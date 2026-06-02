Career Options 10th-12th: दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुढे काय करावे? असा प्रश्न पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला (Fine Arts) हे एक उत्तम करिअर माध्यम ठरू शकते.पण या क्षेत्रात करिअर कसे करावे जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचा.
Career Options 10th-12th: यंदाच्या दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाले असून आता विद्यार्थ्यांची ॲडमिशनसाठी घाई सुरू आहे. यामध्ये अनेक विद्यार्थी आपल्या आवडीनिवडीचा विचार न करता इतरांच्या सांगण्यावरून कोणत्याही कोर्सला प्रवेश घेतात. तसे न करता योग्य व्यक्तीच्या सल्ल्याने आणि आपल्या रुचीला लक्षात घेऊन योग्य त्या कोर्सला ॲडमिशन घ्यावे. तुम्हाला जर चित्रकलेची आवड असेल तर त्यातही तुम्ही करिअर घडवू शकता. यात करिअर घडवण्यासाठी कोणकोणते कोर्सेस आहेत, याबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.
चित्रकला हा पूर्णपणे प्रत्यक्ष सरावाचा विषय असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केवळ शिकवणीवर अवलंबून राहू नये. जर तुम्हाला चित्रकला क्षेत्रात आवड असेल तर तुम्ही मान्यताप्राप्त कला महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन शिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्यामध्ये कला संचालनालय मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ही चित्रकला शिक्षणाशी संबंधित महत्त्वाची शासकीय संस्था आहे. त्याचबरोबर सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट हे देखील नामांकित कला महाविद्यालय मानले जाते. येथे फाउंडेशन, ATD (Art Teacher Diploma), GDR (Government Diploma in Art), BFA (Bachelor of Fine Arts) आणि MFA (Master of Fine Arts) असे अनेक पदवी व डिग्री कोर्सेस उपलब्ध आहेत. या कोर्सेस पूर्ण केल्यानंतर शाळा, कला संस्था, जाहिरात क्षेत्र, डिझाईन कंपन्या तसेच विविध उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.
दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना फाउंडेशन कोर्स करण्याची संधी
चित्रकाला क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना कोणत्याही फाउंडेशन कोर्ससाठी प्रवेश मिळतो. हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम असून, विद्यार्थ्यांना पुढील BFA अभ्यासक्रमासाठी तयार केले जाते. चित्रकलेची मूलभूत तत्त्वे, रेखाटन, रंगसंगती आणि सर्जनशीलता आदी कौशल्ये या कोर्समधून शिकता येतात.
आर्ट टीचर्स डिप्लोमा
बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी ATD (आर्ट टीचर्स डिप्लोमा) हा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. या कोर्सनंतर विद्यार्थ्यांना नर्सरी ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये ड्रॉइंग किंवा क्राफ्ट टीचर म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. तसेच आता अनेक शाळांमध्ये ड्रॉइंग आणि क्राफ्ट शिक्षकांची नियुक्ती आवश्यक मानली जाते. त्यामुळे बारावीमध्ये कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही या कोर्समध्ये प्रवेशाची संधी मिळू शकते.
चित्रकला क्षेत्रात कौशल्य आणि सर्जनशीलतेच्या जोरावर उत्तम करिअर घडवता येते. सुरुवातीला दहा हजार रुपयांपासून रोजगाराची संधी मिळू शकते, तर अनुभव आणि गुणवत्तेनुसार लाखो रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवण्याचीही क्षमता या क्षेत्रात आहे.
