग मोकळा होत आहे. ब्रोकरेजने प्रति शेअर ₹१२६६ चे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे. हे त्याच्या मागील बंद भावापेक्षा ३०% वाढ दर्शवते. या ब्रोकरेज रेटिंगनंतर, गॅब्रिएल इंडियाचे शेअर्स दिवसभरात ६% पेक्षा जास्त वाढून ₹१०४१.७० च्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले.
या मिडकॅप स्टॉकने विविध कालावधीत गुंतवणूकदारांना उत्तम परतावा दिला आहे. बीएसईच्या आकडेवारीनुसार, गॅब्रिएल इंडियाच्या शेअरची किंमत एका वर्षात ६०%, दोन वर्षांत १६५%, पाच वर्षांत ६९०% आणि १० वर्षांत १०४०% ने वाढली आहे.
कंपनीमध्ये सुरू असलेली पुनर्रचना आणि आनंद ग्रुपच्या असूचीबद्ध उपक्रमांचे संभाव्य एकत्रीकरण यामुळे कंपनीचे मूल्यांकन आणि कमाई लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. गॅब्रिएलला आनंद ग्रुपच्या सर्व भविष्यातील संयुक्त उपक्रम आणि विकास योजनांसाठी एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून पाहिले जाऊ शकते. गेल्या पाच वर्षांतील त्याची कामगिरी आणि कमाईची स्पष्टता पाहता, या शेअरला सरासरीपेक्षा जास्त प्रीमियम मल्टिपल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
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