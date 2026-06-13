ADB Japan Scholarship 2026: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! विदेशात शिक्षणासाठी मिळणार लाखोंची शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या सविस्तर

परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आजच ‘या’ शैक्षणिक स्थळांचा यादीमध्ये करा समावेश, करिअरला मिळेल नवीन दिशा
एडीबी जपान स्कॉलरशिप प्रोग्रामची सुरुवात जपान सरकार आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकद्वारे करण्यात आली होती. या स्कॉलरशिपचा उद्देश विकसनशील देशांमधील हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी चांगले पर्याय उपलब्ध करून देणे असा आहे. या एडीबी जपान स्कॉलरशिपअंतर्गत विद्यार्थी इकोनॉमिक्स, मॅनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी आणि डेवलपमेंटसंबंधित विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवू शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
या स्कॉलरशिपअंतर्गत विद्यार्थ्यांची संपूर्ण ट्यूशन फी माफ केली जाते. याशिवाय, निवास आणि भोजनासाठी मासिक भत्ता देखील दिला जातो. पुस्तक आणि अभ्यासासंबंधित साहित्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. तसेच यामध्ये वैद्यकीय विमा आणि येण्या-जाण्याचा प्रवासाचा खर्च देखील मिळतो. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रबंध तयार करण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान देखील मिळू शकते. एडीबी जपान स्कॉलरशिप सहसा एका वर्षासाठी उपलब्ध असते. जर विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती चांगली असेल तर एडीबी जपान स्कॉलरशिप दुसऱ्या वर्षापर्यंत वाढवली जाऊ शकते. उच्च शिक्षणासाठी याचा कालावधी जास्तीत जास्त दोन वर्ष निश्चित करण्यात आला आहे.
या स्कॉलरशिपसाठी अर्ज करणारा उमेदवार एडीबी सदस्य देशाचा नागरिक असणं गरजेचं आहे. अर्जदाराला जपानमधील पात्र विद्यापिठात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळणं गरजेचं आहे. ग्रॅज्यूएशनमध्ये चांगली शैक्षणिक कामगिरी असणं गरजेचं आहे. तसेच कमीत कमी दोन वर्षांचा कामाचा अनुभव असला पाहिजे. इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असले पाहिजे आणि सहसा अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वय 35 वर्षांहून कमी असले पाहिजे.
एडीबी जपान स्कॉलरशिपअंतर्गत विद्यार्थ्यांना जपानमधील अनेक प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. यामध्ये टोकियो विद्यापीठ, क्योटो विद्यापीठ, तोहोकू विद्यापीठ, क्यूशू विद्यापीठ, नागोया विद्यापीठ, केइओ विद्यापीठ, इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ जपान आणि त्सुकुबा विद्यापीठ यांसारख्या 17 इतर विद्यापीठांचा समावेश आहे.
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अर्जदाराला सर्वात आधी एका विद्यापीठाची निवड करावी लागणार आहे आणि तिथे प्रवेशासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करताना एडीबी-जेएसपी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरण्याचा पर्यायही निवडणे आवश्यक आहे. यानंतर विद्यापीठ पात्र अर्जदारांची यादी तयार करते आणि एडीबीला पाठवते. अंतिम निवड एडीबीद्वारे केली जाते आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना विद्यापीठाकडून सूचित केले जाते.