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SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

Updated On: Jun 08, 2026 | 06:51 PM IST
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सारांश

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने, सोमवारी केंद्र सरकारला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८,८१३ कोटी रुपयांचा लाभांश धनादेश सुपूर्द केला. एसबीआयचे अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी यांनी हा धनादेश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सुपूर्द केला.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

SBI Dividend: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने, सोमवारी केंद्र सरकारला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८,८१३ कोटी रुपयांचा लाभांश धनादेश सुपूर्द केला. एसबीआयचे अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी यांनी हा धनादेश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सुपूर्द केला. अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयाने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही माहिती दिली आणि सांगितले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एसबीआयचे अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी यांच्याकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८,८१३ कोटी रुपयांचा लाभांश धनादेश स्वीकारला आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी गुंतवणूकदारांना महत्त्वाचा सल्ला दिला.

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केंद्र सरकारच्या कर-व्यतिरिक्त उत्पन्नात महत्त्वपूर्ण योगदान

लाभांश रक्कम या मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या मजबूत आर्थिक कामगिरीचे द्योतक आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या कर-व्यतिरिक्त उत्पन्नामध्ये हे एक महत्त्वपूर्ण योगदान मानले जाते. ही घडामोड अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा एसबीआय देशाच्या बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. सी.एस. शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली, एसबीआयने सातत्याने यावर जोर दिला आहे की, जागतिक अनिश्चितता असूनही भारताची आर्थिक मूलतत्त्वे मजबूत आहेत आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यताही भक्कम आहेत.

विकासाला चालना देण्यास मदत

महिन्याच्या सुरुवातीला, सी.एस. शेट्टी यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय आर्थिक परिस्थिती संतुलित ठेवण्यास आणि विकासाला चालना देण्यास मदत करेल. मुंबईतील एका उद्योग कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, महागाई ही धोरणकर्त्यांसाठी एक प्रमुख चिंतेची बाब आहे, परंतु सध्या व्याजदर अपरिवर्तित ठेवणे हे आर्थिक स्थिरता आणि सुरळीत आर्थिक विकास राखण्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

सी. एस. शेट्टी म्हणाले, “एकंदरीत, बाजाराला सध्या व्याजदर स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. महागाई ही एक प्रमुख चिंतेची बाब आहे, परंतु दर स्थिर ठेवल्याने परिस्थिती संतुलित ठेवण्यास आणि विकासाला निश्चितपणे मदत होईल.” याव्यतिरिक्त, देशातील सर्वात मोठ्या बँकेच्या अध्यक्षांनी गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातील अल्पकालीन चढ-उतारांच्या पलीकडे पाहण्याचा सल्ला दिला.

बँकिंग सुधारणा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, आर्थिक समावेशन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे चालना मिळत असलेल्या भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या गाथेवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. “केवळ सेन्सेक्सकडे पाहू नका, भारताकडे एक दीर्घकालीन विकासाची गाथा म्हणून पाहा,” असे सी. एस. शेट्टी म्हणाले.

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Web Title: Sbi paws dividend of 8813 crore rupees to central government see more details

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Published On: Jun 08, 2026 | 06:51 PM

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