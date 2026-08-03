Vietnam Flight Offer: फक्त 11 रुपयांत विमानाने फिरा व्हिएतनाम! भारतीय पर्यटकांसाठी खास ऑफर? जाणून घ्या कुठे अन् कशी करायची बुकिंग?

व्हिएतजेटने या सेलचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांकडे मर्यादित वेळ ठेवला आहे. सूत्रांनुसार, हा सेल ३१ जुलै २०२६ रोजी रात्री १०:३० वाजता सुरू होईल आणि ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री ९:३० वाजेपर्यंत सुरू राहील. या ऑफरअंतर्गत, प्रवासी त्यांचा प्रवास ५ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत आपल्या प्रवासाचे नियोजन करू शकतात. पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणं महत्त्वाचं ठरेल की ही ऑफर सार्वजनिक सुट्ट्या आणि प्रवासाच्या गर्दीच्या काळात लागू होणार नाही. व्हिएतजेट भारतातील प्रमुख शहरांना व्हिएतनामच्या मुख्य प्रवेशद्वारांशी म्हणजेच हनोई आणि हो चि मिन्ह सिटीशी जोडते. या ऑफरमध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश आहे?
DLX88 हा प्रोमो कोड वापरून हनोई-अल्माटी-प्राग रूटवर २०% सूट मिळेल.
१८ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यानच्या प्रवासासाठी प्री-ऑर्डर केलेल्या मील कॉम्बोवर सरळ ५०% सूटचा आनंद घ्या.
प्रवासी व्हिएतजेटच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल ॲप किंवा अधिकृत विक्री केंद्रांवरून आपली तिकिटे बुक करू शकतात. पण या तिकिटांच्या प्राईज टॅक्स आणि फीशिवाय देण्यात आल्या आहेत.