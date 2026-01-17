लग्जरी बर्थ, ऑटोमॅटिक दरवाजे…; पंतप्रधान मोदी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, काय आहेत तिकीट दर?

Vande Bharat Sleeper Train News Marathi: १७ जानेवारी २०२६ हा दिवस भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात एक सुवर्ण अध्याय म्हणून चिन्हांकित होईल. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालमधील मालदा टाउन रेल्वे स्टेशनवरून देशातील पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवतील. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूर्णपणे वातानुकूलित आहे आणि त्यामुळे रात्रीचा प्रवास अत्यंत आरामदायी आणि सुरक्षित होईल. ही ट्रेन हावडा (कोलकाता) आणि कामाख्या (गुवाहाटी) मार्गावर धावणार आहे.
देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावडा ते कामाख्या (गुवाहाटी) दरम्यान ९५८ किलोमीटरच्या मार्गावर धावेल. या ट्रेनमध्ये आरक्षण रद्दीकरण (RAC) दिले जाणार नाही, म्हणजेच फक्त पुष्टी केलेले तिकिटे उपलब्ध असतील. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी डिझाइन केली गेली आहे, जी प्रवाशांना प्रीमियम सुविधा देते.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ही एक सेमी-हाय-स्पीड ट्रेन आहे असून ज्यामध्ये एकूण १६ कोच आहेत. त्यात ११ थर्ड एसी, ४ सेकंड एसी आणि १ फर्स्ट एसी कोच आहेत. थर्ड एसीमध्ये ६११ बर्थ, सेकंड एसीमध्ये १८८ आणि फर्स्ट एसीमध्ये २४ बर्थ आहेत. या ट्रेनमध्ये एकूण ८२३ प्रवासी बसू शकतात. वंदे भारत स्लीपरचा कमाल वेग ताशी १८० किलोमीटर आहे. ही ट्रेन पश्चिम बंगालमधील हावडा ते गुवाहाटी (कामाख्या) दरम्यानचे ९५८ किलोमीटरचे अंतर फक्त १४ तासांत पूर्ण करेल. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये फक्त कन्फर्म तिकिटे उपलब्ध असतील. यात कोणताही आरएसी किंवा वेटिंग लिस्ट नसेल, ज्यामुळे प्रवास तणावमुक्त होईल.
Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025
-आरामदायी आणि चांगल्या प्रकारे गादी असलेले बर्थ (स्लीपर बेड)
– वरच्या बर्थवर सहज पोहोचण्यासाठी नवीन डिझाइन केलेली शिडी
– स्टेशनवर उघडणारे आणि बंद होणारे स्वयंचलित स्लाइडिंग दरवाजे
– कवच टक्करविरोधी प्रणाली (ट्रेन सुरक्षिततेसाठी)
– प्रत्येक कोचमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, आपत्कालीन टॉक-बॅक सिस्टम आणि आग शोधणे
– आधुनिक बायो-व्हॅक्यूम टॉयलेट आणि स्पर्श-मुक्त फिटिंग्ज
– प्रादेशिक पाककृती केटरिंग (जसे की बंगाली आणि आसामी पदार्थ)
– जंतुनाशक तंत्रज्ञानामुळे डबे स्वच्छ आणि जंतूमुक्त राहतात याची खात्री होते
एसी थ्री-टायर: अंदाजे २,००० ते २,३०० (५% जीएसटीसह)
एसी टू-टायर: सुमारे २,५०० ते ₹३,०००
पहिला एसी: ३,००० ते ३,६००
या ट्रेनचे तिकीट दर राजधानी एक्सप्रेसपेक्षा थोडे महाग आहेत परंतु प्रवास अधिक आरामदायी आणि वेगवान असेल.हावडा आणि कामाख्या दरम्यान या स्थानकांवर ट्रेन थांबणार
बांदेल
नवद्वीप धाम
कटवा
अजीमगंज
नवीन फरक्का
मालदा टाउन
अलुआबारी रोड
नवीन जलपाईगुडी (एनजेपी)
जलपाईगुडी रोड
नवीन कूचबिहार
नवीन अलीपुरद्वार
नवीन बोंगाईगाव
रंगिया
प्रारंभिक अंदाज असा आहे की, ही ट्रेन हावडा येथून संध्याकाळी ६:२० वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८:२० वाजता कामाख्या येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात, ती कामाख्या येथून संध्याकाळी ६:१५ वाजता निघेल आणि सकाळी ८:१५ वाजता हावडा येथे पोहोचेल. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली आहे की २०२६ मध्ये आणखी अनेक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू केल्या जातील, ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचा प्रवास आणखी सोपा होईल.