Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • What Is The Mahayutis Seat Sharing Formula For The Legislative Council

MLC Election 2026: विधान परिषदेसाठी काय आहे महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला? सर्वाधिक जागांसाठी भाजपकडून रस्सीखेच ?

Updated On: May 23, 2026 | 03:39 PM IST
सारांश

MLC Election 2026 : महायुती संदर्भातील निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. जवळपास ९९ टक्के मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अंतिम चर्चा करून उर्वरित एक-दोन मुद्द्यांवर निर्णय घेतील.

MLC Election, MahaYuti, Maharashtra Politics, Eknath Shinde,

MLC Election 2026: विधानपरिषदेसाठी काय आहे महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला? सर्वाधिक जागांसाठी भाजपकडून रस्सीखेच ?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  •  विधान परिषदेच्या १७ जागांच्या या निवडणुकीत महायुतीत जागावाटपावरून रस्सीखेच
  • भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची  भेट
 Maharashtra Vidhan Parishad 2026:  राज्यातील विधान परिषद निवडणुका तोंडावर आल्या असून निवडणुकीसाठी जोरदार राजकीय हालचालीदेखील सुरू झाल्या आहेत. विधान परिषदेच्या १७ जागांच्या या निवडणुकीत महायुतीत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरू आहे. अंतिम फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर बैठका आणि चर्चांदेखील वेगाने सुरू आहेत.

महत्त्वाची बाब म्हणजे विधान परिषद निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीलाच (भाजप) सर्वाधिक जागा मिळताना दिसत आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा) विद्यमान नगरसेवकांच्या संख्याबळाचा विचार करता भाजपचा या निवडणुकांमध्ये स्पष्ट वरचष्मा आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, १७ जागांपैकी भाजप १२, शिवसेना ३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागांवर लढण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. मात्र, शिवसेनेने अधिक जागांवर दावा केल्याने महायुतीतील समीकरणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत.

पेट्रोल डिझेलची भाववाढ सुरूच, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना डिझेल नाही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आदेश

शिंदेंच्या निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक

या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी ‘नंदनवन’ येथे भेट घेतली. या बैठकीत जागावाटप, सध्याचे संख्याबळ आणि विद्यमान सदस्यांना पुन्हा संधी देण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना बावनकुळे यांनी महायुती सर्व १७ जागा जिंकणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.

“९९ टक्के मुद्द्यांवर एकमत”

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “महायुती संदर्भातील निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. जवळपास ९९ टक्के मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अंतिम चर्चा करून उर्वरित एक-दोन मुद्द्यांवर निर्णय घेतील. सध्या ज्या पक्षाकडे जागा आहे, त्या पक्षालाच ती जागा देण्याचा प्राथमिक फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळाचा विचार केला जाईल. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही हाच फॉर्म्युला वापरण्यात आला होता.”

महायुतीचा प्राथमिक फॉर्म्युला

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण जागांपैकी महायुतीमध्ये प्राथमिक स्तरावर खालील सूत्रावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. यात भाजपला १२ जागा, शिवसेना शिंदे गटाला ३ जागा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २ जागांसाठी चर्चा झाली.

विधानपरिषदेसाठी दीपक मानकर यांनी ठोकला शड्डू; भाजपकडे केली ‘ही’ आग्रही मागणी

भाजपला सर्वाधिक जागा मिळण्याचे कारण काय?

या निवडणुका स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांमधून होणार आहेत, जिथे प्रामुख्याने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे सदस्य मतदान करतात. अलीकडेच पार पडलेल्या राज्यातील २९ महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने तब्बल १,४२५ जागा जिंकून एकहाती मोठा विजय मिळवला आहे. याउलट शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचे संख्याबळ भाजपच्या तुलनेत बरेच मर्यादित आहे. त्यामुळे ज्या पक्षाचे जितके संख्याबळ, त्यानुसार जागावाटपाचा हा नैसर्गिक फॉर्म्युला ठरवण्यात येत आहे.

