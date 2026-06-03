वित्तम प्रीमियर लीगच्या पहिल्या पर्वात देशभरातील म्युच्युअल फंड वितरक समुदाय एकत्र

देशभरातील लाखो क्रिकेटप्रेमी IPL अंतिम सामन्यात रंगले असताना, व्यावसायिक क्रिकेटच्या मैदानाबाहेरही एक वेगळी क्रिकेट कहाणी घडत होती. Vittam Premier League (VPL) च्या पहिल्या पर्वात वित्तमच्या भागीदारांसह भारतातील म्युच्युअल फंड वितरण समुदायातील सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी उत्साह, मैत्री आणि अविस्मरणीय क्षणांनी भरलेला दिवस अनुभवला.
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EduFund परिसंस्थेतील B2B वेल्थ डिस्ट्रीब्युशन प्लॅटफॉर्म Vittam तर्फे आयोजित या उपक्रमाने भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर्स (MFDs) आणि इंडिपेंडंट फायनान्शियल अॅडव्हायजर्स (IFAs) यांचा गौरव केला. EduFund जिथे कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक नियोजन करण्यात मदत करते, तिथे वित्तम आर्थिक व्यावसायिकांना तंत्रज्ञान, अंतर्दृष्टी आणि विविध वित्तीय उत्पादनांपर्यंत प्रवेश उपलब्ध करून देते.
या लीगमुळे देशभरातील भागीदारांना त्यांच्या दैनंदिन व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांपासून दूर जाऊन एकमेकांशी अधिक जवळून संवाद साधण्याची आणि उद्योगाला बळकटी देणारे संबंध दृढ करण्याची संधी मिळाली.
स्पर्धेदरम्यान सहभागी संघांनी उत्साह, संघभावना आणि खेळाडूवृत्तीचे उत्कृष्ट दर्शन घडवले. रंगतदार सामने, दमदार फलंदाजी, महत्त्वपूर्ण बळी, शेवटपर्यंत रंगलेली चुरस आणि मैदानावरील हलक्याफुलक्या क्षणांनी संपूर्ण वातावरण उत्साही ठेवले. स्पर्धेचा समारोप वित्तम प्रीमियर लीग ग्रँड चॅम्पियन्स यांच्या गौरवाने झाला. विजेत्या संघाला ट्रॉफीसह ₹५०,००० चे रोख पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.
“या स्पर्धेत कोण जिंकले यापेक्षा मला सर्वाधिक भावले ते म्हणजे नेहमी कॉल्स, बैठका आणि व्यवहारांमधून संवाद साधणारे भागीदार एक दिवस एकत्र खेळताना, एकमेकांना प्रोत्साहन देताना आणि कामाच्या पलीकडे एकमेकांना जाणून घेताना पाहणे. म्युच्युअल फंड उद्योगाची पायाभरणी नातेसंबंधांवर झाली आहे आणि अशा उपक्रमांमुळे मजबूत समुदाय कार्यालयाबाहेरही घडतात याची आठवण होते. वित्तमची सुरुवात आम्ही त्या व्यावसायिकांना सक्षम करण्यासाठी केली जे कुटुंबांना महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यास मदत करतात, आणि वित्तम प्रीमियर लीग हा त्याच उद्देशाचा नैसर्गिक विस्तार होता. असं विधान EduFund आणि Vittam यांचे CEO आणि सह-संस्थापक, ईला दुबे यांनी केलं.
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