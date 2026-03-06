Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BO Collection: The Kerala Story 2 ची जबरदस्त कमाई;पहिल्याच आठवड्यात 80% बजेट वसूल

'द केरळ स्टोरी २' त्याच्या पहिल्या भागाच्या तुलनेत बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत नसला तरी, चित्रपटाने एका आठवड्यात त्याच्या बजेटच्या ८० टक्के रक्कम वसूल केली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 10:27 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • The Kerala Story 2 ची जबरदस्त कमाई
  • पहिल्याच आठवड्यात 80% बजेट वसूल
  • पहिल्या भागाची एकूण कमाई
२०२३ मध्ये आलेल्या “द केरळ स्टोरी” या चित्रपटाच्या यशानंतर, निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांनी आता “द केरळ स्टोरी २” हा सिक्वेल प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे, जो २७ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. मागील चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुदीप्तो सेन यांनी केले होते, परंतु यावेळी त्याचे दिग्दर्शन कामाख्या नारायण सिंह यांनी केले आहे. हा नवीन चित्रपट त्याच्या आधीच्या चित्रपटासारखा बॉक्स ऑफिसवर चांगला कामगिरी करत नसला तरी, त्याने फक्त एका आठवड्यात त्याच्या बजेटच्या जवळपास ८० टक्के रक्कम वसूल केलेली दिसून येत आहे.

The UK07 Rider वादात! भाई कलम चा मोठा खुलासा, Anurag Dobhal वर पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप

चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या सहा दिवसांत २०.१५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. आणि आता सातव्या दिवसाचा (गुरुवार) डेटाही प्रसिद्ध झाला आहे. सॅकनिल्कच्या मते, गुरुवारी चित्रपटाने २.१९ कोटी रुपये कमावले, ज्यामुळे त्याचे एकूण कलेक्शन २२.३४ कोटी रुपये झाले आहे. अहवाल दर्शवितात की ‘द केरळ स्टोरी २’ चे बजेट २८ कोटी रुपये आहे, म्हणजेच चित्रपटाने फक्त सात दिवसांत त्याच्या खर्चाच्या सुमारे ८० टक्के रक्कम वसूल केली आहे. चित्रपटाला त्याचे संपूर्ण बजेट वसूल करण्यासाठी आणखी ५.६६ कोटी रुपये कमावावे लागणार आहे. तीन ते चार दिवसांत चित्रपटाचे संपूर्ण बजेट वसूल होण्याची अपेक्षा आहे.

पहिला भाग १५ कोटींच्या बजेटमध्ये बनवला

‘द केरळ स्टोरी २’ जरी हा चित्रपट त्याच्या बजेटच्या तुलनेत चांगला कामगिरी करत असला तरी, त्याचे कलेक्शन ‘द केरळ स्टोरी’ पेक्षा खूपच कमी आहे, ज्याने पहिल्या आठवड्यात ८१.१४ कोटी रुपये कमाई केली होती. त्या चित्रपटाचे बजेटही कमी होते, निर्मात्यांनी फक्त १५ कोटी रुपये खर्च केले. परंतु, दुसऱ्या भागाला १३ कोटी रुपये जास्त खर्च आला आणि तो अजूनही पहिल्यापेक्षा कमी कामगिरी करत आहे.

घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

पहिल्या भागाची एकूण कमाई

“द केरळ स्टोरी” ने जगभरात ₹३०२ कोटींचे कलेक्शन केले, आणि प्रेक्षकांना हा चित्रपट देखील खूप आवडला. त्या चित्रपटात अदा शर्माने मुख्य भूमिका साकारली होती. परंतु, यावेळी उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. “द केरळ स्टोरी २” ची कमाई किती पुढे जाईल हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 10:27 AM

