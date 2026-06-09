Share Market Today: कमाईची संधी की पुन्हा घसरण? तज्ज्ञांच्या रडारवर ‘हे’ शेअर्स, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव घसरला; आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे
सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,२०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ७१९.०८ अंकांनी, म्हणजेच ०.९७% ने घसरून ७३,५२४.२६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २४३.७० अंकांनी, म्हणजेच १.०४% ने घसरून २३,१२३.०० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ४३२.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.७९ टक्क्यांनी घसरून ५४,०६३.७५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचसीएलटेक, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ओसवाल पंप्स लिमिटेड, पॅनासिया बायोटेक लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल), शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेड, या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस लिमिटेड, जम्मू अँड काश्मीर बँक लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, नॅटको फार्मा लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिन्जीन इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा पहिला टप्पा जुलैमध्ये पूर्ण होणार; पीयूष गोयल यांची महत्त्वपूर्ण विधान
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी बजाज कंझ्युमर, शीला फोम, कॅपलिन पॉइंट लॅब, एसजेएस एंटरप्रायझेस आणि टॅलब्रोस ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्स या पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे.