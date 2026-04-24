सीबीएसईची दुसरी बोर्ड परीक्षा १५ मेपासून! केंद्रीय मंडळाकडून वेळापत्रक जाहीर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ कडून इयत्ता दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचे २०२६ वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या परीक्षा १५ मे ते २१ जूनदरम्यान होणार असून विद्यार्थ्यांना गुण सुधारण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 08:05 PM
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) कडून इयत्ता दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचे २०२६ साठीचे वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना गुण सुधारण्यासाठी आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. बोर्डाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, या परीक्षा १५ मे २०२६ पासून सुरू होणार असून २१ जून २०२६ पर्यंत चालणार आहेत. पहिल्या परीक्षेनंतर आपले गुण वाढवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही संधी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे अपयशी विद्यार्थ्यांनाही पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये लवचिकता वाढत असून विद्यार्थ्यांना अधिक आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यास मदत होणार आहे.

बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व विषयांच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने देशभरातील निश्चित परीक्षा केंद्रांवर घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षा सकाळच्या सत्रात होणार असून विद्यार्थ्यांनी वेळेपूर्वी परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा पार पडाव्यात यासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी करण्यात येत आहे.

प्रवेशपत्र (हॉलतिकिट) परीक्षेच्या काही दिवस आधी अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी ते वेळेत डाउनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणतीही अडचण टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे गरजेचे आहे.

या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. विशेषतः जे विद्यार्थी पहिल्या प्रयत्नात अपेक्षित यश मिळवू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी ही दुसरी संधी नवी आशा निर्माण करणारी ठरत आहे.
सीबीएसईने विद्यार्थ्यांना या संधीचा योग्य उपयोग करून आपल्या निकालात सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. नियोजनबद्ध अभ्यास, वेळेचे योग्य व्यवस्थापन आणि आत्मविश्वास या गोष्टींच्या जोरावर विद्यार्थी या परीक्षेत चांगले यश मिळवू शकतात. एकूणच, हा निर्णय विद्यार्थीकेंद्री शिक्षण पद्धतीकडे टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे.

Apr 24, 2026 | 08:05 PM

