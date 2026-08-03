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Vietnam Flight Offer: फक्त 11 रुपयांत विमानाने फिरा व्हिएतनाम! भारतीय पर्यटकांसाठी खास ऑफर? जाणून घ्या कुठे अन् कशी करायची बुकिंग?

Updated On: Aug 03, 2026 | 05:50 PM IST
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सारांश

Vietnam Flight Offer: परदेशात फिरण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. आता तुम्ही अवघ्या ११ रुपयांच्या बेस फेअरमध्ये विमानाने व्हिएतनामचा प्रवास करू शकता. व्हिएतनामच्या प्रमुख एअरलाईन कंपनीने भारतीय प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी या विशेष सवलतीचा पिटारा उघडला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • फक्त 11 रुपयांत विमानाने फिरा व्हिएतनाम!
  • भारतीय पर्यटकांसाठी खास ऑफर?
  • जाणून घ्या कुठे अन् कशी करायची बुकिंग?
Vietnam Flight Offer: प्रवास हा सगळ्यांच्या आवडीचा विषय आहे. त्यात तो परदेशातील प्रवास असेल आणि तो कंफर्टने मिळत असेल तर प्रत्येकजण यासाठी एका पायावर तयार होणार यात काही शंका नाही. जर तुम्ही परदेश प्रवासाचे स्वप्न पाहत असाल, तर व्हिएतनामची प्रमुख एअरलाइन व्हिएतजेट ( Vietnam Flight Offer ) , तुमच्यासाठी एक उत्तम ऑफर घेऊन आली आहे. ‘सर्वोत्कृष्ट हायब्रीड एअरलाइन’ हा पुरस्कार मिळाल्याच्या निमित्ताने, कंपनीने भारतीय प्रवाशांसाठी एक विशेष प्रमोशनल मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये विमान भाडे फक्त ₹11 पासून सुरू होत आहे. नेमकी काय आहे ऑफर आणि तुम्ही कुठे आणि कशी बुकिंग करु शकता, सगळं सविस्तर समजून घेऊयात.

या ऑफरमध्ये नेमकं काय आहे खास?

व्हिएतजेटने या सेलचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांकडे मर्यादित वेळ ठेवला आहे. सूत्रांनुसार, हा सेल ३१ जुलै २०२६ रोजी रात्री १०:३० वाजता सुरू होईल आणि ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री ९:३० वाजेपर्यंत सुरू राहील. या ऑफरअंतर्गत, प्रवासी त्यांचा प्रवास ५ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत आपल्या प्रवासाचे नियोजन करू शकतात. पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणं महत्त्वाचं ठरेल की ही ऑफर सार्वजनिक सुट्ट्या आणि प्रवासाच्या गर्दीच्या काळात लागू होणार नाही. व्हिएतजेट भारतातील प्रमुख शहरांना व्हिएतनामच्या मुख्य प्रवेशद्वारांशी म्हणजेच हनोई आणि हो चि मिन्ह सिटीशी जोडते. या ऑफरमध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश आहे?

या शहरांमधून थेट उड्डाणे

  • दिल्ली
  • मुंबई
  • अहमदाबाद
  • बंगळूरू
  • हैदराबाद
  • प्रोमो कोडसह मोठी सूट मिळवा
    परवडणाऱ्या ‘इको तिकीट’ व्यतिरिक्त, एअरलाइन प्रीमियम क्लासवरही लक्षणीय सूट देण्यात येत आहे.

बिझनेस आणि स्कायबॉस

BUSB88 हा प्रोमो कोड वापरून थेट इंटरनेशनल फ्लाइट्सवर ३०% सूट मिळेल.

डिलक्स क्लास

DLX88 हा प्रोमो कोड वापरून हनोई-अल्माटी-प्राग रूटवर २०% सूट मिळेल.

मील कॉम्बो

१८ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यानच्या प्रवासासाठी प्री-ऑर्डर केलेल्या मील कॉम्बोवर सरळ ५०% सूटचा आनंद घ्या.

प्रवासी व्हिएतजेटच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल ॲप किंवा अधिकृत विक्री केंद्रांवरून आपली तिकिटे बुक करू शकतात. पण या तिकिटांच्या प्राईज टॅक्स आणि फीशिवाय देण्यात आल्या आहेत.

Web Title: Vietnam flight offer ticket at just 11 rupees for indian tourists

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Published On: Aug 03, 2026 | 05:50 PM

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