CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

CBSE 12th Re-evaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची इयत्ता १२ वीची री इव्हॅल्युएशन आणि गुण पडताळणी प्रक्रिया आज म्हणजेच १ जून २०२६ पासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना गुण पडताळणी किंवा पुनर्मूल्यांकन करायचे आहे. त्यांनी बोर्डाच्या अधिकृत
cbse.gov.in किंवा
cbseit.inया वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. या अर्ज शुल्काची माहिती बोर्डाने आधीच जाहिर केली आहे, त्यानुसार प्रति विषय १०० रुपये अर्ज शुल्क विद्यार्थ्यांना भरावे लागेल. तर री-इव्हॅल्युएशनसाठी अर्ज शुल्क प्रति प्रश्न २५ रुपये आहे. तसेच बोर्डाने असेही म्हटले आहे की, जर री-इव्हॅल्युएशननंतर विद्यार्थ्यांच्या गुणात वाढ झाल्यास त्याचे पूर्ण शुल्क परत रिफंड केले जाईल.
स्टेप १: सर्वात आधी
cbse.gov.in किंवा
cbseit.inवर जा.
स्टेप २: तेथे ‘परीक्षा संगम’ (Pariksha Sangam) यावर क्लिक करा. ज्यानंतर एक नवीन पोर्टल उघडेल.
स्टेप ३: येथे ‘Apply for Verification या Re-evaluation 2026’ किंवा हा पर्याय दिसेल.
स्टेप ४: त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला आपला रोल नंबर आणि इतर तपशील भरावा.
स्टेप ५: लॉगिन केल्यानंतर ज्या विषयांची गुण पडताळणी किंवा री इव्हॅल्युएशन करायचे आहे ते विषय निवडावेत.
स्टेप ६: आपली तक्रार नोंदवल्यानंतर ऑनलाईन पेमेंट फी भरावी.
१२ वीच्या विद्यार्थ्यासाठी सीबीएसईने टोल फ्री क्रमांक आणि संपर्कासाठी ईमेेल आयडी देखील जाहीर केला आहे. जर विद्यार्थ्यांना काही अडचण आल्यास सीबीएसईच्या टेली काउन्सिलिंग हेल्पलाइन १८०० ११ ८००४ (1800 11 8004) वर संपर्क साधू शकतात. याशिवाय, बोर्डाच्या
resultcbse2026@cbseshiksha.in या ईमेलवरही संपर्क करता येईल.
याबद्दल बोर्डाने आपल्या एक्स अकाऊंटवरून ट्विट करत माहिती दिली आहे की, उत्तरपत्रिकांची पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.