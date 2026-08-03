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Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी गॅप-अपने उघडण्याची शक्यता; ‘या’ शेअर्सवर मिळू शकतो दमदार परतावा

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:46 AM IST
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सारांश

Share Market Update: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजार सकारात्मक सुरुवात करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गिफ्ट निफ्टीच्या मजबूत ट्रेंडसोबतच बाजार तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी काही निवडक शेअर्सची खरेदीची शिफारस केली असून गुंतवणूकदारांचे त्यांच्याकडे लक्ष लागले आहे.

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी गॅप-अपने उघडण्याची शक्यता; 'या' शेअर्सवर मिळू शकतो दमदार परतावा

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी गॅप-अपने उघडण्याची शक्यता; 'या' शेअर्सवर मिळू शकतो दमदार परतावा

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विस्तार
  • आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी सकारात्मक सुरुवात करण्याची शक्यता असून गिफ्ट निफ्टीने गॅप-अपचे संकेत दिले आहेत.
  • बाजार तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी रतन इंडिया पॉवर, टाटा पॉवर, एचडीएफसी एएमसी, गेल, जिओ फायनान्शियल आणि रिलायन्ससह अनेक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • तज्ज्ञांच्या मते, पॉवर, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निवडक शेअर्स आज चांगला परतावा देऊ शकतात.
India Share Market Update: ३ ऑगस्ट रोजी आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या ट्रेंडनेही भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत दिले. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा १३७ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २४,५८९.५ वर ट्रेड करत होता.

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शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार वधारून बंद झाला, मात्र बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,४०० च्या खाली बंद झाला. सेन्सेक्स १६६.४९ अंकांनी, म्हणजेच ०.२१ टक्क्यांनी वाढून ७८,०९४.६४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६६.४५ अंकांनी, म्हणजेच ०.२७ टक्क्यांनी वाढून २४,३८३.६० वर स्थिरावला. आज आठवड्याच्या सुरुवातीला काय होणार, कोणते शेअर्स नफा कमावून देणार, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये रतन इंडिया पॉवर, टाटा पॉवर आणि एचडीएफसी एएमसी यांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात आयआरईडीए, एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट, टॉरेंट पॉवर, अथर एनर्जी, नझारा टेक्नॉलॉजीज, डोम्स इंडस्ट्रीज, आयटीसी, मारुती सुझुकी, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, सन फार्मा, झी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनसीसी, पॉवरिका, ल्युपिन या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी, गेल (GAIL), जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, रामकृष्ण फोर्जिंग्स आणि चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स या पाच शेअर्सची निवड केली आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, गणेश डोंगरे आणि आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक या बाजार तज्ज्ञांनी आज खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केन्स टेक्नॉलॉजी इंडिया लिमिटेड, अदानी टोटल गॅस लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड आणि व्हीए टेक वाबाग लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Stock market today 3 august 2026 top stock recommendations sensex nifty gift nifty

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:46 AM

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