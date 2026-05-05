Personal Finance : 40 व्या वर्षी घर खरेदी करताय? ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर बिघडू शकतं आर्थिक गणित

वयाच्या ४० वर्षांनंतर गृहकर्ज घेताना, कर्जाचा कालावधी सहसा कमी असतो; कारण कर्ज घेणारी व्यक्ती निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच कर्जाची संपूर्ण परतफेड व्हावी, याला बँका प्राधान्य देतात. परिणामी, यामुळे EMI ची रक्कम वाढू शकते. अशा परिस्थितीत, अनेक व्यक्ती Joint Loan घेण्याचा पर्याय निवडतात किंवा मोठी ‘डाऊन पेमेंट’ भरून आपल्या EMI चा बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. तज्ज्ञांच्या मते, तुमचा EMI आदर्शपणे तुमच्या take-home Salary च्या ३० ते ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेतच असायला हवा.
अनेकदा लोक मोठे घर खरेदी करण्याच्या नादात आपल्या निवृत्तीसाठीच्या बचतीकडे दुर्लक्ष करतात. EPF, NPS किंवा SIPs यांसारख्या गुंतवणुकी सातत्याने सुरू ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर गृहकर्ज घेतल्यामुळे तुम्हाला या गुंतवणुकी थांबवाव्या लागत असतील, तर याचा अर्थ असा की तुमचे बजेट संतुलित नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही एकतर थोडे लहान घर घेण्याचा पर्याय निवडावा किंवा तुमची ‘डाऊन पेमेंट’ची रक्कम वाढवावी.
वयाच्या ४० व्या वर्षी घर खरेदी करताना, केवळ ठिकाणाचे सध्याचे trends पाहण्यापेक्षा, सोयीसुविधांना अधिक महत्त्व असते. घर अशा ठिकाणी असावे, जिथून कार्यालय, शाळा आणि रुग्णालये सहजपणे गाठता येतील. ready-to-move असलेली मालमत्ता खरेदी करणे हे साधारणपणे अधिक सुरक्षित मानले जाते; कारण यामुळे बांधकामास होणाऱ्या विलंबाचा धोका टळतो. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पाचे ‘RERA’ तपशील, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे Completion Certificate आणि इतर कायदेशीर बाबींची खात्री करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जर तुम्ही गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय बचत केली असेल, तर मोठी ‘डाऊन पेमेंट’ भरणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरू शकतो. यामुळे EMI चा बोजा कमी होतो आणि तुम्हाला मानसिक शांतता लाभते. पण तुमची संपूर्ण बचत खर्च करून टाकणे हितावह नाही. तुम्ही तुमच्याकडे किमान सहा महिन्यांचा खर्च भागवता येईल इतका Emergency Fund शिल्लक राहील याची खात्री केली पाहिजे; जेणेकरून एखादी अनपेक्षित परिस्थिती उद्भवल्यास तुम्हाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
गृहकर्ज घेण्यामुळे आर्थिक जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होते. परिणामी, Term Insurance आणि Health Insurance या दोन्ही प्रकारच्या विम्यांचे संरक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. शिवाय, घराची देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर किरकोळ खर्चांसाठी तुम्ही दरमहा काही ठराविक रक्कम बाजूला काढून ठेवली पाहिजे. योग्य नियोजनासह, वयाच्या चाळीशीत घर खरेदी करणे तुमच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करू शकते आणि तुमचे भविष्य सुरक्षित करू शकते.
