मोठी बातमी ! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो सेवा लवकरच होणार सुरू; वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही मिटणार

पुणे : हिंजवडी आयटी पार्कला शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडणाऱ्या ‘पुणे मेट्रो मार्गिका-३’ (हिंजवडी ते शिवाजीनगर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. आता हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो सेवा लवकरच सुरु होणार आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर या पुणे मेट्रो मार्गिका-३ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मिळालेली सुरक्षा आयुक्तांची मंजुरी ही पुणेकरांसाठी आणि पीएमआरडीएसाठी अत्यंत समाधानकारक बाब आहे.
‘माण स्थानक ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम (बालेवाडी)’ या टप्प्याला मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (सीएमआरएस) प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी तात्पुरते प्राधिकरण प्रदान केले आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयांतर्गत कार्यरत मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (सीएमआरएस) माण स्थानक ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम (बालेवाडी) या १२ स्थानकांदरम्यानच्या टप्प्यावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे. यामुळे ही सेवा आता लवकरच सुरू होणार आहे.
आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी
हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित, वेगवान तसेच पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प निश्चितच महत्त्वाचा ठरणार आहे. या मंजुरीमुळे प्रकल्पाने एक मोठा आणि निर्णायक टप्पा गाठला असून, उर्वरित प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून ही प्रवासी सेवा लवकरात लवकर नागरिकांसाठी सुरू करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासन कटिबद्ध आहे, असे पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.
12 स्थानकांचा समावेश
सुमारे १३ किलोमीटर लांबीच्या या दुहेरी मार्गावर एकूण १२ स्थानके समाविष्ट आहेत. ही मेट्रो प्रणाली ७५० व्होल्ट डीसी थर्ड रेल ट्रॅक्शन आणि सीबीटीसी सिग्नलिंगवर आधारित आहे. सुरक्षा मंजुरी मिळाल्यामुळे आता या मार्गावर ‘एटीपी’ मोडअंतर्गत ताशी ८० किलोमीटरच्या कमाल वेगाने मेट्रो धावू शकणार आहे.
आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास होईल मदत
“या मंजुरीमुळे आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मोठी मदत होईल. नागरिकांना वेगवान आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासन उर्वरित प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करेल.”
– डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
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