हार्ट अटॅक समजून दिला चुकीचा CPR; बेशुद्ध शिक्षिकेच्या दोन बरगड्या तुटल्या; घटनेचा Video Viral

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नक्की काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर घटना ही मध्य प्रदेशच्या कैलारस परिसरात घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात काही लोक एकत्र वर्तुळ करुन उभे असल्याचे असते. जमावाच्या मधोमध एक महिला बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली असते. ती पडताच, जवळचे लोक तिच्या मदतीसाठी धावून येतात. अनेकांना वाटतं की, हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे महिला बेशुद्ध पडली असावी ज्यामुळे लोक तिच्या प्राथमोपचार करायला सुरुवात करतात. व्हिडिओमध्ये काहीजण तिला उठवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात तर एक व्यक्ती सीपीअर देऊन तिला शुद्धीत आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. आता सीपीआर हा तेव्हा दिला जातो जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे हृदय धडकणे थांबते किंवा श्वासोच्छ्वास बंद होते.
महिलेला खरंतर हृदयविकाराचा झटका आला नव्हताच आणि जो सीपीआर तिला देण्यात आला तो देखील चुकीच्या पद्धतीत देण्यात आला होता. परिणामी महिलेला रुग्णालयात दाखल करताच सीपीआरमुळे तिच्या दोन बरगड्या तुटल्याची माहिती डाॅक्टरांनी दिली. दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्स या प्रकारावर आपल्या संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. काहीजण सीपीआर देणाऱ्या व्यक्तीवर टिका करत आहेत तर काहीजण त्याची बाजू घेत आहेत. सीपीआर चुकीचा दिला पण त्यामागील भावना चुकीची नव्हती असे काहींचे मत आहे.
चक्कर आने से गिरी शिक्षिका को हार्ट अटैक समझकर CPR दिया गया, जिससे उनकी दो पसलियां टूट गईं। मध्य प्रदेश के कैलारस में शिक्षिका ललिता गर्मी के कारण स्कूटी से गिर गईं। वहां मौजूद दो युवकों ने उन्हें हार्ट अटैक समझकर लगातार CPR देना शुरू कर दिया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों… pic.twitter.com/TUitiOzuXn — Mandeep RajBhar (@MandeepRajBhar9) July 31, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर खूप जास्त चर्चेत असून व्हिडिओला आतापर्यंत २ मिलियनहून अधिकचे व्यूज मिळाले आहेत. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. तसेच अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “त्यांनी आधी त्या बाईला काय झालं होतं ते तपासायला हवं होतं. तिची हाडं विनाकारण मोडली होती. वाईट गोष्ट नेहमी घाईघाईत घडते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ज्याने कोणी हे केले तो शत्रू असू शकत नाही. निदान त्याने प्रयत्न तरी केला… नाहीतर, लोक फक्त हा तमाशा बघत बसले असते. चांगले आणि वाईट दोन्ही घडणारच”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “शाळा/महाविद्यालयांमध्ये सीपीआरचे प्रशिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. नेमकी प्रक्रिया माहीत नसल्याने मलाही वाईट वाटते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.