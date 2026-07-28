मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

प्रेक्षकांच्या लाडक्या अभिनेत्याचे 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन, ‘झी मराठी’च्या ‘या’ मालिकेत साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Updated On: Jul 28, 2026 | 09:31 AM IST
जाहिरात
सारांश

झी मराठीच्या 'कमळी' मालिकेत मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. १० वर्षांनंतर अभिनेता शशांक केतकरचे छोट्या पडद्यावर पुनरागमन होत असून त्याची दमदार एन्ट्री प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Shashank Ketkar : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘कमळी’ सध्या रंजक वळणावर आली आहे. छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये प्रेक्षकांचे मनोरंजन टिकवून ठेवण्यासाठी आणि टीआरपी वाढवण्यासाठी वेळोवेळी कथानकात मोठे ट्विस्ट आणले जातात. कधी मालिकेत लीप घेतला जातो, तर कधी नव्या कलाकारांची एन्ट्री होते. काहीवेळा कथानकाच्या गरजेनुसार एखादे महत्त्वाचे पात्र मालिकेला निरोप देते. अशाच एका मोठ्या बदलाची चाहूल आता ‘कमळी’ मालिकेत लागली असून, आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे.

प्रेक्षकांच्या लाडक्या कमळी मालिकेत लवकरच एका नव्य अभिनेत्याची एन्ट्री होणार आहे. होणार सून मी ह्या घरची या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता शशांक केतकर ( Shashank Ketkar) लवकरच कमळी मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. 2013 ते 2016 या दोन वर्षांत शशांकची मुख्य भूमिका असलेल्या होणार सून मी ह्या घरची या मालिकेला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिले. आता शशांक पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. शशांक कमळी मालिकेच फक्त पाहुणा कलाकार म्हणून 2-3 भागांसाठी येणार आहे. या मालिकेत त्याचं पात्र कोणते हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

अरे बापरे! ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

शशांकने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. तसेच लवकरच प्रोमोही प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. शशांकच्या कमबॅकबद्द ऐकताच चाहत्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. शशांकचा चाहतावर्ग खूप असून त्याच्या कमबॅकची चाहते वाट बघत आहेत. या पोस्टमध्ये शशांक फक्त पाठमोरा उभा असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण, शशांकची क्रेझ इतकी आहे की, नेटकऱ्यांनी त्याला अगदी अचूक ओळखलं आहे.

 

View this post on Instagram

 

 

होणार सून मी ह्या घरची, मुरांबा, पाहिले न मी तुला, सुखांच्या सरींनी हे मन बावरे अशा एकापेक्षा एक गाजलेल्या मालिकांमध्ये शशांकने प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत.

Bhootam Bhayam Song: मिका सिंग आणि श्रीमान लिजेंडची जुगलबंदी! ‘भूतम भयम्’चं ‘हॅपी न्यू इयर’ गाणं ठरतंय सुपरहिट

Web Title: Kamali serial shashank ketkar enters kamali popular actor makes tv comeback after 10 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 09:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुलानेच आखली वडिलांच्या मृत्यूची योजना? Ram Kapoorच्या धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; आई-बहिण आजही नाराज
1

मुलानेच आखली वडिलांच्या मृत्यूची योजना? Ram Kapoorच्या धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; आई-बहिण आजही नाराज

The Paradise: नानीच्या ‘आया शेर’ची सिंहगर्जना! रिलीजपूर्वीच गाण्याने गाठला २० कोटी स्टोरी रीचचा टप्पा
2

The Paradise: नानीच्या ‘आया शेर’ची सिंहगर्जना! रिलीजपूर्वीच गाण्याने गाठला २० कोटी स्टोरी रीचचा टप्पा

Bhootam Bhayam Song: मिका सिंग आणि श्रीमान लिजेंडची जुगलबंदी! ‘भूतम भयम्’चं ‘हॅपी न्यू इयर’ गाणं ठरतंय सुपरहिट
3

Bhootam Bhayam Song: मिका सिंग आणि श्रीमान लिजेंडची जुगलबंदी! ‘भूतम भयम्’चं ‘हॅपी न्यू इयर’ गाणं ठरतंय सुपरहिट

Psycho Ranga Teaser: अन्यायाविरुद्ध उभा ठाकणार ‘रंगा’! सुबोध भावे-देवेंद्र चौगुले यांच्या ‘सायको रंगा’चा दमदार टीझर प्रदर्शित
4

Psycho Ranga Teaser: अन्यायाविरुद्ध उभा ठाकणार ‘रंगा’! सुबोध भावे-देवेंद्र चौगुले यांच्या ‘सायको रंगा’चा दमदार टीझर प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रेक्षकांच्या लाडक्या अभिनेत्याचे 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन, ‘झी मराठी’च्या ‘या’ मालिकेत साकारणार महत्त्वाची भूमिका

प्रेक्षकांच्या लाडक्या अभिनेत्याचे 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन, ‘झी मराठी’च्या ‘या’ मालिकेत साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Jul 28, 2026 | 09:31 AM
28 July History: डॉ. वर्गीस कुरियन यांना ‘पालोस मार ग्रेगोरिओस पुरस्कार’ प्रदान; जाणून घ्या २८ जुलैचा इतिहास..

28 July History: डॉ. वर्गीस कुरियन यांना ‘पालोस मार ग्रेगोरिओस पुरस्कार’ प्रदान; जाणून घ्या २८ जुलैचा इतिहास..

Jul 28, 2026 | 09:30 AM
Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला बनवा तिखट लापशी, चव अशी की सर्वच होतील खुश

Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला बनवा तिखट लापशी, चव अशी की सर्वच होतील खुश

Jul 28, 2026 | 09:16 AM
NEET Paper Leak Case: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मदतीला काँग्रेस! कायदेशीर सहाय्यासाठी हेल्पलाइन जाहीर

NEET Paper Leak Case: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मदतीला काँग्रेस! कायदेशीर सहाय्यासाठी हेल्पलाइन जाहीर

Jul 28, 2026 | 09:10 AM
या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित

या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित

Jul 28, 2026 | 09:00 AM
Pimpri-Chinchwad Crime: पिंपरी-चिंचवडमध्ये संतापजनक प्रकार! 65 वर्षीय शेजाऱ्याने दोन सख्ख्या बहिणींवर केला अत्याचार

Pimpri-Chinchwad Crime: पिंपरी-चिंचवडमध्ये संतापजनक प्रकार! 65 वर्षीय शेजाऱ्याने दोन सख्ख्या बहिणींवर केला अत्याचार

Jul 28, 2026 | 08:45 AM
खंडाळा तालुक्यातील शिंदेवाडीत मध्यरात्री राडा; रॉड-विटांनी जीवघेणा हल्ला, तीन राऊंड गोळीबार; एक गंभीर जखमी

खंडाळा तालुक्यातील शिंदेवाडीत मध्यरात्री राडा; रॉड-विटांनी जीवघेणा हल्ला, तीन राऊंड गोळीबार; एक गंभीर जखमी

Jul 28, 2026 | 08:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा