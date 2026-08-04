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Raigad News: महाबळेश्वरला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आंबेनळी घाट अजूनही बंदच, अवजड वाहनांवरील बंदी कायम

Updated On: Aug 04, 2026 | 02:13 PM IST
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सारांश

पावसाळ्यात दरड कोसळण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात. यामुळे पोलादपूर-वाई मार्गावरील आंबेनळी घाट धोकादायक बनला आहे. प्रशासनाने अवजड वाहनांसाठी ३१ जुलैपर्यंत मार्ग बंद ठेवला होता. मात्र आता सोशल मीडियावर घाट सुरू झाल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.

Raigad News: महाबळेश्वरला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आंबेनळी घाट अजूनही बंदच, अवजड वाहनांवरील बंदी कायम

Raigad News: महाबळेश्वरला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आंबेनळी घाट अजूनही बंदच, अवजड वाहनांवरील बंदी कायम

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विस्तार
  • आंबेनळी घाटात वारंवार दरडी कोसळत असल्याने अवजड वाहनांसह एसटी आणि ट्रॅव्हल बसेसवरील बंदी अद्याप कायम आहे.
  • ३१ जुलैनंतर घाट सुरू होईल अशी चर्चा असली तरी प्रशासनाने नवीन आदेश न काढल्याने वाहतूक सुरू झालेली नाही.
  • दरडी कोसळण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे घाटाच्या सुरक्षिततेबाबत स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पोलादपूर: जुलै २०२१ च्या नैसर्गिक आपत्ती नंतर घाटमार्गवर दरडीचे सातत्यपूर्ण कार्य राहिले असून यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येत आहेत. जुलै २०२६ च्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आंबेनळी घाटात ५ ते ६ वेळा दरड कोसल्याने घाट बंद ठेवावा लागला होता. कोणतेही मोठी दुर्घटना घडू नये म्हणून प्रशासनाने अवजड वाहनांसाठी ३१ जुलैपर्यंत मार्ग बंद ठेवला होता. मात्र १ ऑगस्ट २०२६ पासून वाहतूक सुरू करणार का? मार्ग चालू आहे का? याबाबत सोशल मीडियावर संदेशाची देवाण घेवाण सुरू होती. मात्र प्रशासनाने नव्याने आदेश न काढल्याने सदरचा घाट अद्याप अवजड माल वाहतूकीसह एसटी ट्रॅव्हल बस, मिनी बसेस, चारचाकी वाहनांसाठी बंद असल्याचे दिसून आले आहे.

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दरड कोसळल्याने ठिकठिकाणी माती व दगड बाजूला केलेलं दिसून येत आहे. पोलादपूर तालुक्यातील जाणारे मुख्य दोन घाट मार्ग आहेत. पोलादपूर-वाई-सुरुर राज्य मार्गावरील आंबेनळी तर दुसरा मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाट होय. जून २०२६ च्या जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आंबेनळी घाटात दरड कोसळण्याच्या घटना सुरू झाल्या. त्या जुलै महिन्यात शेवटच्या टप्यात घाट मार्ग बंद ठेवण्याचे आदेश काढले होते.

रायगड-पश्चिम घाटमाथावरील जिल्ह्यांना जोडणारा मार्ग

पोलादपूर तालूक्यातुन जाणारा हा घाटमार्ग साडे चोवीस किलोमीटरचा असून रायगड आणि पश्चिम घाटमाथावरील जिल्ह्याना जोडणारा मार्ग म्हणून ओळखला जातो. या घाटाची सर्वसाधारण उंची २०५१ फूट इतकी आहे. गेल्या काही वर्षापासून या घाटात पावसाळ्यात प्रचंड प्रमाणात दरडी कोसळत आहेत. वेळोवेळी दरडी हटविण्यासाठी घाट बंद ठेवण्यात येत असतो. पावसाळ्यात घाटाची दुरूस्ती करता येत नसल्याने सुरक्षितता व्या दृष्टीने घाट सह मार्ग बंद ठेवण्यात वे आदेश प्रेरित करण्यात येत असतात.

दरडी आणि अपघातांचे भय इथले संपले नाही

पोलादपूर-वाई-महाबळेश्वर राज्यमार्ग हा वरील अवघड वळणांचा सह्याद्रीच्या डोगररांगातून जाणारा खोलदऱ्या, धोकादायककडे यातून सापासारखा नागमोडी वळणे घेत माथ्यापर्यंत जाणारा घाट म्हणजे आंबेनळी घाट. पावसाळ्यात घाटातील सौंदर्य पाहाण्यासाठी पर्यटक आवर्जून पोलादपूर ते महाबळेश्वर वाई-सुरूर या राज्यमार्गाने प्रवास करतात.

मात्र अलीकडच्या वर्षामध्ये पावसाळ्यात दरडी कोसण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, सातारा-वाईला जाण्यासाठी प्रवाशांनी या घाट रस्त्याकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. सध्यस्थितीत तुरळक लहान वाहने दुचाकी या घाटमार्गाचा अवलंब करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे आजही दरडी व अपघातांचे भय इथले संपले नसल्याचे दिसून येते.

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दरडी कोसळण्याच्या घटना घडतात कशा ?

  • पावसाळ्यात आंबेनळी घाट सुरळीत व सुरक्षित प्रवासाचा राहत नाही असे कित्येक वेळा घडले आहे.
  • शासनाकडून या घाटाला महत्व का दिले जात आहे? याचे तालुक्यातील दोन्ही जिल्ह्यातील जनतेला आश्चर्य वाटत आहे.
  • पावसाळ्यात दरडी कोसळून झालेल्या घाटग्रस्त रस्त्याच्या दुरुस्तीकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी कोट्यावधी रुपये खर्च केले आहेत.
  • मात्र त्याच घाट रस्त्याच्या परिसरात दरडी कोसळण्याच्या घटना घडतात कशा? असा प्रश्न स्थानिक जनता आणि नियमित ये जा करणाऱ्या वाहनचालकाकडून उपस्थित होत आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Ambenali ghat remains closed for heavy vehicles due to recurring landslides

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Published On: Aug 04, 2026 | 02:13 PM

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