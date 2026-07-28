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मुलानेच आखली वडिलांच्या मृत्यूची योजना? Ram Kapoorच्या धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; आई-बहिण आजही नाराज

Updated On: Jul 28, 2026 | 08:42 AM IST
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सारांश

Lock Upp 2: 'लॉक अप २'मध्ये राम कपूरने वडिलांच्या अखेरच्या इच्छेसाठी घेतलेल्या कठीण निर्णयाचा भावनिक खुलासा केला. या घटनेनंतर आई आणि बहिण आजही त्यांच्यावर नाराज आहेत.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Lock Upp 2: ‘लॉक अप २’ हा रिअॅलिटी शो सध्या स्पर्धकांच्या धक्कादायक खुलाशांमुळे आणि हाय-व्होल्टेज ड्रामामुळे चर्चेत आहे. नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका भागात अभिनेता राम कपूर ( Ram Kapoor) यांनी आपल्या आयुष्यातील अत्यंत भावनिक आणि वेदनादायी अनुभव शेअर केला. त्यांच्या या खुलाशाने उपस्थित स्पर्धकांसह प्रेक्षकांनाही धक्का बसला.

शोमधील एका टास्कदरम्यान स्पर्धकांना त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे रहस्य सांगण्यास सांगितले होते. यावेळी राम कपूर यांनी सांगितले की, कोविड-१९ महामारीच्या काळात त्यांच्या ७३ वर्षीय वडिलांना पुन्हा कर्करोगाचे निदान झाले होते. यापूर्वीही त्यांनी या आजाराशी दीर्घकाळ संघर्ष केला होता. मात्र, कर्करोग पुन्हा बळावल्यावर वेदनादायी उपचारांचा सामना करण्याची त्यांची इच्छा उरली नव्हती.

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राम कपूर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या वडिलांनी पत्नी गौतमीमार्फत त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि पुढील उपचार नको असल्याचे स्पष्ट सांगितले. असाध्य आजाराशी आणखी झुंज देण्यापेक्षा स्वतःच्या इच्छेने जीवनाचा शेवट करण्याची त्यांची इच्छा होती. त्यांनी राम यांना या अंतिम प्रवासात साथ देण्याची विनंती केली. जर त्यांनी साथ दिली नाही, तर आपण हे पाऊल एकट्याने उचलू, असेही वडिलांनी सांगितल्याचा दावा राम यांनी केला.

हा प्रसंग आठवताना राम कपूर भावूक झाले. त्यांनी सांगितले की, वडिलांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले होते. कुटुंबातील इतर सदस्यांना त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे वाटत होते. मात्र, त्या क्षणी त्यांनी वडिलांचा हात धरून त्यांना शांतपणे निरोप दिला. राम यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी हा निर्णय वडिलांच्या इच्छेचा आदर म्हणून घेतला.

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या घटनेनंतर त्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. राम कपूर म्हणाले की, त्यांच्या या निर्णयामुळे आई आणि बहिण आजही त्यांच्यावर नाराज असून त्या त्यांच्याशी बोलत नाहीत. मात्र, या संपूर्ण अनुभवामुळे मृत्यूबद्दलचा स्वतःचा दृष्टिकोन बदलला असून आता मृत्यूची भीती मनातून कायमची निघून गेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: Ram kapoor shares heartbreaking truth about his father says he helped him plan his death

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Published On: Jul 28, 2026 | 08:42 AM

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