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NOCIL Limited : नोसिल लिमिटेडचा धमाका! पहिल्या तिमाहीत नफा 61% नी वाढला; अतिरिक्त 130 कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा

Updated On: Aug 04, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

NOCIL Limited : भारतातील सर्वात मोठी रबर केमिकल्स उत्पादक कंपनी 'नोसिल लिमिटेड'ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीचे उत्कृष्ट निकाल जाहीर केले आहेत. या तिमाहीत कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात तब्बल ६१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नोसिलचा निव्वळ नफा २८ कोटींवर!
  • महसूलात २० टक्क्यांची वाढ
  • अतिरिक्त 130 कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा
NOCIL Limited : नोसिल लिमिटेड ( NOCIL Limited ) या भारतातील रबर केमिकल्सच्या सर्वात मोठ्या उत्पादक कंपनीने आज आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले. ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल वार्षिक आधारावर २० टक्‍क्‍यांनी वाढून ४०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला, ज्याचे मुख्य कारण इनपुट खर्चातील तीव्र वाढीमुळे विक्रीच्या किमतीत झालेली वाढ आणि निव्वळ नफा ६१ टक्‍क्‍यांनी वाढून २८ कोटी रुपयांवर पोहोचला. सुधारित कार्यक्षम कार्यक्षमता आणि इन्व्हेंटरी फायद्यांच्या संयोजनामुळे इबीआयटीडीए मार्जिन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २१० बेसिस पॉइंट्सने वाढून ११.२ टक्‍के झाले.

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आकारमानांमध्ये वार्षिक आधारावर ९ टक्‍के वाढ

जीएसटी २.० च्या अंमलबजावणीनंतर देशांतर्गत मागणीत झालेल्या प्रबळ दोन-अंकी वाढीमुळे आणि कंपनीच्या निर्यात पाईपलाईनचे सतत रूपांतर झाल्यामुळे आकारमानांमध्ये (व्हॉल्युम) वार्षिक आधारावर ९ टक्‍के वाढ झाली.

१३० कोटी रुपयांच्या उपक्रमाची स्वतंत्रपणे घोषणा

कंपनीने दहेज येथील आपल्या प्लांटमध्ये अतिरिक्त १३० कोटी रुपयांच्या ब्राऊनफील्ड भांडवल खर्च उपक्रमाची स्वतंत्रपणे घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश एकात्मिक, बॅकवर्ड-इंटीग्रेटेड सुविधेद्वारे उच्च-वापर असलेल्या रबर केमिकल उत्पादनांची क्षमता वाढवणे हा आहे. दहेज येथे आधीच सुरू असलेल्या २५० कोटी रुपयांच्या कॅपेक्स उपक्रमाव्यतिरिक्त ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्याचे काम आता चाचणी उत्पादनापर्यंत पोहोचले आहे.

भविष्यासाठी बांधणी करण्यावर तितकेच लक्ष – संचालक

आर्थिक वर्ष २०२८ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असलेली ही नवीन गुंतवणूक मुख्यत्वे अंतर्गत संचयातून निधीद्वारे उभारली जाईल. या आर्थिक निकालांबाबत मत व्यक्त करत नोसिल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक (मॅनेजिंग डायरेक्टर) श्री. व्ही. एस. आनंद म्हणाले, “सध्याच्या आव्हानात्मक वातावरणात आमची या तिमाहीतील कामगिरी आमच्या देशांतर्गत आणि निर्यात अशा दोन्ही व्यवसायांमधील सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी दर्शवते. आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन, आम्ही भविष्यासाठी बांधणी करण्यावर तितकेच लक्ष केंद्रित करत आहोत. दहेज येथील आमची विस्तारित गुंतवणूक संरचित क्षमता वाढ, बॅकवर्ड इंटिग्रेशन आणि भारताकडे एक विश्वासार्ह उत्पादन भागीदार म्हणून वाढत्या प्रमाणात पाहणाऱ्या बाजारपेठेतील दीर्घकालीन स्पर्धत्मकतेसाठीची आमची कटिबद्धता अधिक दृढ करते.”

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Web Title: Nocil limited q1 fy27 results net profit jumps 61 percent marathi

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Published On: Aug 04, 2026 | 02:28 PM

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