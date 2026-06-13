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याड लागलं… लंडनपासून सौदी अरेबियापर्यंत, भारताच्या आंब्यांचं जगाला वेड; तोतापुरी, लंगडा, दशहरी यांचा बोलबाला

Updated On: Jun 13, 2026 | 03:15 PM IST
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सारांश

भारतातच 1000 हून अधिक जातींची लागवड केली जाते. यामध्ये 'मलिहाबादी दशहरी'पासून ते 'रत्नागिरी हापूस' पर्यंतच्या विविध जातींचा समावेश आहे. आंबा उत्पादक देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. या बाबतीत तो जगात अग्रेसर आहे. त्याचबरोबर त्याची जगभरात मागणीही तितकीच आहे.

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

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विस्तार

Top Mango Importers of India: भारताचे राष्ट्रीय फळ आंबा त्याला फळांचा राजा असंही म्हणतात. जगभरात आंब्यांच्या 1500 हून अधिक जाती आहेत आणि आंब्याची 140 हून अधित देशांत लागवड केली जाते.भारतातच 1000 हून अधिक जातींची लागवड केली जाते. यामध्ये ‘मलिहाबादी दशहरी’पासून ते ‘रत्नागिरी हापूस’ पर्यंतच्या विविध जातींचा समावेश आहे. आंबा उत्पादक देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. या बाबतीत तो जगात अग्रेसर आहे. त्याचबरोबर त्याची जगभरात मागणीही तितकीच आहे.

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जगभरात दरवळ

भारतात पिकवल्या जाणाऱ्या १,००० जातींपैकी केवळ तीस जातींचीच मोठ्या, संघटित आणि व्यावसायिक स्तरावर लागवड केली जाते, ज्यांची विक्री देशांतर्गत बाजारपेठेत आणि निर्यातीसाठी केली जाते.

जपानकडून आंबा आयातीवर स्थगिती

गेल्या महिन्यात जपानने भारतातून होणाऱ्या आंब्याच्या आयातीवर स्थगिती आणली. भारतातील प्रक्रिया केंद्रांवर कीड नियंत्रणाच्या प्रक्रियेत आढळलेल्या त्रुटींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या जवळपास २० वर्षांत जपानने असे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी, फळांवरील माश्यांच्या समस्येमुळे जपानने भारतीय आंब्यांवर बंदी घातली होती; मात्र भारताने कडक उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यानंतर २००६ मध्ये ही आयात पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती.

नेपाळनेही घातली निर्बंध

जपाननंतर आता नेपाळनेही आंब्याच्या आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. सीमेवरील क्वारंटाईन निरीक्षकांना आंब्याच्या एका साठ्यामध्ये रासायनिक कीटकनाशकांचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर असल्याचे आढळून आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. असे असले तरी, जगभरात भारतीय आंब्यांची आवड असणाऱ्यांची कमतरता नाही. चला तर मग, भारतातून सर्वाधिक प्रमाणात आंब्यांची आयात करणाऱ्या देशांवर एक नजर टाकूया.

देश  निर्यात निर्यात केलेल्या आंब्याच्या जाती हिस्सा भारताला दिलेली किंमत
संयुक्त अरब अमिराती अल्फोन्सो, केसर, बंगनपल्ली, तोतापुरी  31.16% 16.28 दशलक्ष डॉलर्स
यूके अल्फोन्सो, केशर, लंगरा  19.27%  $3.25 दशलक्ष
अमेरिका अल्फोन्सो, केशर, दसरी  17.72% $0.57 दशलक्ष
कुवैत अल्फोन्सो, तोतापुरी, सफेदा  4.65% $0.84 दशलक्ष
कॅनडा अल्फोन्सो, केसर, बांगनापल्ली 4.19% $0.20 दशलक्ष
सौदी अरेबिया टेटापुरी, अल्फोन्सो, लंगरा 3.50% $1.20 दशलक्ष
कतार अल्फोन्सो, केसर, बांगनापल्ली  2.90% $0.88 दशलक्ष
नेपाळ दशहरी, लंगरा, चौसा  2.10% $0.60 दशलक्ष
सिंगापूर अल्फोन्सो, केशर, बदामी 1.80% $0.41 दशलक्ष

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Web Title: Indian mangoes global craze in london and saudi arabia langra dasheri totapuri updates marathi news

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Published On: Jun 13, 2026 | 03:15 PM

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