Teacher Bharti: पवित्र पोर्टलवर जागा अपलोड करण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार? उमेदवारांची शिक्षण आयुक्तांकडे मोठी मागणी!

Maharashtra Teacher Bharti: शिक्षक भरती २०२५ अंतर्गत रिक्त पदांची माहिती पवित्र पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी ३१ मे पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील अनेक संस्थामध्ये प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने पवित्र पोर्टलवर रिक्त जागा अपलोड झाल्या नाहीत. त्यामुळे किमान अतिरिक्त ३० दिवसांची मुदत वाढ द्यावी, अशी मागणी शिक्षक भरतीस इच्छुक असणाऱ्या उमेद्वारांकडून होत आहे.
राज्यातील युवा शैक्षणिक आणि सामाजिक न्याय संघटनेकडून राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडे शिक्षकांच्या भरती आणि बढतीबाबत काही महत्त्वाच्या मागण्या सोपवल्या आहेत. ज्यामध्ये सांगितले आहे की, राज्यातील एकही रिक्त जागा भरती प्रक्रियेतून सुटणार नाही याची काळजी घ्यावी. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था १५ जूनपर्यंत त्यांच्या कडील रिकाम्या जागांची माहिती देतील, त्या सर्व जागांचा समावेश या भरती प्रक्रियेत करण्यात यावा. पदवीधर शिक्षक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांच्या पदोन्नतीची कामे आणि रखडलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी. अकरावी आणि बारावीच्या वर्गांसाठी लागणारी संचमान्यता (विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार मंजूर झालेली पदे) बिंदूनियमावली पडताळणी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित इतर कार्यालयीन कामे संबंधित विभागांनी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत.
युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेचे अध्यक्ष संदीप कांबळे यांनी सांगितले आहे की, पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीसाठी रिक्त पदांच्या ८० टक्के जागा भरण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार शिक्षक भरतीच्या पोर्टलवर रिक्त पदांची माहिती नोंदवण्यासाठी ३१ मे पर्यंत अंतिम मुदत होती. असे असतानाही मोजक्याच उमेद्वारांनी जाहिराती नोंदवल्याचे दिसून आले आहे. ते पुढे म्हणाले की, इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या रिक्त पदांसाठी मान्यता न मिळाल्याने त्या जागा पोर्टलवर येणार नाहीत. त्यामुळे, सर्व माध्यमांच्या शाळांमधील रिक्त जागा पोर्टलवर नोंदवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत वाढ देण्यात यावी.
