Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Silver Rate To Reach The 3 Lakh Mark Huge Turnover Expected In The Bullion Market What Exactly Do The Experts Say

Today Silver Rate : चांदी 3 लाखांचा टप्पा गाठणार! सराफा बाजारात मोठी उलाढाल होणार, तज्ज्ञांचं नेमकं म्हणणं काय?

यंदाच्या वर्षातील चांदीच्या ऐतिहासिक चालमुळे गुंतवणूकदार सोनंसोडून चांदीतील गुंतवणुकीकडे आकर्षित झाले आहेत. तुम्हीपण चांदीत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट माहिती असली पाहिजे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 11:40 AM
चांदी 3 लाखांचा टप्पा गाठणार! सराफा बाजारात मोठी उलाढाल होणार, तज्ज्ञांचं नेमकं म्हणणं काय? (फोटो सौजन्य-Gemini)

चांदी 3 लाखांचा टप्पा गाठणार! सराफा बाजारात मोठी उलाढाल होणार, तज्ज्ञांचं नेमकं म्हणणं काय? (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
  • ईव्ही क्षेत्रात चांदीला १६ टक्क्यांची मागणी
  • दरात तात्पुरती घसरण शक्य
  • मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी
नाशिक : सोलर पॅनल, ईव्ही दुचाकी, चारचाकी वाहने आणि अन्य पर्यावरणपूरक उपकरणांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे देशातील आणि विदेशी कंपन्यांनी आपले उत्पादन तिपटीने वाढविले आहे. या उपकरणांमध्ये चांदीचा जास्त वापर होत असल्याने परिणामी चांदीची मागणी देखील वाढली आहे. त्यामुळे चांदीचे दर दिवसेंदिवस नवीन विक्रम नोंदवत आहे. सध्या चांदीची मागणी पाहता दर लवकरच प्रति किलो ३ लाखांपर्यंतसजातील, असा अंदाज आहे.

पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेता, बहुतांश देश ईव्ही, सोलर पॅनल वापरण्यावर भर देऊ लागले आहे. हे उपकरणे बनवतांना यात चांदीचा वापर केला जातो. याशिवाय बॅटरी सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेटची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी देखील चांदीचा मोठा वापर केला जात आहे. परिणामी जगभरामधून चांदीला मागणी वाढली असून, औद्योगिक क्षेत्राची मागणी हि ५८ टक्यांपर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक स्तराचा विचार केल्यास जगात चांदीची निर्यातीमध्ये चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु चांदी विकून नफा कमवण्यापेक्षा चीनने स्वस्तात सोलर पॅनल, सेमी कंडक्टर बनवून या उत्पादनांची निर्यात करून अधिकचे परकीय चलन कमविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे चीनने १ जानेवारीपासून चांदीच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले असून जागतिक बाजारपेठेत चांदीचा मोठा तुटवडा असल्याचे तज्ञानी स्पष्ट केले आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत असून सलग पाचव्या वर्षी पुरवठ्यात शॉर्टेज आले असून चांदीची मागणी अशीच वाढत राहिली तर चांदीचे दर तीन लाखापर्यंत जाऊ शकता, असा अंदाज आहे.

शेअर बाजारात तेजी की मंदी? आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी काय घडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे अंदाज

मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी

सोलर पॅनल आणि ईव्हीमध्ये चांदीचा वापर वाढला असून चीनने देखील चांदीच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांदीचा तुटवडा निर्माण होऊन चांदीचे दर वाढत आहे, असं मत सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीश नवसे यांनी व्यक्त केलं आहे.

ईव्ही क्षेत्रात चांदीला १६ टक्क्यांची मागणी

आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेलवे वाहने बंद होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशी विदेशी कंपन्यानी ईव्ही वाहने बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केले असून एक इव्हीत ५० ग्राम चांदीचा वापर होत आहे. एकट्या ईव्ही क्षेत्राचा विचार केला तर या क्षेत्रात चांदीची मागणी १६ टक्यांनी वाढली आहे.

