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तबाही… Share Market मध्ये तुफानाचे संकेत, अमेरिकन बाजारात मोठी घसरण; आता भारताचा नंबर?

Updated On: Jun 07, 2026 | 11:52 AM IST
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सारांश

भारतीय शेअर बाजारात तितकीशी तेजी दिसून आली नाही. उलट, निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये किंचित घसरण होऊन व्यवहार बंद झाले. मात्र, आता सोमवारी शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बाजारात मोठी घसरण होण्याची चिन्हे दिसत असल्याचं समोर येत आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार

शुक्रवारी रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा एवढा मोठा निर्णय आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजना असं असताना देखील भारतीय शेअर बाजारात तितकीशी तेजी दिसून आली नाही. उलट, निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये किंचित घसरण होऊन व्यवहार बंद झाले. मात्र, आता सोमवारी शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बाजारात मोठी घसरण होण्याची चिन्हे दिसत असल्याचं समोर येत आहे. नेमकी काय परिस्थिती असू शकते आणि काय आहेत त्या मागची कारणं?

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Gift Nifty ३५६ अंकांची घसरण दिसत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, सोमवारी भारतीय बाजार मोठ्या ‘गॅप-डाऊन’सह उघडू शकतो आणि अनेक प्रमुख स्टॉक्समध्ये घसरण होण्याची शक्यता आहे. इतकी मोठी घसरण होण्याची शक्यता निर्माण होण्यामागे नेमके काय कारण आहे, ते आपण समजून घेऊया.

अमेरिकन बाजारात मोठी खळबळ

केवळ भारतीय बाजारच नाही, तर अमेरिकन बाजारातही मोठी घसरण दिसून आली आहे. Dow Jones ते S&P यांसारख्या शेअर्समध्ये या वर्षातील सर्वात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. S&P 500 निर्देशांक २.६४ टक्क्यांनी घसरून ७,३८३.७४ वर बंद झाला; १० ऑक्टोबर २०२५ नंतरची ही एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण ठरली आहे.

टेक शेअरवाले ‘नॅस्डॅक कंपोझिट’मध्ये ४.१८% ची मोठी घसरण होऊन तो २५,७०९.४३ अंकांवर बंद झाला. एप्रिल २०२५ नंतरची ही या निर्देशांकातील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण ठरली आहे. त्याच वेळी, ‘डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल ॲव्हरेज’मध्येही १.३५% ची घसरण झाली आणि तो ५०,८६६.७८ अंकांवर बंद झाला.

इतकी मोठी घसरण कशामुळे?

AI आणि टेक स्टॉक्समधील मोठ्या विक्रीमुळे अमेरिकन शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. आता, सोमवारी भारतीय बाजारातही अशाच मोठ्या घसरणीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या घसरणीमागे अमेरिकी जॉब डेटा हे प्रमुख कारण आहे.
मे महिन्यातील अमेरिकेची रोजगारविषयक आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा चांगली आल्याने, यावर्षी फेडरल व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे. डिसेंबरपर्यंत फेडचा दर २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकतो आणि त्यानंतर त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरवाढीमुळे महागाईबद्दल चिंता वाढते, ज्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. याच अपेक्षेमुळे शेअर बाजारात मोठी विक्री झाली आहे.

ट्रेझरी यील्ड्समध्ये वाढ

आक्रमक भूमिकेच्या भीतीमुळे, अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्स वाढले आहेत. बाँडच्या किमती आणि यील्ड्स विरुद्ध दिशेने जातात; शुक्रवारी बाँडच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूक कमी झाली, ज्यामुळे इक्विटीवर दबाव आला.

(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)

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Web Title: Us stock market crash impact on indian share market marathi news

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Published On: Jun 07, 2026 | 11:52 AM

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