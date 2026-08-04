NOCIL Limited : नोसिल लिमिटेडचा धमाका! पहिल्या तिमाहीत नफा 61% नी वाढला; अतिरिक्त 130 कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा

LIC Share Crash : फक्त एक बातमी… बघता बघता LIC चे शेअर धडाम, 9 %ची मोठी घसरण, नेमकं काय घडलं?
जीएसटी २.० च्या अंमलबजावणीनंतर देशांतर्गत मागणीत झालेल्या प्रबळ दोन-अंकी वाढीमुळे आणि कंपनीच्या निर्यात पाईपलाईनचे सतत रूपांतर झाल्यामुळे आकारमानांमध्ये (व्हॉल्युम) वार्षिक आधारावर ९ टक्के वाढ झाली.
कंपनीने दहेज येथील आपल्या प्लांटमध्ये अतिरिक्त १३० कोटी रुपयांच्या ब्राऊनफील्ड भांडवल खर्च उपक्रमाची स्वतंत्रपणे घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश एकात्मिक, बॅकवर्ड-इंटीग्रेटेड सुविधेद्वारे उच्च-वापर असलेल्या रबर केमिकल उत्पादनांची क्षमता वाढवणे हा आहे. दहेज येथे आधीच सुरू असलेल्या २५० कोटी रुपयांच्या कॅपेक्स उपक्रमाव्यतिरिक्त ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्याचे काम आता चाचणी उत्पादनापर्यंत पोहोचले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२८ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असलेली ही नवीन गुंतवणूक मुख्यत्वे अंतर्गत संचयातून निधीद्वारे उभारली जाईल. या आर्थिक निकालांबाबत मत व्यक्त करत नोसिल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक (मॅनेजिंग डायरेक्टर) श्री. व्ही. एस. आनंद म्हणाले, “सध्याच्या आव्हानात्मक वातावरणात आमची या तिमाहीतील कामगिरी आमच्या देशांतर्गत आणि निर्यात अशा दोन्ही व्यवसायांमधील सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी दर्शवते. आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन, आम्ही भविष्यासाठी बांधणी करण्यावर तितकेच लक्ष केंद्रित करत आहोत. दहेज येथील आमची विस्तारित गुंतवणूक संरचित क्षमता वाढ, बॅकवर्ड इंटिग्रेशन आणि भारताकडे एक विश्वासार्ह उत्पादन भागीदार म्हणून वाढत्या प्रमाणात पाहणाऱ्या बाजारपेठेतील दीर्घकालीन स्पर्धत्मकतेसाठीची आमची कटिबद्धता अधिक दृढ करते.”
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