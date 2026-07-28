Education news: CBSE १२ वीच्या निकालातील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात; त्यांच्या ‘या’ मागण्या सरकार मान्य करणार का?

Education news: देशभर नीट परीक्षेचा पेपर लीक झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची तीव्र निदर्शने पाहायला मिळाली. सुमारे महिनाभर चाललेल्या या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे हा होता.
दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अधिकृतपणे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, ज्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. विद्यार्थी आता शिक्षण व्यवस्थेकडे एका नव्या आशेने पाहत आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे नवीन शिक्षण मंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, आता इयत्ता १२ वीचे विद्यार्थी त्यांच्याकडे दाद मागत आहेत.
CBSE १२ वीच्या निकालात झालेल्या गोंधळामुळे आणि ज्या विद्यार्थ्यांचे निकाल खराब झाले आहेत किंवा जे विद्यार्थी नापास झाले आहेत, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह नवीन शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे दोन प्रमुख मागण्या करत आहेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर इयत्ता १२ वीच्या एका विद्यार्थ्याने पोस्ट करत लिहिले, “आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आणि प्रल्हाद जोशी जी, कृपया CBSE इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना मदत करा. आदरणीय सर, नवीन शिक्षण मंत्री झाल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सर, कृपया @cbseindia29 च्या इयत्ता १२ वीच्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निवारण करा आणि आमच्या मागण्या पूर्ण करा. कृपया आमचे भविष्य वाचवा.”
Respected @narendramodi and @JoshiPralhad plzz help #CBSE students of class 12 😭🙏 Dear sir congratulation to you for been new education minister sir plz solve the @cbseindia29 class 12 lakhs of students problems and full fill our #demand plz save our future. 1) give… pic.twitter.com/YqaMGs2cNP — Rohit (@Rohit_0324) July 27, 2026
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मॉडरेशन गुण द्यावेत: दोन विषयांमध्ये १५ ते २० गुणांचे मॉडरेशन (ग्रेस मार्क्स) दिले जावेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना ‘RT’ (Repeat Theory) स्पष्ट करण्यास आणि ७५% गुण मिळवण्यास मदत होईल.
कंपार्टमेंट परीक्षेची संधी: विद्यार्थ्यांना दोन ते तीन विषयांमध्ये सुधारणा किंवा कंपार्टमेंट परीक्षा देण्याची परवानगी द्यावी.
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CBSE च्या नवीन डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीनुसार गुण मिळालेले नाहीत, असा दावा १२ वीच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत, मॉडरेशन गुण देणे आणि २-३ विषयांमध्ये कंपार्टमेंट परीक्षेची संधी मिळणे, या मागण्या विद्यार्थ्यांची वर्षांनुवर्षांची मेहनत वाचवण्यासाठी आणि त्यांचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत मदतशीर ठरू शकतात.