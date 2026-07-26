IT कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! Layoffs नंतर कसा असेल अप्रेजल ट्रेन्ड? बदलतंय सॅलरी स्ट्रक्चर? जाणून घ्या नोकऱ्यांचं गणित

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आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, भारतातील पाच सर्वात मोठ्या IT कंपन्यांनी मोठी कर्मचारी कपात केली आहे. TCS, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो आणि टेक महिंद्रा या मोठ्या कंपन्यांनी एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट केली आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, मागील आर्थिक वर्ष, आर्थिक वर्ष २०२५ मधील १२,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या निव्वळ भरतीच्या तुलनेत, या कंपन्यांनी एकत्रितपणे अंदाजे ७,००० कर्मचाऱ्यांची निव्वळ कपात नोंदवली आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम TCS वर दिसून आला, जिथे कर्मचारी वर्गाची पुनर्रचना लागू करण्यात आली.
कर्मचारी कपात होऊनही, कंपन्यांनी पगारवाढ पूर्णपणे थांबवलेली नाही. परंतु अप्रेजल पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. उदाहरणार्थ, TCS ने कामगिरीवर आधारित पगारवाढीवर भर दिला आहे. सरासरी वाढ पूर्वीपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. इन्फोसिस निवडक कर्मचाऱ्यांना कामगिरीवर आधारित पगारवाढ देत आहे. AI आणि डिजिटल कौशल्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळत आहेत.
दरम्यान, HCLTech कौशल्यावर आधारित पुरस्कार आणि महत्त्वपूर्ण प्रतिभावंतांना टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. Vipro चे मूल्यांकन केवळ व्यावसायिक कामगिरी आणि वैयक्तिक मूल्यांकनावर आधारित आहे. Tech Mahindra खर्च कमी करण्यासोबतच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना प्राधान्य देत आहे. IT क्षेत्रातील सर्वांसाठी एकसारख्या मूल्यांकनाचे युग जवळजवळ संपले आहे. उत्कृष्ट कौशल्ये आणि कामगिरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी निश्चित वेतनवाढीवर भर दिला जात होता, तर आता कंपन्या परिवर्तनीय वेतन, कामगिरी बोनस आणि कौशल्य प्रोत्साहनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. AI, क्लाउड कंप्युटिंग, सायबर सुरक्षा, डेटा इंजिनिअरिंग आणि जनरेटिव्ह AI यांसारख्या तंत्रज्ञानामध्ये विशेषज्ञ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चांगले पॅकेज मिळत आहेत, तर पारंपरिक IT सपोर्ट आणि मेंटेनन्स प्रोफाइलसाठी वेतनवाढ मर्यादित राहिली आहे.
नोकरभरती पूर्णपणे थांबलेली नाही, परंतु पूर्वीसारखी मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती होताना दिसत नाही. फ्रेशर्सना कामावर घेतले जात आहे, परंतु त्यांची संख्या मर्यादित आहे. अनुभवी उमेदवारांकडून होणारी नोकरभरती कमी झाली आहे. AI, क्लाउड, सायबर सुरक्षा आणि डेटा ॲनालिटिक्स यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामध्ये नोकरभरती सुरू आहे. मध्यम-स्तरीय व्यवस्थापनातील नोकरभरती लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. अनेक कंपन्या आता कमी कर्मचाऱ्यांकडून अधिक काम करून घेण्यासाठी एआय साधनांचा वापर वाढवत आहेत. यामुळेच नोकरभरतीची धोरणेही बदलत आहेत.
|गेल्या वर्षी (आर्थिक वर्ष २०२५)
|या वर्षी (आर्थिक वर्ष २०२६)
|निव्वळ नोकरभरती १२,००० पेक्षा जास्त
|निव्वळ कर्मचारी कपात अंदाजे ७,०००
|नॉर्म अप्रेजल साइकिल
|कामगिरीवर आधारित मंजुरी
|मोठ्या प्रमाणावर कॅम्पस हायरिंग
|निवडक भरती आणि कौशल्यावर आधारित नोकरभरती
|हेडकाउंट वाढवण्यावर फोकस
|उत्पादकता आणि एआई पर फोकस
|जुन्या आयटी पदांना सर्वाधिक मागणी
|एआय आणि डिजिटल कौशल्यांना सर्वाधिक मागणी
IT क्षेत्र पूर्णपणे मंदीत नाही, उलट ते एका परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. एआय, क्लाउड, डेटा ॲनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा आणि ऑटोमेशन यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामध्ये कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी संधी उपलब्ध आहेत. पण जुन्या पदांवर काम करणाऱ्यांसाठी नवीन कौशल्ये शिकणे आणि कौशल्ये वाढवणे हे पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.
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