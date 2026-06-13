Railway ALP Vacancy: भारतीय रेल्वेत सुवर्णसंधी! तब्बल 11127 पदांवर भरती, पगारापासून अर्जापर्यंत माहिती एका क्लिकवर

रेल्वे भरती मंडळाने सहाय्यक लोको पायलट पदांसाठी ११,१२७ रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. अर्जदारांना शुल्क भरावे लागेल. अर्ज शुल्क भरल्यानंतर, त्यांना अर्ज सादर करावा लागेल. या पदासाठी निवड होण्याकरिता अर्जदारांना पाच-टप्प्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
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RRB Assistant Loco Pilot: टप्प्यांची प्रक्रिया काय आहे?
अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), माजी सैनिक, महिला, EBC आणि तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क ₹250 आहे. इतर सर्व प्रवर्गांसाठी, अर्ज शुल्क प्रति अर्ज ₹500 आहे.
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आवश्यक पात्रता काय आहे?
मान्यताप्राप्त बोर्डातून १०वी/एसएसएलसी उत्तीर्ण असण्याव्यतिरिक्त, उमेदवाराने NCVT/SCVT-मान्यताप्राप्त संस्थेतून संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय (ITI) केलेले असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमध्ये ३ वर्षांची पदवी किंवा डिप्लोमा असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
वयोमर्यादा नक्की किती आहे?
भारतीय रेल्वेमध्ये असिस्टंट लोको पायलट (ALP) पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या लेव्हल २ अंतर्गत दरमहा ₹१९,९०० इतके सुरुवातीचे मूळ वेतन मिळेल. कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA), महागाई भत्ता (DA), वाहतूक भत्ता, रात्रपाळी भत्ता आणि धाव भत्ता यांसारख्या विविध लाभांचाही फायदा होईल. या भत्त्यांमुळे मासिक वेतन आणखी आकर्षक बनते. शिवाय, पदोन्नतीनुसार वेतनात वेळोवेळी वाढ होते. अधिक माहितीसाठी, रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.