जागांवरून महायुतीत ‘रस्सीखेच’ आणि पेच

हा जरी प्राथमिक फॉर्म्युला समोर आला असला, तरी काही विशिष्ट जागांवरून महायुतीच्या मित्रपक्षांमध्ये अद्याप अंतर्गत रस्सीखेच सुरू आहे.

पुणे आणि कोकणची जागा: पुणे आणि कोकण या जागांवर पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. त्यानंतर आता स्थानिक पातळीवरं गणिते फार बदलली आहेत. त्यामुळे आता भाजपनेही पुण्याच्या जागेवर दावा ठोकला आहे. तर दुसरीकडे, कोकणच्या जागेसाठी (रायगड-रत्नागिरी-
सिंधुदुर्ग) अजित पवार गटाचे तटकरे आणि शिंदे गटाचे नेते आमनेसामने आले आहेत.

ठाणे आणि नाशिक: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ठाणे हा बालेकिल्ला आहे. तरीही ठाण्यात भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या जागा आपल्याकडेच राहाव्यात यासाठी दोन्ही पक्षांकडून दबाव टाकला जात आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: शिंदे गट आपली पारंपरिक जागा कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही, असे संकेत शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी दिले आहेत.

 

 

 

Web Title: What is the mahayutis seat sharing formula for the legislative council

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 03:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rajya Sabha Election 2026: सुनेत्रा पवारांच्या राज्यसभेच्या जागेसाठी १८ जूनला पोटनिवडणूक; बड्या नेत्याच्या नावाची चर्चा
1

Rajya Sabha Election 2026: सुनेत्रा पवारांच्या राज्यसभेच्या जागेसाठी १८ जूनला पोटनिवडणूक; बड्या नेत्याच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Breaking News Updates Today: कण्हेरीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस; ओढ्यांना पूर 
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: कण्हेरीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस; ओढ्यांना पूर 

विधान परिषदेतील जागांवरून महायुतीत वादाची ठिणगी; भाजपचे संख्याबळ कितीही असले तरी…
3

विधान परिषदेतील जागांवरून महायुतीत वादाची ठिणगी; भाजपचे संख्याबळ कितीही असले तरी…

MLC Election 2026: विधान परिषदेच्या जागांवरून महायुतीत धुसफूस? संजय शिरसाटांच्या विधानाने चर्चांना उधाण
4

MLC Election 2026: विधान परिषदेच्या जागांवरून महायुतीत धुसफूस? संजय शिरसाटांच्या विधानाने चर्चांना उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका

Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका

May 23, 2026 | 03:37 PM
Mumbai Crime: मुंबई विमानतळावर DRIची मोठी कारवाई; पोटात लपवलेल्या 11 कोटींच्या कोकेनसह चौघे अटकेत

Mumbai Crime: मुंबई विमानतळावर DRIची मोठी कारवाई; पोटात लपवलेल्या 11 कोटींच्या कोकेनसह चौघे अटकेत

May 23, 2026 | 03:36 PM
8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

May 23, 2026 | 03:28 PM
Mumbai News: राज्यातील हजारो मंदिरांचा एल्गार! देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याविरोधात ठिकठिकाणी दंड थोपटले

Mumbai News: राज्यातील हजारो मंदिरांचा एल्गार! देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याविरोधात ठिकठिकाणी दंड थोपटले

May 23, 2026 | 03:25 PM
MLC Election 2026: विधान परिषदेसाठी काय आहे महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला? सर्वाधिक जागांसाठी भाजपकडून रस्सीखेच ?

MLC Election 2026: विधान परिषदेसाठी काय आहे महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला? सर्वाधिक जागांसाठी भाजपकडून रस्सीखेच ?

May 23, 2026 | 03:22 PM
दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…

दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…

May 23, 2026 | 03:16 PM
लॉकडाऊनच्या अफवांचा पर्यटनाला फटका; अनेक पर्यटक परतीच्या मार्गावर, हॉटेल व्यवसायावर परिणाम

लॉकडाऊनच्या अफवांचा पर्यटनाला फटका; अनेक पर्यटक परतीच्या मार्गावर, हॉटेल व्यवसायावर परिणाम

May 23, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM