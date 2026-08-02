Russia-Ukraine War: रशियाचा युक्रेनियन ई-कॉमर्स जायंट ‘Rozetka’वर भीषण ड्रोन हल्ला; एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, 7 जण गंभीर जखमी

रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine war) यांच्यात सुरू असलेले युद्ध आता केवळ सैनिकी तळांपुरते मर्यादित राहिलेले नसून थेट किरकोळ व्यापार (Retail Sector) आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचले आहे. शनिवार, १ ऑगस्ट २०२६ रोजी रशियन सैन्याने युक्रेनची सर्वात मोठी ऑनलाइन रिटेल कंपनी असलेल्या ‘रोझेटका’च्या (Rozetka) मुख्य गोदामावर अतिघातक जेट-संचालित ड्रोनद्वारे हल्ला चढवला. राजधानी कीवच्या ईशान्येस अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ब्रोवारी (Brovary) प्रदेशात ही थरारक घटना घडली. या दुर्दैवी स्फोटात कंपनीच्या एका निष्पाप कर्मचाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला असून सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
कंपनीच्या सह-संस्थापक आणि सह-मालक इरिना चेचोटकिना (Iryna Chechotkina) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियन ड्रोनने हल्ला केला त्या क्षणी गोदामात तब्बल २७० कर्मचारी आपले दैनंदिन काम करत होते. स्फोट इतका भीषण होता की परिसरात एकच धावपळ आणि घबराट पसरली. या हल्ल्यात व्लादिमीर मेलनिचेन्को (Volodymyr Melnychenko) या कर्मचाऱ्याचा करुण अंत झाला. जखमी झालेल्या सात कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वैद्यकीय मदतीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी एकाची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. बाधिक कुटुंबांना वैद्यकीय, मानसिक आणि आर्थिक पाठबळ देण्याचे आश्वासन कंपनी प्रशासनाने दिले आहे.
लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, रशियाने ‘रोझेटका’वर केलेला हा हल्ला युक्रेनने रशियन ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी ‘वाइल्डबेरीज’वर (Wildberries) केलेल्या अलीकडील हल्ल्यांचा बदला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून युक्रेनियन सैन्याने रशियातील वाइल्डबेरीजच्या विविध लॉजिस्टिक केंद्रांवर ड्रोन्सच्या साहाय्याने सातत्याने हल्ले चढवले होते. वाइल्डबेरीजच्या प्लॅटफॉर्मवरून लष्करी उपकरणे, ड्रोनचे सुटे भाग आणि बुलेटप्रूफ जॅकेट्सची विक्री होत असल्याचा आणि कंपनीच्या नफ्यातून रशियन संरक्षण बजेटला मोठा अर्थपुरवठा होत असल्याचा आरोप युक्रेनकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे युक्रेनच्या या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने युक्रेनियन नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पुरवणाऱ्या ‘रोझेटका’च्या पुरवठा साखळीवर थेट हल्ला चढवला.
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प्रत्यक्षदर्शी आणि तंत्रज्ञांच्या अहवालानुसार, रशियाने या हल्ल्यासाठी प्रगत जेट-संचालित ‘गेरान-४’ (Geran-4) ड्रोनचा वापर केला होता. ड्रोन ऑपरेटरने अत्यंत बारकाईने गोदामाच्या पार्किंग लॉटमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांना आणि कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींना लक्ष्य केले. हा हल्ला अपघाती नसून पूर्णपणे नियोजित आणि अचूक निदर्शनावर आधारित होता, असे युक्रेनियन संरक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
रशियाची ही हवाई कारवाई केवळ व्यावसायिक गोदामांपुरती मर्यादित नव्हती. १ ऑगस्टच्या संपूर्ण रात्री आणि सकाळी कीव ओब्लास्टवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सचा प्रचंड मारा करण्यात आला. या मानवी वस्तीवरील हल्ल्यांमध्ये अनेक निवासी इमारती, स्थानिक शाळा आणि लिथुआनियन दूतावासाच्या (Lithuanian Embassy) इमारतीचे मोठे नुकसान झाले. हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन वाजल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी जाण्यासाठी केवळ काही मिनिटांचा वेळ मिळाला, ज्यामुळे नागरिक प्रचंड भीतीखाली आले होते.
रशियाच्या या वाढत्या हवाई दहशतीला प्रत्युत्तर म्हणून युक्रेनियन दलांनीही २ ऑगस्टच्या रात्री रशियातील सारातोव्ह (Saratov) येथील तेल शुद्धीकरण कारखाना आणि एंगल्स (Engels) येथील महत्त्वाच्या हवाई तळाला लक्ष्य करत प्रत्याक्रमण केले. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी असा दावा केला आहे की, युक्रेनची रसद यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी रणांगणावर रशियाचे युक्रेनच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक नुकसान होत आहे.
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गोदामाचे अतोनात नुकसान झाले असले तरी ‘रोझेटका’च्या सह-संस्थापक इरिना चेचोटकिना यांनी ठामपणे सांगितले की, “जिवाची झालेली हानी कशानेही भरून काढता येणार नाही. आमचे सर्व विचार आणि संवेदना व्लादिमीर यांच्या कुटुंबासोबत आहेत. परंतु, भौतिक नुकसान आम्ही नक्कीच भरून काढू. आम्ही आमचे गोदाम पुन्हा उभारू आणि युक्रेनियन नागरिकांची सेवा अखंड ठेवू.”
या घटनेमुळे रशिया-युक्रेन युद्धातील व्यावसायिक पायाभूत सुविधांवरील धोक्याची घंटा अधिकच तीव्र झाली आहे. आगामी दिवसांत दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांच्या आर्थिक आणि पुरवठा केंद्रांवर अधिक तीव्र हल्ले होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.