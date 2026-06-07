मोठा झटका, घरगुती Cylinder च्या किमती पुन्हा कडाडल्या; सरकारची नेमकी भूमिका काय?

LPG Cylinder New Rate: देशातील जनतेला झटक्यांवर झटके लागतच आहेत. कधी पेट्रोल – डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ तर कधी सिलेंडरच्या किमती वाढत आहेत. यामुळे इतर गोष्टींवर पडणारा फरक वेगळाच असतो. रोजच्या जीवनातल्या वस्तूंच्या किंमती इतक्या कडाडत आहेत की सामान्यांनी जगायचं की नाही असा प्रश्न उपस्थित राहत आहे. आताही सरकारी इंधन कंपन्यांनी १४.२ किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ केल्यामुळे देशभरातील सामान्य नागरिकांना आणखी एक मोठा फटका बसला आहे. याचा अर्थ असा की, देशभरातील सामान्य ग्राहकांना स्वयंपाकाच्या गॅससाठी पुन्हा एकदा अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
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या दरवाढीनंतर दिल्लीतील प्रति सिलिंडरची किंमत ९१३ रुपयांवरून ९४२ रुपयांवर पोहोचली आहे. हे नवीन दर ७ जूनपासून लागू झाले आहेत. ही दरवाढ मागील वाढीनंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच झाली आहे; यापूर्वी ७ मार्च रोजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. या ताज्या दरवाढीमुळे ग्राहकांना घरातील एका अत्यावश्यक वस्तूसाठी दरमहा अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
|शहर
|जुनी किंमत
|नवीन किंमत
|दिल्ली
|रु. ९१३.००
|रु. ९४२.००
|पाटणा
|रु. १००२.५०
|रु. १०३१.५०
|हैदराबाद
|रु. ९६७.००
|रु. ९९६.००
|लखनऊ
|रु. ९५१.००
|रु. ९८०.००
|कोलकाता
|रु. ९३९.००
|रु. ९६८.००
|चेन्नई
|रु. ९२८.५०
|रु. ९५७.५०
|जयपूर
|रु. ९१६.५०
|रु. ९४५.५०
|मुंबई
|रु. ९१२.५०
|रु. ९४१.५०
|बेंगळुरू
|रु. ९१५.५०
|बदल नाही
मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे, ज्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किमतींवर झाला आहे. इंडियन ऑईल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्या बऱ्याच काळापासून घरगुती गॅसची विक्री उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने करत होत्या. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही दरवाढ त्यांच्या तोट्याची काही प्रमाणात भरपाई करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका काय?
गुरुवारी झालेल्या आंतर-मंत्रालयीन बैठकीत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, एलपीजीची (LPG) पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत; यामध्ये देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करणे आणि आयातीची व्यवस्था करणे यांचा समावेश आहे.
माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना शर्मा म्हणाल्या, “घरगुती स्वयंपाकाच्या एलपीजी सिलिंडरवरील ‘अंडर-रिकव्हरी’ बाबत सांगायचे तर, ती अजूनही ७०० रुपयांच्या आसपासच आहे.”
एलपीजीच्या मागणीत अलीकडे झालेली घट आणि त्यामागील विविध कारणे शर्मा यांनी स्पष्ट केली; यामध्ये व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांकडून होणारा कमी वापर, सुधारित बुकिंग चक्र (सायकल्स) आणि तंत्रज्ञानावर आधारित डिलिव्हरी authentication यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले, “ही घट व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील एलपीजीचा वापर कमी झाल्यामुळे झाली आहे; दुसरे कारण म्हणजे बुकिंगच्या कालावधीचे विशेषतः २५ आणि ४५ दिवसांच्या चक्रांचे नियोजन; आणि तिसरे कारण ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ द्वारे केल्या जाणाऱ्या वितरणाशी संबंधित आहे.”
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