दरात तात्पुरती घसरण शक्य

रविवारी चांदी २ लाख ४४ हजार रुपये प्रति किलो दराने विकली गेली. दर वाढण्यापूर्वी खरेदी केलेली चांदी गुंतवणूकदार विक्रीस काढून नफा बुक करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधूनमधून चांदीच्या दरात घसरण शक्य आहे, परंतु दरातील ही घसरण तात्पुरती राहून पुन्हा दर वाढणार आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या भावात पुन्हा चढउतार! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या

Web Title: Silver rate to reach the 3 lakh mark huge turnover expected in the bullion market what exactly do the experts say

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik Traffic Management : त्र्यंबकरोडवर वाहतूक मार्गात बदल, कोंडी टाळण्यासाठी अवजड वाहनांना बंदी; पोलीस प्रशासनाचा निर्णय
1

Nashik Traffic Management : त्र्यंबकरोडवर वाहतूक मार्गात बदल, कोंडी टाळण्यासाठी अवजड वाहनांना बंदी; पोलीस प्रशासनाचा निर्णय

Nashik News: पतंगावरही ‘जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला’, १२० ते १ हजार रुपयापर्यंत किंमत; गुजरातचे आकर्षक पतंग विक्रीस दाखल
2

Nashik News: पतंगावरही ‘जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला’, १२० ते १ हजार रुपयापर्यंत किंमत; गुजरातचे आकर्षक पतंग विक्रीस दाखल

Nashik News : निळवंडीत आढळले चार बछडे; दिंडोरी तालुक्यातील शेतकरी, ऊसतोड कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण
3

Nashik News : निळवंडीत आढळले चार बछडे; दिंडोरी तालुक्यातील शेतकरी, ऊसतोड कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Nashik Crime : सराईत चेनस्नॅचरच्या मुसक्या आवळल्या, २४ गुन्हे उघडकीस; १३ तोळे सोने हस्तगत
4

Nashik Crime : सराईत चेनस्नॅचरच्या मुसक्या आवळल्या, २४ गुन्हे उघडकीस; १३ तोळे सोने हस्तगत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेची साथ नाहीच! ‘स्वप्ननगरी’त केवळ 9 ठिकाणीच आघाडी

BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेची साथ नाहीच! ‘स्वप्ननगरी’त केवळ 9 ठिकाणीच आघाडी

Jan 16, 2026 | 04:38 PM
Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजीत काँग्रेसला मोठा धक्का; शहर अध्यक्षासह ‘हे’ बडे नेते पराभूत

Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजीत काँग्रेसला मोठा धक्का; शहर अध्यक्षासह ‘हे’ बडे नेते पराभूत

Jan 16, 2026 | 04:32 PM
 Indian H-1B visa crisis: H-1B व्हिसा विलंबाचा फटका; अमेरिकेतील भारतीयांची नोकरी धोक्यात

 Indian H-1B visa crisis: H-1B व्हिसा विलंबाचा फटका; अमेरिकेतील भारतीयांची नोकरी धोक्यात

Jan 16, 2026 | 04:31 PM
ICC U19 World Cup : पहिल्या सामन्यात फेल, तरी वैभव सूर्यवंशीने रचला इतिहास! नितीश कुमारला मागे टाकत केला ‘हा’ विश्वविक्रम 

ICC U19 World Cup : पहिल्या सामन्यात फेल, तरी वैभव सूर्यवंशीने रचला इतिहास! नितीश कुमारला मागे टाकत केला ‘हा’ विश्वविक्रम 

Jan 16, 2026 | 04:29 PM
UK PM News: ब्रिटनमध्ये नवा वाद! धोरणात्मक अपयश झाकण्यासाठी स्टारमर यांचा ‘कामसूत्र’ ड्रामा; पाहा VIRAL VIDEO

UK PM News: ब्रिटनमध्ये नवा वाद! धोरणात्मक अपयश झाकण्यासाठी स्टारमर यांचा ‘कामसूत्र’ ड्रामा; पाहा VIRAL VIDEO

Jan 16, 2026 | 04:17 PM
अरे गाडी आहे की रणगाडा! Sanjay Dutt ने खरेदी केली Tesla ची ‘हे’ पॉवरफुल वाहन, किंमत वाचूनच उडून जाल

अरे गाडी आहे की रणगाडा! Sanjay Dutt ने खरेदी केली Tesla ची ‘हे’ पॉवरफुल वाहन, किंमत वाचूनच उडून जाल

Jan 16, 2026 | 04:15 PM
Pune Municipal Election : पुण्यात भाजपची जोरदार मुसंडी; प्रभाग क्रमांक ३३ (क) मधून सुभाष नाणेकर विजयी

Pune Municipal Election : पुण्यात भाजपची जोरदार मुसंडी; प्रभाग क्रमांक ३३ (क) मधून सुभाष नाणेकर विजयी

Jan 16, 2026 | 04:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM
VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

Jan 16, 2026 | 03:15 PM
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Jan 15, 2026 | 02:25 PM