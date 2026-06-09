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Share Market Today: कमाईची संधी की पुन्हा घसरण? तज्ज्ञांच्या रडारवर ‘हे’ शेअर्स, वाचा सविस्तर

Updated On: Jun 09, 2026 | 08:33 AM IST
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सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी मोठी घसरण झाल्याने गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले. अशातच आज बाजाराची सुरुवात कशी होणार आणि कोणते शेअर्स फोकसमध्ये राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Share Market Today: कमाईची संधी की पुन्हा घसरण? तज्ज्ञांच्या रडारवर 'हे' शेअर्स, वाचा सविस्तर

Share Market Today: कमाईची संधी की पुन्हा घसरण? तज्ज्ञांच्या रडारवर 'हे' शेअर्स, वाचा सविस्तर

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विस्तार
  • सोमवारी मोठ्या घसरणीनंतर आज भारतीय शेअर बाजारात संथ आणि किंचित नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत मिळत आहेत.
  • अदानी एंटरप्रायझेस, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया, एचसीएलटेक आणि आरव्हीएनएलसह अनेक शेअर्स गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आहेत.
  • बाजार तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड आणि फोर्टिस हेल्थकेअरसह अनेक स्टॉक्सची शिफारस केली आहे.
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी मोठी घसरण पाहायला मिळाली. यावेळी गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे आज शेअर बाजारात काय घडणार याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. जागतिक बाजारातील संकेतांचा विचार करता, आज ९ जून रोजी मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी संथ गतीने उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी किंचित नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ३८ अंकांच्या सवलतीवर, २३,१३७ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,२०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ७१९.०८ अंकांनी, म्हणजेच ०.९७% ने घसरून ७३,५२४.२६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २४३.७० अंकांनी, म्हणजेच १.०४% ने घसरून २३,१२३.०० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ४३२.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.७९ टक्क्यांनी घसरून ५४,०६३.७५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचसीएलटेक, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ओसवाल पंप्स लिमिटेड, पॅनासिया बायोटेक लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल), शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेड, या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस लिमिटेड, जम्मू अँड काश्मीर बँक लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, नॅटको फार्मा लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिन्जीन इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी बजाज कंझ्युमर, शीला फोम, कॅपलिन पॉइंट लॅब, एसजेएस एंटरप्रायझेस आणि टॅलब्रोस ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्स या पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Share market today weak opening signals for indian markets experts spotlight key stocks

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Published On: Jun 09, 2026 | 08:33 AM

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