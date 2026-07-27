DRDO Recruitment: डीआरडीओमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! थेट मुलाखतीद्वारे होणार भरती; असा करा अर्ज…

DRDO Recruitment: डीआरडीओमध्ये वॉक-इन मुलाखतीच्या माध्यमातून जेआरएफ पदांवर भरती होणार आहे. पात्र उमेदवार मुलाखतीसाठी उपस्थित राहू शकतात, जी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आयोजित केली जाईल. ही भरती सायंटिफिक ग्रुप अनालिसिस साठी देखील आहे. ज्या उमेदवारांकडे २ वर्षांचा अनुभव असेल, त्यांची या पदासाठी निवड केली जाऊ शकते. चला, पात्रता आणि इतर तपशीलांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
गणित: प्रथम श्रेणीसह पोस्ट ग्रॅज्युएशन्स आणि नेट उत्तीर्ण.
संगणक विज्ञान : प्रथम श्रेणीसह B.E/B.Tech + वैध NET/GATE स्कोर किंवा M.E/M.Tech.
इलेक्ट्रॉनिक्स : प्रथम श्रेणीसह B.E/B.Tech + वैध NET/GATE स्कोर किंवा M.E/M.Tech पदवी.
भौतिकशास्त्र : प्रथम श्रेणी/पोस्ट ग्रॅज्युएट पदवी आणि NET उत्तीर्ण.
वयोमर्यादा: वॉक-इन मुलाखतीच्या तारखेपर्यंत कमाल वय २८ वर्षे आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार कमाल वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल.
गणित पदासाठी अर्ज करणारे उमेदवार ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी वॉक-इन मुलाखतीसाठी जाऊ शकतात. याशिवाय संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि भौतिकशास्त्र या विषयांच्या जेआरएफ पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर लक्ष ठेवावे. लवकरच मुलाखतीच्या तारखेची घोषणा होऊ शकते. डीआरडीओमध्ये जेआरएफ पदावर दरमहा ३७,००० रुपये स्टायपेंड दिला जाईल. मुलाखतीच्या वेळी अर्ज तसेच पदवी आणि इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
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विषयनिहाय मुलाखतीच्या तारखा वेगवेगळ्या असू शकतात. तथापि, त्याचे आयोजन ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात केले जाऊ शकते. पात्र उमेदवारांना सकाळी ९ ते ११ या वेळेत मुलाखतीसाठी सांगितलेल्या पत्त्यावर जावे लागेल. मुलाखतीसाठी ‘मेन गेट रिसेप्शन, मेटकाल्फ हाऊस, दिल्ली-११००५४’ येथे जावे लागेल. लक्षात ठेवा की, मुलाखतीच्या वेळी सोबत लॅपटॉप, पेन ड्राईव्ह, कॅमेरा आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे नेण्यास परवानगी असणार नाही. तसेच, मुलाखतीला जाण्यापूर्वी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
डीआरडीओच्या अधिकृत वेबसाइटवर भरतीशी संबंधित अर्ज डाउनलोड करण्याची लिंक मिळेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर अर्ज डाउनलोड करा आणि विचारलेली सर्व माहिती भरा. त्यानंतर भरलेला फॉर्म स्कॅन करून saghr.sag@gov.in या ईमेलवर पाठवा. लक्षात ठेवा की, या अर्जाची हार्ड कॉपी मुलाखतीच्या दिवशी सोबत घेऊन जावी लागेल.
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भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी सीनियर ॲडमिन ऑफिसर-II शी संपर्क साधू शकता. यासाठी ०११-२३८८२६८८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा लागेल. याशिवाय, अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊनही संबंधित भरतीचे तपशील जाणून घेऊ शकता.