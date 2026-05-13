पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

पालघरच्या विरारमध्ये RTI कार्यकर्ते आत्माराम पाटील यांची खदानीत दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली. मंडळ अधिकाऱ्यांसमोर घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 08:30 AM
crime
  • विरारच्या शिरगाव खदानीत RTI कार्यकर्त्याची हत्या झाली.
  • हल्ल्यात मंडळ अधिकारी प्रभाकर पाटील किरकोळ जखमी झाले.
  • पोलिसांनी आरोपीचा शोध आणि तपास सुरू केला आहे.
पालघर: पालघर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भरदिवसा एका RTI कार्यकर्तायची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ही घटना मंडळ अधिकारी प्रभाकर पाटील यांच्या समोरच घडली. हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव आत्माराम पाटील असे आहे. ते विरार पूर्वेतील शिरगाव परिसरातील खदानीत RTI कार्यकर्ते होते. तर प्रभाकर पाटील या हल्ल्यात किरकोळ जखमी झाले. त्यांच्या वाहनांचीही मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली.

काय नेमकं घडलं?

मृतक आत्माराम पाटील हे माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून विविध प्रकरणांमध्ये पाठपुरावा करणारे RTI कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते. मंगळवारी दुपारी सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास आत्माराम पाटील हे वसई तहसील कार्यालयातील मंडळ अधिकारी प्रभाकर पाटील यांच्यासोबत शिरगाव येथील खदानी परिसरात गेले होते. ते व्हॅगनआर कारने घटनास्थळी पोहोचले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.

खदान मालक महेश भोईर याने त्यांच्या वाहनाची तोडफोड केली. त्यानंतर झालेल्या वादातून आत्माराम पाटील यांच्यावर दगडाने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच विरार पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून पुरावे गोळा करण्यात आले आहे . आरोपीचा शोध आणि पुढील तपास सुरू आहे.

ही हत्या खदानीशी संबंधित वादातून झाली की अन्य कोणत्या कारणामुळे याचा तपास पोलीस करत आहे. पोलिसांकडून सर्व शक्यता तपासल्या जात आहेत. आरोपीचा शोध आणि पुढील तपास सुरू आहे.भरदिवसा घडलेल्या या हत्येमुळे विरार आणि परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. RTI कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत RTI कार्यकर्त्याचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत RTI कार्यकर्त्याचे नाव आत्माराम पाटील आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना विरार पूर्वेतील शिरगाव खदानी परिसरात घडली.

  • Que: या प्रकरणात कोणाचे नाव समोर आले आहे?

    Ans: या प्रकरणात खदान मालक महेश भोईर याचे नाव समोर आले आहे.

Published On: May 13, 2026 | 08:30 AM

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

May 17, 2026 | 08:33 AM
May 17, 2026 | 08:30 AM
May 17, 2026 | 08:30 AM
May 17, 2026 | 08:30 AM
May 17, 2026 | 08:26 AM
May 17, 2026 | 08:16 AM
May 17, 2026 | 07:41 AM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM