Personal Finance : 40 व्या वर्षी घर खरेदी करताय? ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर बिघडू शकतं आर्थिक गणित

तुमचा EMI हा तुमच्या एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात संतुलित असणे अत्यंत गरजेचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या इतर अत्यावश्यक गरजांबाबत कोणतीही तडजोड करावी लागणार नाही. कशा पद्धतीने याची जुळवाजुळव करायची समजून घेऊयात.

Updated On: May 05, 2026 | 07:30 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • 40 व्या वर्षी घर खरेदी करताय?
  • कर्ज पात्रता आणि EMI मागील गणित
  • निवृत्ती नियोजनाशी तडजोड नको
Personal Finance : वयाच्या ४० व्या वर्षापर्यंत, लोकांचं उत्पन्न साधारणपणे चांगल्या पातळीवर पोहोचलेले असते; पण, त्याच वेळी त्यांचे खर्चही लक्षणीयरीत्या वाढलेले असतात. मुलांचे शिक्षण, पालकांची आरोग्यसेवा आणि जीवनशैलीशी संबंधित खर्च यामुळे कुटुंबाच्या बजेटवर मोठा ताण पडतो. अशा परिस्थितीत, जर गृहकर्जाचा EMI प्रमाणाबाहेर वाढला, तर दैनंदिन गरजा भागवणे आव्हानात्मक ठरू शकते. म्हणूनच, तुमचा EMI हा तुमच्या एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात संतुलित असणे अत्यंत गरजेचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या इतर अत्यावश्यक गरजांबाबत कोणतीही तडजोड करावी लागणार नाही. कशा पद्धतीने याची जुळवाजुळव करायची समजून घेऊयात.

कर्ज पात्रता आणि EMI मागील गणित

वयाच्या ४० वर्षांनंतर गृहकर्ज घेताना, कर्जाचा कालावधी सहसा कमी असतो; कारण कर्ज घेणारी व्यक्ती निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच कर्जाची संपूर्ण परतफेड व्हावी, याला बँका प्राधान्य देतात. परिणामी, यामुळे EMI ची रक्कम वाढू शकते. अशा परिस्थितीत, अनेक व्यक्ती Joint Loan घेण्याचा पर्याय निवडतात किंवा मोठी ‘डाऊन पेमेंट’ भरून आपल्या EMI चा बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. तज्ज्ञांच्या मते, तुमचा EMI आदर्शपणे तुमच्या take-home Salary च्या ३० ते ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेतच असायला हवा.

निवृत्ती नियोजनाशी तडजोड नको

अनेकदा लोक मोठे घर खरेदी करण्याच्या नादात आपल्या निवृत्तीसाठीच्या बचतीकडे दुर्लक्ष करतात. EPF, NPS किंवा SIPs यांसारख्या गुंतवणुकी सातत्याने सुरू ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर गृहकर्ज घेतल्यामुळे तुम्हाला या गुंतवणुकी थांबवाव्या लागत असतील, तर याचा अर्थ असा की तुमचे बजेट संतुलित नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही एकतर थोडे लहान घर घेण्याचा पर्याय निवडावा किंवा तुमची ‘डाऊन पेमेंट’ची रक्कम वाढवावी.

योग्य मालमत्तेची निवड कशी करावी?

वयाच्या ४० व्या वर्षी घर खरेदी करताना, केवळ ठिकाणाचे सध्याचे trends पाहण्यापेक्षा, सोयीसुविधांना अधिक महत्त्व असते. घर अशा ठिकाणी असावे, जिथून कार्यालय, शाळा आणि रुग्णालये सहजपणे गाठता येतील. ready-to-move असलेली मालमत्ता खरेदी करणे हे साधारणपणे अधिक सुरक्षित मानले जाते; कारण यामुळे बांधकामास होणाऱ्या विलंबाचा धोका टळतो. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पाचे ‘RERA’ तपशील, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे Completion Certificate आणि इतर कायदेशीर बाबींची खात्री करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

मोठी ‘डाऊन पेमेंट’ भरण्याचे फायदे

जर तुम्ही गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय बचत केली असेल, तर मोठी ‘डाऊन पेमेंट’ भरणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरू शकतो. यामुळे EMI चा बोजा कमी होतो आणि तुम्हाला मानसिक शांतता लाभते. पण तुमची संपूर्ण बचत खर्च करून टाकणे हितावह नाही. तुम्ही तुमच्याकडे किमान सहा महिन्यांचा खर्च भागवता येईल इतका  Emergency Fund शिल्लक राहील याची खात्री केली पाहिजे; जेणेकरून एखादी अनपेक्षित परिस्थिती उद्भवल्यास तुम्हाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

विमा आणि भविष्याची तयारी: अत्यावश्यक

गृहकर्ज घेण्यामुळे आर्थिक जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होते. परिणामी, Term Insurance आणि Health Insurance या दोन्ही प्रकारच्या विम्यांचे संरक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. शिवाय, घराची देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर किरकोळ खर्चांसाठी तुम्ही दरमहा काही ठराविक रक्कम बाजूला काढून ठेवली पाहिजे. योग्य नियोजनासह, वयाच्या चाळीशीत घर खरेदी करणे तुमच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करू शकते आणि तुमचे भविष्य सुरक्षित करू शकते.

Published On: May 05, 2026 | 07:30 PM

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; 'हा' दिग्गज खेळाडू बाहेर

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले "मी त्याला अभिनंदनही…"

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली 'ही' अट

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

