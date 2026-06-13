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Railway ALP Vacancy: भारतीय रेल्वेत सुवर्णसंधी! तब्बल 11127 पदांवर भरती, पगारापासून अर्जापर्यंत माहिती एका क्लिकवर

Updated On: Jun 13, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना सहाय्यक लोको पायलट भरतीसाठी अर्ज करण्याची संधी आहे, ज्याची अंतिम तारीख १४ जून २०२६ आहे. चला, आरआरबी सहाय्यक लोको पायलट भरतीचा तपशील जाणून घेऊया.

भारतीय रेल्वेत भरती (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

भारतीय रेल्वेत भरती (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी 
  • भारतीय रेल्वेमध्ये तब्बल १११२७ पदं रिक्त 
  • लोको पायलटपासून असिस्टंटपर्यंत अनेक पदांसाठी होणार भरती
तुम्हीसुद्धा भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरी शोधत आहात का? तसं असल्यास, तुमच्याकडे फक्त काही तास शिल्लक आहेत, कारण रेल्वेमधील हजारो रिक्त जागांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १४ जून, २०२६ आहे. रेल्वे भरती मंडळाने (RRB) सहाय्यक लोको पायलट पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे, ज्यासाठी १५ मे, २०२६ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जात आहेत. तथापि, अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, ज्या उमेदवारांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही, त्यांनी त्वरीत ऑनलाइन अर्ज भरावा.

रेल्वे भरती मंडळाने सहाय्यक लोको पायलट पदांसाठी ११,१२७ रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. अर्जदारांना शुल्क भरावे लागेल. अर्ज शुल्क भरल्यानंतर, त्यांना अर्ज सादर करावा लागेल. या पदासाठी निवड होण्याकरिता अर्जदारांना पाच-टप्प्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

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RRB Assistant Loco Pilot: टप्प्यांची प्रक्रिया काय आहे?

  • पहिला टप्पा – संगणक आधारित चाचणी (CBT-1)
  • दुसरा टप्पा – संगणक आधारित चाचणी (CBT-2)
  • तिसरा टप्पा – संगणक आधारित अभियोग्यता चाचणी (CBAT)
  • चौथा टप्पा – कागदपत्र पडताळणी (DV)
  • पाचवा टप्पा – वैद्यकीय तपासणी (ME)
अर्ज शुल्क किती आहे?

अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), माजी सैनिक, महिला, EBC आणि तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क ₹250 आहे. इतर सर्व प्रवर्गांसाठी, अर्ज शुल्क प्रति अर्ज ₹500 आहे.

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आवश्यक पात्रता काय आहे?

मान्यताप्राप्त बोर्डातून १०वी/एसएसएलसी उत्तीर्ण असण्याव्यतिरिक्त, उमेदवाराने NCVT/SCVT-मान्यताप्राप्त संस्थेतून संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय (ITI) केलेले असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमध्ये ३ वर्षांची पदवी किंवा डिप्लोमा असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

वयोमर्यादा नक्की किती आहे?

  • १ जुलै, २०२६ रोजी उमेदवारांचे वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल ३० वर्षे असावे.
  • राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.
  • ओबीसी (नॉन-क्रिमी लेयर) उमेदवारांना ३ वर्षांची वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.
  • एससी/एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्षांची वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.
वेतनविषयक माहिती?

भारतीय रेल्वेमध्ये असिस्टंट लोको पायलट (ALP) पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या लेव्हल २ अंतर्गत दरमहा ₹१९,९०० इतके सुरुवातीचे मूळ वेतन मिळेल. कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA), महागाई भत्ता (DA), वाहतूक भत्ता, रात्रपाळी भत्ता आणि धाव भत्ता यांसारख्या विविध लाभांचाही फायदा होईल. या भत्त्यांमुळे मासिक वेतन आणखी आकर्षक बनते. शिवाय, पदोन्नतीनुसार वेतनात वेळोवेळी वाढ होते. अधिक माहितीसाठी, रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

Web Title: Indian railways recruitment rrb alp vacancy for 11127 posts for loco pilot to assistants salary last date details inside

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Published On: Jun 13, 2026 | 11:14 AM

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