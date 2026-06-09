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Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव घसरला; आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Updated On: Jun 09, 2026 | 07:53 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज आनंदाची बातमी आहे. 9 जून रोजी मौल्यवान धातूंच्या किंमतींमध्ये घसरण झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून अनेक शहरांमध्ये सोन्याचे दर कमी झाले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव घसरला; आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव घसरला; आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

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विस्तार
  • 9 जून रोजी देशभरात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली असून खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी 1,39,040 रुपये तर 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,51,680 रुपये नोंदवला गेला आहे.
  • चांदीचा भावही घसरून 2,59,900 रुपये प्रति किलोवर आला आहे.
Gold Rate Today:भारतात 9 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,168 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,904 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,376 रुपये आहे. भारतात 9 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,760 रुपये आहे. भारतात 9 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

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भारतात 8 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,272 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,999 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,454 रुपये होता. भारतात 8 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,540 रुपये होता. भारतात 8 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,940 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,070 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,790 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,810 रुपये आहे.

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दिल्ली आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,910 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,810 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,760 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,39,040 ₹1,51,680 ₹1,13,760
पुणे ₹1,39,040 ₹1,51,680 ₹1,13,760
केरळ ₹1,39,040 ₹1,51,680 ₹1,13,760
कोलकाता ₹1,39,040 ₹1,51,680 ₹1,13,760
नागपूर ₹1,39,040 ₹1,51,680 ₹1,13,760
हैद्राबाद ₹1,39,040 ₹1,51,680 ₹1,13,760
बंगळुरु ₹1,39,040 ₹1,51,680 ₹1,13,760
चेन्नई ₹1,40,690 ₹1,53,480 ₹1,17,940
नाशिक ₹1,39,070 ₹1,51,710 ₹1,13,790
सुरत ₹1,39,090 ₹1,51,730 ₹1,13,810
दिल्ली ₹1,39,190 ₹1,51,830 ₹1,13,910
चंदीगड ₹1,39,190 ₹1,51,830 ₹1,13,910
लखनौ ₹1,39,190 ₹1,51,830 ₹1,13,910
जयपूर ₹1,39,190 ₹1,51,830 ₹1,13,910

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices fall again at 9 june 2026 know latest rate in your cities

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Published On: Jun 09, 2026 | 07:53 AM

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