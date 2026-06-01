Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse 12th Re Evaluation Marks Verification 2026 Apply Online Official Website

CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

Updated On: Jun 01, 2026 | 12:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

CBSE 12th Re-evaluation: सीबीएसई १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आजपासून सुरू झाली गुण पडताळणी प्रक्रिया. री-इव्हॅल्युएशनमध्ये गुण वाढले, तर बोर्ड तुमची पूर्ण फी परत करणार आहे! वाचा कसा करायचा अर्ज...

CBSC

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CBSE 12th Re-evaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची इयत्ता १२ वीची री इव्हॅल्युएशन आणि गुण पडताळणी प्रक्रिया आज म्हणजेच १ जून २०२६ पासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना गुण पडताळणी किंवा पुनर्मूल्यांकन करायचे आहे. त्यांनी बोर्डाच्या अधिकृत cbse.gov.in किंवा cbseit.inया  वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. या अर्ज शुल्काची माहिती बोर्डाने आधीच जाहिर केली आहे,  त्यानुसार प्रति विषय १०० रुपये अर्ज शुल्क विद्यार्थ्यांना भरावे लागेल. तर री-इव्हॅल्युएशनसाठी अर्ज शुल्क प्रति प्रश्न २५ रुपये आहे. तसेच बोर्डाने असेही म्हटले आहे की, जर री-इव्हॅल्युएशननंतर विद्यार्थ्यांच्या गुणात वाढ झाल्यास त्याचे पूर्ण शुल्क परत रिफंड केले जाईल.

JEE Advanced Girl Topper 2026: पुण्याची आरोही देशपांडे महिलांमध्ये देशात पहिली; काय आहे तिचे ‘कलर कोडिंग’ तंत्र?

री-इव्हॅल्युएशनसाठी अर्ज कसा करावा?

स्टेप १: सर्वात आधी  cbse.gov.in किंवा cbseit.inवर जा.

स्टेप २: तेथे ‘परीक्षा संगम’ (Pariksha Sangam) यावर क्लिक करा. ज्यानंतर एक नवीन पोर्टल उघडेल.

स्टेप ३:  येथे ‘Apply for Verification या Re-evaluation 2026’ किंवा हा पर्याय दिसेल.

स्टेप ४: त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला आपला रोल नंबर आणि इतर तपशील भरावा.

स्टेप ५: लॉगिन केल्यानंतर ज्या विषयांची गुण पडताळणी किंवा री इव्हॅल्युएशन करायचे आहे ते विषय निवडावेत.

स्टेप ६: आपली तक्रार नोंदवल्यानंतर ऑनलाईन पेमेंट फी भरावी.

JoSAA Counselling 2026:जेईई ॲडव्हांस्डच्या निकालानंतर IIT, NIT मध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी!; ‘या’ स्टेप्सद्वारे करा अर्ज

अडचणी आल्यास ‘येथे’ करा संपर्क

१२ वीच्या विद्यार्थ्यासाठी सीबीएसईने टोल फ्री क्रमांक आणि संपर्कासाठी ईमेेल आयडी देखील जाहीर केला आहे. जर विद्यार्थ्यांना काही अडचण आल्यास सीबीएसईच्या टेली काउन्सिलिंग हेल्पलाइन   १८०० ११ ८००४ (1800 11 8004) वर संपर्क साधू शकतात. याशिवाय, बोर्डाच्या resultcbse2026@cbseshiksha.in या ईमेलवरही संपर्क करता येईल.

याबद्दल बोर्डाने आपल्या एक्स अकाऊंटवरून ट्विट करत माहिती दिली आहे की, उत्तरपत्रिकांची पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Web Title: Cbse 12th re evaluation marks verification 2026 apply online official website

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Answer Sheet Mismatch:”हे माझे अक्षर नाही आणि मी सोडवलेले प्रश्नही…” १२ वीच्या वेदांतचा सीबीएसईवर धक्कादायक आरोप!
1

Answer Sheet Mismatch:”हे माझे अक्षर नाही आणि मी सोडवलेले प्रश्नही…” १२ वीच्या वेदांतचा सीबीएसईवर धक्कादायक आरोप!

CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?
2

CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

Jun 01, 2026 | 12:55 PM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी चेक करा आजचा भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी चेक करा आजचा भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Jun 01, 2026 | 12:55 PM
RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

Jun 01, 2026 | 12:45 PM
PM Narendra Modi: भाजप संघटना आणि मंत्रिमंडळात अनपेक्षित बदल होणार; अमित शाह, जे.पी. नड्डांच्या उपस्थितीत ‘हायप्रोफाईल’ बैठक

PM Narendra Modi: भाजप संघटना आणि मंत्रिमंडळात अनपेक्षित बदल होणार; अमित शाह, जे.पी. नड्डांच्या उपस्थितीत ‘हायप्रोफाईल’ बैठक

Jun 01, 2026 | 12:42 PM
Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Jun 01, 2026 | 12:37 PM
१२ वर्षांनी गुरुचे होत आहे महागोचर, या राशींच्या लोकांना होणार सर्वात मोठा फायदा

१२ वर्षांनी गुरुचे होत आहे महागोचर, या राशींच्या लोकांना होणार सर्वात मोठा फायदा

Jun 01, 2026 | 12:34 PM
आशेचा श्वास! सहा महिने व्हेंटिलेटरवर असलेल्या लकवाग्रस्त रुग्णाला पुन्हा स्वतंत्रपणे श्वास घेण्यास डॉक्टरांनी केली मदत

आशेचा श्वास! सहा महिने व्हेंटिलेटरवर असलेल्या लकवाग्रस्त रुग्णाला पुन्हा स्वतंत्रपणे श्वास घेण्यास डॉक्टरांनी केली मदत

Jun 01, 2026 | 12:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM