उपासमारीचे दिवस येण्याची भीती? तांदळाचेही भाव वाढले? हवामानाचा फटका, बांगलादेशात पिकांचं नुकसान; भारतात काय परिस्थिती?

एकीकडे राजकीय परिस्थितीमुळे उद्भवलेली महागाई आणि आता एल निनोचा धोका यामुळे जनता चांगलीच पोळून निघणार आहे. आशियामध्ये ‘एल निनो’चा संभाव्य परिणाम होण्याची भीती वाढत असताना, या आठवड्यात व्हिएतनाममध्ये तांदळाच्या निर्यात दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, कडक उन्हाळा आणि पिकांचे झालेले नुकसान याचा परिणाम बांगलादेशमध्येही दिसून आला. त्यामुळे तेथेही तांदळाचे दर चढेच राहिले आहेत. या सगळ्या भारतावर नेमका काय परिणाम होणार आहे? भारतात नेमकी काय परिस्थिती आहे? समजून घेऊयात.
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रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, या आठवड्यात व्हिएतनामच्या ५% तुकडा असलेल्या तांदळाचा निर्यात दर वाढून प्रति टन ४१५ ते ४२० डॉलर्सवर पोहोचला आहे; गेल्या आठवड्यात हा दर प्रति टन ४०५ ते ४१० डॉलर्स इतका होता.
सरकारी आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात व्हिएतनामने सुमारे ९,२५,००० टन तांदळाची निर्यात केली, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १९% अधिक आहे. दरम्यान, चालू वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांतील एकूण निर्यात ४३ लाख (४.३ दशलक्ष) टनांवर पोहोचली असून, यात मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २.४% वाढ झाली आहे.
जागतिक हवामान संघटनेच्या मते, जून ते ऑगस्ट दरम्यान ‘एल निनो’ निर्माण होण्याची शक्यता ८०% आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत तो टिकून राहण्याची शक्यता ९०% वर्तवण्यात आली आहे.
व्हिएतनाममधील एका व्यापाऱ्याने नमूद केले की, आशियातील उत्पादनावर एल निनोचा परिणाम होऊ शकतो या भीतीमुळे बाजारात तेजीचे वातावरण दिसून येत आहे. यापूर्वी प्रतिकूल हवामानाचा फटका बसल्यामुळे, संभाव्य पुरवठा टंचाईबाबत व्यापारी सावध झाले आहेत.
बांगलादेशात सध्या सुरू असलेल्या भात कापणीवर सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम होत आहे. वाढत्या तापमानामुळे पिकांचे उत्पन्न घटत असून, पिकांमधील ओलावा वेगाने कमी होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, मान्सूनपूर्व मुसळधार पावसामुळे २,००,००० टनांहून अधिक भाताचे पीक खराब झाले आहे, ज्यामुळे पुरवठ्यावर आणखी ताण निर्माण झाला आहे.
गेल्या आठवड्यात भारतातील ५% तुकडा असलेल्या उकडलेल्या तांदळाचे भाव प्रति टन ३३७ ते ३४५ डॉलर्सच्या दरम्यान स्थिर राहिले, तर ५% तुकडा असलेल्या पांढऱ्या तांदळाचे भाव प्रति टन ३३८ ते ३४४ डॉलर्स इतके होते. नवी दिल्लीस्थित एका निर्यातदाराच्या मते, इतर प्रमुख निर्यातदार देशांकडे अतिरिक्त साठा मर्यादित आहे आणि आगामी हंगामात ‘एल निनो’मुळे उत्पादनात घट होण्याची भीती असल्याने तेथील किमती वाढत आहेत. याउलट, भारतात मुबलक साठा उपलब्ध असल्याने किमती स्थिर राहिल्या आहेत.
थायलंडमधील ५% तुकडा असलेल्या तांदळाचे भाव प्रति टन सुमारे ४५० डॉलर्स इतके होते. बँकॉकस्थित व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पशुखाद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या तुकड्यांचे भाव वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि त्यामुळे तांदळाचे भाव वधारलेले राहिले आहेत. पण आता बाजाराचे लक्ष पुढील तीन महिन्यांत येणाऱ्या नवीन पिकाकडे लागले आहे; या नवीन पिकामुळे ‘एल निनो’चा प्रत्यक्ष परिणाम अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल.
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