प्रेक्षकांच्या लाडक्या अभिनेत्याचे 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन, ‘झी मराठी’च्या ‘या’ मालिकेत साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Shashank Ketkar : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘कमळी’ सध्या रंजक वळणावर आली आहे. छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये प्रेक्षकांचे मनोरंजन टिकवून ठेवण्यासाठी आणि टीआरपी वाढवण्यासाठी वेळोवेळी कथानकात मोठे ट्विस्ट आणले जातात. कधी मालिकेत लीप घेतला जातो, तर कधी नव्या कलाकारांची एन्ट्री होते. काहीवेळा कथानकाच्या गरजेनुसार एखादे महत्त्वाचे पात्र मालिकेला निरोप देते. अशाच एका मोठ्या बदलाची चाहूल आता ‘कमळी’ मालिकेत लागली असून, आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे.
प्रेक्षकांच्या लाडक्या कमळी मालिकेत लवकरच एका नव्य अभिनेत्याची एन्ट्री होणार आहे. होणार सून मी ह्या घरची या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता शशांक केतकर ( Shashank Ketkar) लवकरच कमळी मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. 2013 ते 2016 या दोन वर्षांत शशांकची मुख्य भूमिका असलेल्या होणार सून मी ह्या घरची या मालिकेला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिले. आता शशांक पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. शशांक कमळी मालिकेच फक्त पाहुणा कलाकार म्हणून 2-3 भागांसाठी येणार आहे. या मालिकेत त्याचं पात्र कोणते हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
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शशांकने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. तसेच लवकरच प्रोमोही प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. शशांकच्या कमबॅकबद्द ऐकताच चाहत्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. शशांकचा चाहतावर्ग खूप असून त्याच्या कमबॅकची चाहते वाट बघत आहेत. या पोस्टमध्ये शशांक फक्त पाठमोरा उभा असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण, शशांकची क्रेझ इतकी आहे की, नेटकऱ्यांनी त्याला अगदी अचूक ओळखलं आहे.
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होणार सून मी ह्या घरची, मुरांबा, पाहिले न मी तुला, सुखांच्या सरींनी हे मन बावरे अशा एकापेक्षा एक गाजलेल्या मालिकांमध्ये शशांकने प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत.
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